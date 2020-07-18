Seyfi Dursunoğlu kimdir?

Seyfi Dursunoğlu, 87 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Seyfi Dursunoğlu kimdir?
Yaşam
18 Temmuz 2020 Cumartesi

KOAH hastası olan 'Huysuz Virjin' karakteriyle milyonların tanıdığı isim Seyfi Dursunoğlu, 15 gündür zatürre tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.



Seyfi Dursunoğlu kimdir?

Seyfi Dursunoğlu 1 Ekim 1932 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. 1970'lerden 2010'lara kadar sürdürdüğü eğlence programları ile Türkiye'de televizyonların tanınan bir eğlence figürü hâline geldi.






Seyfi Dursunoğlu’nun ağzından ‘Huysuz Virjin’in doğuşu:

“Beylerbeyi Kültür Cemiyeti’nde arkadaşlarımla birlikte Ramazan eğlenceleri yaparken, ‘Ben Virjin adını alıyorum’ dedim, o ismi sevdiğim için. Diğer arkadaşlar da eski ünlü kantocuların isimlerini aldılar. Komiklik olsun diye onlara lakaplar takardık: Pasaklı Peruz, Kıllı Nev. Neruz gibi… Benimki yalnız Virjin. Ama ben yönetiyorum işi: ‘O olmadı!’ Diyorum, ‘Bunu beceremiyorsunuz’ diyorum kıyamet koparıyorum. ‘Aaa ne kadar huysuzsun, seninki de Huysuz Virjin olsun!’ dediler bir gün. Yönettiğim için sevimsiz oluyorum; hep yönetici sevimsizdir ya. Herkesle münakaşa etmek zorunda kalıyorsun. Öylece Huysuz Virjin oldum. Sonra bu benim şovuma cuk oturdu. Huysuz Virjin’i seviyorum. Çünkü Huysuz Virjin öyle bir tip ki, herkes tarafından seviliyor. Dürüstlüğü, beklenmedik seks istekleri, isterikliği, kendini beğenmişliği, hazırcevaplığı, kıvraklığı, dans etmesi, şarkı söylemesi... Bunların hepsi bir arada. Güzel tip bence.”


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