Karların altından doğan umut: Kardelen çiçeği

Kışın en sert günlerinde, toprağın donmuş yüzeyini yararak açan kardelen çiçeği, doğanın en güçlü sembollerinden biri olarak kabul ediliyor. Beyaz ve zarif görünümünün ardında büyük bir direnç barındıran kardelen, yüzyıllardır hem doğaseverlerin hem de bilim insanlarının ilgisini çekiyor.

Geçtiğimiz yıl da ocak ayı ortasında çiçek açan kardelenler, bu yıl da ilk cemrenin (20 Şubat) havaya düşmesine yaklaşık 3 hafta kala çiçek açtı. Yağışlı havalara rağmen güneşli günlerin etkisiyle açan kardelenler, iklim şartlarındaki değişimin de göstergesi olarak değerlendirildi.

Kardelen nedir?

Bilimsel adı Galanthus olan kardelen, Amaryllidaceae (nergisgiller) familyasına ait çok yıllık, soğanlı bir bitkidir. Genellikle Şubat - Mart aylarında, karların henüz erimediği dönemlerde çiçek açar. Bu özelliği nedeniyle birçok kültürde umut, yeniden doğuş ve direnişin simgesi olarak görülür.

Kardelenin dünyada yaklaşık 20’den fazla türü bulunurken, Türkiye bu türlerin önemli bir kısmına ev sahipliği yapmaktadır. Özellikle Toroslar, Karadeniz ve Marmara bölgeleri, kardelenin doğal yayılış alanları arasındadır. Türkiye kardelenin ana vatanlarından biri Uzmanlara göre Türkiye, kardelen tür çeşitliliği açısından dünyanın en zengin ülkelerinden biri konumunda. Galanthus elwesii ve Galanthus woronowii gibi türler, Anadolu topraklarında doğal olarak yetişmektedir. Ancak bu zenginlik, beraberinde ciddi bir tehdidi de getirmiştir. Geçmiş yıllarda kardelen soğanlarının kontrolsüz şekilde sökülerek yurt dışına ihraç edilmesi, bazı türlerin neslini tehlike altına sokmuştur. Nesli tehlike altında mı? Kardelen çiçeği, Türkiye’de koruma altındaki bitkiler arasında yer almaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından getirilen düzenlemelerle, doğadan kardelen sökülmesi ve satışı büyük ölçüde yasaklanmıştır. Doğa Koruma uzmanları, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların bilinçlendirilmesinin büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor. Birçok kişi kardelenin “zararsız bir kır çiçeği” olduğunu düşünse de, doğadan koparılan her soğan ekosistemde kalıcı bir boşluk yaratıyor.

Kardelen çiçeğinin kültürel ve sembolik anlamı Kardelen, sadece botanik bir değer değil; aynı zamanda güçlü bir kültürel semboldür. Avrupa’da kardelen 'umut çiçeği' olarak anılırken, Anadolu’da sabrın ve direncin simgesi kabul edilir. Halk arasında, 'Kardelen gibi olmak' ifadesi, zor şartlar altında ayakta kalabilen insanlar için kullanılır. Edebiyat ve sanatta da sıkça yer bulan kardelen, şiirlerde çoğu zaman sessiz direnişi temsil eder. Doğayı korumak, kardeleni korumaktır Uzmanlar, kardelenin korunmasının sadece bir çiçek türünü değil, biyolojik çeşitliliğin tamamını korumak anlamına geldiğini vurguluyor. Kardelenin yetiştiği alanlar, birçok böcek ve mikroorganizma için de yaşam alanı oluşturuyor. Koruma altında bulunan kardelen çiçeklerini koparmanın cezası ise 2026 yılı itibarıyla 699 bin 245 liraya yükseltildi. Vatandaşlara ise şu çağrı yapılıyor: Kardelenleri koparmayın

Kardelenleri koparmayın Satın almayın

