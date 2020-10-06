Sezen Aksu'dan mektup var...

"Kendimce" adlı şarkı ile müzikseverlere sürpriz yapan Sezen Aksu'dan mektup var...

Sezen Aksu'dan mektup var...
Yaşam
06 Ekim 2020 Salı

“Selamlar,


Bir süre ara verdikten sonra, "Demo 2" albümü şarkılarına devam ediyoruz. Şarkımızın adı: Kendimce.


Mustafa Ceceli'nin ilk albümünde söylediği, çok öne çıkmamış ama benim sevdiklerimden biri bu.


Yayınladığımız, şarkının ilk hali. Sözleri de farklı Ceceli'nin söylediğinden… Belli ki -her zamanki gibi- kurcalamışım son şeklini alana kadar. Artık siz hangisini severseniz…


Fazla da bir şey yok anlatılacak, diyeceğimi demişim zaten. Daha fazlası "İzahlı Matematik, Nimet Çalapala" olur artık.


Anlatacak bir sürü komik hikâyem var aslında. Lâkin, mâlum tatsız zamanlardayız. "Bir ooof çeksem karşıki dağlar yıkılır" türküsü misâli… Bu defalık bu kadar olsun, illâ ki telâfi ederiz. Yine de enseyi karartmayalım der, gözlerinizden öperim.


Sezen”



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