Dekorasyon trendi: Desenli duvar ve tavanlar

Duvarlardan tavana, mobilyalardan aksesuarlara kadar aynı desenin yoğun biçimde kullanıldığı “pattern drenching” (desenle kaplama) uygulaması son dönemde dekorasyon dünyasında ilgi görüyor. Uzmanlar, klasik “vurgu duvarı” anlayışının yerini artık “vurgu odaları”na bıraktığını belirtiyor. Güncel tasarım anlayışı, renk, doku ve desen açısından zengin, kişisel dokunuşlarla şekillenen mekânlara odaklanıyor.

“Pattern Drenching” nedir?

“Pattern drenching” (Desenle kaplama) yöntemi, bir mekânda tek bir desenin tüm yüzeylerde kullanılarak bütüncül bir görünüm oluşturulması şeklinde tanımlanabilir. Bu uygulama, renk yoğunluğu anlamına gelen “color drenching” tekniğine benzerlik gösterse de desen kullanımıyla daha güçlü bir görsel etki yaratıyor. Desenle kaplanmış bir odada duvarlar, tavan ve bazen mobilyalar aynı motifle tasarlanıyor. Uzmanlara göre, bu tür mekânlar, adeta desen ve renklerle çevrili bir atmosfer sunarak kullanıcıya farklı bir deneyim yaşatıyor.

Doğru desen nasıl seçilmeli?

Uzmanlar, desen seçimi yapılmadan önce mekânda hâlihazırda bulunan renk ve dokuların dikkate alınması gerektiğini vurguluyor. Böylece mekânın genel uyumu korunabiliyor. İç mimar Alberto Villalobos, mevcut yüzeylerle uyumlu desenlerin tercih edilmesinin önemine dikkat çekiyor. Villalobos’a göre, geometrik ve organik desenlerin dengeli biçimde bir araya getirilmesi, mekâna canlılık kazandırıyor. İç mimar Kati Curtis ise desenin ölçeğinin büyük önem taşıdığını belirtiyor. Curtis, küçük ve karmaşık desenler yerine daha büyük ölçekli motiflerin tercih edilmesini öneriyor.

2026'da öne çıkan desenler Uzmanlara göre, 2026 yılında özellikle blok baskı çiçek desenleri ön plana çıkacak. Doğadan ilham alan, dokulu ve yumuşak geçişli tasarımlar dekorasyonda daha fazla yer bulacak. Ayrıca chintz, toile ve klasik çiçek desenleri gibi geleneksel motiflerin yeniden popülerlik kazandığı ifade ediliyor. "Grandmillennial" olarak adlandırılan, nostaljik ve modern unsurları birleştiren stilin bu eğilimi desteklediği belirtiliyor. Bunun yanı sıra, farklı genişlik ve renklerde kullanılan çizgili desenler de zamansız bir alternatif olarak öne çıkıyor. Birden fazla desen kullanılabilir mi? Uzmanlar, pattern drenching uygulamasında birden fazla desenin kullanılabileceğini ancak bunun dengeli biçimde yapılması gerektiğini belirtiyor; desenlerin renk paletinin uyumlu olması ve ölçek farklarının gözetilmesi gerektiğini vurguluyor. Kati Curtis ise her mekânda "ana desen"in belirlenmesinin önemine dikkat çekiyor. Ayrıca, tek renkli zeminler, boyalı süpürgelikler veya sade tavan uygulamaları gibi dengeleyici unsurların kullanılması öneriliyor. Uyumlu desen kombinasyonları Uzmanlara göre, çiçek desenleri ile çizgili motiflerin birlikte kullanılması sık tercih edilen kombinasyonlar arasında yer alıyor. Büyük ölçekli çizgilerle küçük çiçek desenlerinin bir arada kullanılması, mekâna derinlik kazandırıyor. Aynı desenin farklı boyutlarda kullanılması da dengeli ve katmanlı bir görünüm oluşturuyor.

Kişisel ve cesur mekânlar ön planda 2026 yılı dekorasyon trendleri, bireyselliği ve özgünlüğü ön plana çıkaran tasarımlara odaklanıyor. Pattern drenching uygulaması da bu anlayışın önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, doğru planlama ve dengeli uygulamayla bu trendin yaşam alanlarına estetik, sıcak ve karakteristik bir görünüm kazandırabileceğini belirtiyor. Referanslar Kristen Garaffo. "Pattern Drenching Is My Favorite Home Trend for 2026: How to Pull It Off IRL". Şuradan alındı: https://theeverygirl.com/interior-design-trends-to-leave-behind/