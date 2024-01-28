Acı biberli lahana turşusu

Kış boyu her yemeğin yanına çok yakışan acılı lahana turşusunu deneyin derim. Müjgan Yurtseven'in tarifi ile...

Acı biberli lahana turşusu
Yaşam
Giriş: 28 Ocak 2024 23:33
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Tadına doyamadığımız acılı lahana turşusunu uzun yıllar annem yapar bir büyük kavanoz da bizim için ayırırdı. Bu defa onun yaptığı lezzeti özlediğimden olsa gerek turşuya süs biberi haricinde biraz da pul biber ekleyerek hazırladım.


Servis: 4 kg'lık cam kavanozda

Hazırlama süresi: 30 dakika

Bekletme süresi: 10 gün


Malzemeler:

  • 2 kg turşuluk beyaz lahana
  • 2 havuç
  • 1 baş sarımsak
  • 3 - 4 adet acı süs biberi
  • 1 su bardağı üzüm sirkesi, 200 ml
  • 2 su bardağı sıcak içme suyu
  • 2 tepeleme yemek kaşığı turşuluk iri tuz
  • 3 - 4 dal kereviz yaprağı
  • 1 çay kaşığı pul biber, opsiyonel
  • 2 - 3 su bardağı ekstra içme suyu, kavanozun aldığı kadar




Yapılışı:

*Lahanayı yıkayıp iri parçalar halinde doğrayın (dışındaki bir yaprağı kavanozlarken üzerini kaplamak için kenara ayırın). Doğradığınız lahanayı büyük bir kaba alın.


*Havuçların kabuklarını sebze soyucusu ile soyarak doğrayın.


*Sirke, 2 bardak sıcak su ve tuzu derin bir kaseye alıp tuz eriyene kadar karıştırın ve doğranmış lahananın üzerine gezdirin, biraz yumuşamaları için elinizle iyice ovarak 1 saat kadar bekletin (lahana sert bir sebze olduğundan kavanoza sığdırmak için bu işlemi yapıyoruz).


*Lahanayı aralara sarımsak, havuç, kereviz yaprakları ve acı süs biberi olmak üzere iyice bastırarak kavanoza yerleştirin.


*Lahanayı beklettiğiniz sirkeli suyu kavanozdaki sebzelerin üzerine akıtıp kenara ayırdığınız lahana yaprağıyla üzerini kapatın. Küçük bir kaseyi ağırlık yapması için üzerine yerleştirin. Lahananın üzerine gelecek kadar kenarından içme suyu ekleyin ve kavanozun kapağını sıkıca kapatın.


*Güneş görmeyen balkon veya evin serin yerinde yaklaşık 10 gün beklettikten sonra tadına bakın, olmuşsa buzdolabına kaldırın, olmamışsa bir kaç gün daha beklettikten sonra tüketene kadar buzdolabında saklayın.


Kısa bir not;

*Turşunun acısının fazla olmasını isterseniz 1 çay kaşığı pul biberi de aralara serpiştirin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...



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