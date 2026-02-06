Cinnamon roll : Tarçınlı çörek

İsveç mutfağından;
Bol tarçınlı & esmer şekerli iç harcı ve pamuk gibi yumuşacık hamuruyla çok lezzetli olan çörekler...
Servis: 9 - 10 adet çörek
Hazırlama & mayalama süresi: 1 saat
Pişirme süresi: 35 - 40 dakika
Malzemeler:
200 ml'lik bardak ölçüsüyle;
Hamuru için;
Tarçınlı iç harç için;
Pişirdikten sonra üzerinin kreması için;
Yapılışı:
*Ilık süt, maya ve esmer şekeri küçük bir kasede karıştırıp üzerini streç film ile kaplayın. Yaklaşık 10 dakika sonra baloncuklar oluşmaya başlayınca stant mikserin kabına alın ve çengel ucu takın. Eritilmiş tereyağı ve yumurtayı ekleyip mikseri düşük ayarda çalıştırın ve unu yavaş yavaş ilave edin. Hamur toparlanana kadar mikseri orta ayarda 5 - 6 dakika çalıştırın (aynı sırayla elde de yoğurabilirsiniz).
*Hamurun üzerini streç film ile kaplayıp hava almayan bir yerde iki misli kabarana kadar bu şekilde bekletin (hamur 30 dakikada iki misli hacime ulaşıyor).
Hamur mayalanırken bu arada tarçınlı iç harcı hazırlayalım;
*Oda ısısında yumuşamış tereyağı, esmer şeker ve tarçını iyice karıştırın.
*Büyük boy dikdörtgen veya kare fırın kabına tereyağı sürün.
*Mayalanan hamuru unlanmış tezgaha alın, 36*36 cm kare olacak gibi merdane ile açın. Üzerine tarçınlı harcı yayın ve rulo yapın. 4 er cm lik rulolar halinde ip ile kesin (hamurun dağılmadan düzgün kesilebilmesi için ip kullandım, rulo yaptığım hamurun üzerine önce 4 er cm ara ile çizikler attım, sonrasında ipi alta geçirerek yukarıda birleştirdim, ayrıntılar videoda).
*Tarçınlı hamur rulolarını aralarda boşluk kalacak gibi fırın kabına sıralayıp üzerini streç film ile kaplayın ve iki misli hacime ulaşıp birbirlerine değene kadar mayalandırın (yaklaşık 30 dakika),
*170 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar 35 - 40 dakika pişirin.
Çörekler pişerken bu arada üzerlerinin kremasını hazırlayalım;
*Krem beyaz peynir veya labne, oda ısısında yumuşamış tereyağı, vanilya ve pudra şekerini bir kaseye alıp iyice karıştırın.
*Çörekler pişince fırından çıkartın ve sıcakken üzerine kremayı sürün.
Kısa bir not;
*Hamur malzeme ölçüsünü bardak ve gram ölçüsü ile yazdım, benim önerim bu tarz hamur işlerinde gram ölçüsünü dikkate alın derim.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...