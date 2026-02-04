2026 Kış Olimpiyatları başlıyor

Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan 2026 Kış Olimpiyat Oyunları, 6 - 22 Şubat 2026 tarihleri arasında İtalya’nın Milano ve Cortina d’Ampezzo kentlerinin ev sahipliğinde düzenlenecek. 25. Kış Olimpiyatları, geniş coğrafi alana yayılan yapısı, çevre odaklı organizasyon modeli ve yenilenen spor tesisleriyle olimpiyat tarihine geçmeye hazırlanıyor.

Olimpiyatların ilk müsabakaları, resmi açılış töreninden iki gün önce, 4 Şubat’ta başlayacak. Bu karşılaşmalar, 1956 Kış Olimpiyatları’na da ev sahipliği yapmış olan Cortina Olimpiyat Stadı’nda oynanacak karışık çiftler curling maçlarıyla start alacak. Olimpiyatların açılış töreni ise, 6 Şubat 2026’da Milano’nun simge yapılarından San Siro Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Törenin ana temasının, “şehir ile doğa arasındaki uyum” olması bekleniyor. Kapanış töreni ise Cortina d’Ampezzo’da düzenlenecek.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) verilerine göre organizasyona yaklaşık 90’dan fazla ülkeden 3 bine yakın sporcu katılacak. Oyunlar boyunca 8 spor dalında 116 madalya müsabakası yapılacak. Uzmanlar, organizasyonun bugüne kadar düzenlenen en geniş alana yayılmış Kış Olimpiyatları olacağını belirtiyor.

2026 Kış Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta başlayacak? Kar ve buz sporlarının en prestijli organizasyonu olan Kış Olimpiyatları’nın 25’incisi, 6 - 22 Şubat 2026 tarihleri arasında İtalya’nın Milano ve Cortina kentlerinde gerçekleştirilecek. Milano - Cortina 2026 Oyunları, resmi açılış töreni 6 Şubat’ta yapılmadan önce 4 Şubat’ta başlayacak. İlk müsabakalar, 1956 Kış Olimpiyatları’na da ev sahipliği yapmış olan tarihi Cortina Olimpiyat Stadı’nda oynanacak karışık çiftler curling karşılaşmaları olacak. Türkiye’nin madalya umutları Türkiye, Milano - Cortina 2026 Kış Olimpiyat Oyunları’nda 16 olimpik disiplinde düzenlenecek müsabakalarda 9 sporcu ile temsil edilecek. Ay-yıldızlı ekip, buz pateninde 2, kayak branşlarında 6 ve para kayakta 1 sporcu ile madalya hedefiyle mücadele edecek. Kısa kulvar sürat pateni (short track) dalında Furkan Akar ve Denis Örs, Türkiye adına piste çıkacak. Böylece Türkiye, Kış Olimpiyatları tarihinde bu branşta ilk kez iki sporcu ile kota elde etme başarısı göstermiş oldu. Kayaklı koşu müsabakalarında kadınlarda İrem Dursun, erkeklerde ise Abdullah Yılmaz Türkiye’yi temsil edecek. Alp disiplini yarışlarında ise kadınlar kategorisinde Ada Hasırcı, erkeklerde Thomas Kaan Önol Lang madalya için start alacak.

Kayakla atlama branşında da tarihi bir başarıya imza atan Türkiye, bu kategoride ilk kez iki sporcuya kota aldı. Milli sporcular Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir, İtalya’daki organizasyonda kürsü hedefiyle atlayışlarını gerçekleştirecek. Milano - Cortina 2026’da para kayak alp disiplini yarışlarında ise Harun Mut, Türkiye adına mücadele edecek. 25. Kış Olimpiyatları ile ilgili bilmeniz gerekenler Organizasyonda 93 ülkeden 3 bin 500’ün üzerinde sporcu, 16 olimpik branş ile 6 paralimpik dalda toplam 195 madalya için mücadele edecek. Milano-Cortina 2026’da yarışacak sporcuların yüzde 47’sini kadınlar oluştururken, skeleton karma takım ve kadınlar çift kızak gibi yeni müsabakalar da olimpik programa dâhil edildi. İki farklı şehirde düzenlenecek oyunlarda; alp disiplini, artistik buz pateni, biatlon, buz hokeyi, curling, dağ kayağı, kayakla atlama, kayaklı koşu, kısa kulvar sürat pateni, kızak (luge), kuzey kombine, serbest stil kayak, skeleton, snowboard, sürat pateni ve yarış kızağı (bobsleigh) olmak üzere 16 branşta yarışlar yapılacak. KÜLTÜR & SANAT En iyi 10 kış sporu filmi