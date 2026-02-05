HTHAYAT
Güncel
Güncel

Deniz Kayadelen: Buzlu suda 2 altın madalya!

Türkiye'nin ilk Türk kadın buz yüzücüsü, Deniz Kayadelen, European Ice Swimming Championships'te 2 günde 2 altın madalya kazandı. Buzlu suda yüzme şampiyonu ve Guiness rekortmeni Deniz Kayadelen, aynı zamanda 5 aylık anne.

Deniz Kayadelen: Buzlu suda 2 altın madalya!
Giriş: 05 Şubat 2026, Perşembe 11:10
Güncelleme: 05 Şubat 2026, Perşembe 11:59

Türkiye’nin ilk Türk kadın buz yüzücüsü, 6 kez Dünya Şampiyonu ve buzlu suda en fazla duran sporcu olarak Guinness Dünya Rekoru sahibi Deniz Kayadelen, katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda 2 altın madalya kazandı.

İtalya’nın Molveno kentinde düzenlenen, 550 sporcunun katıldığı European Ice Swimming Championships’te yarışlar 1°C ısıdaki soğuk suda gerçekleşti. Kayadelen, 100 m Kelebek (yaş kategorisi) ve 250 m Serbest yarışlarında iki günde iki altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu oldu.

Deniz Kayadelen, geçtiğimiz yıl hamileyken dünya şampiyonu olmuştu. Şampiyonaya bu kez 5 aylık kızıyla birlikte gelen Kayadelen, kazandığı madalyaları kızına hediye etti. Yüzüşünü ise tüm kadınlara, annelere ve gelecek nesillere adadı. (DHA)

News Image
GÜNCEL

Buzlu suda Türk kadın yüzücülerin zaferi

