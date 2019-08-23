Şeker hastalığı ve uyku düzensizliği

Yapılan araştırmalar uyku düzenindeki bozukluklar ile kan şekeri seviyeleri arasında bağlantılar olduğunu gösteriyor.

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Kan şekeri seviyesi uykuyu etkiler mi?

Kan şekerindeki dengesizliklerin yorgunluk, stres ve beslenme bozukluklarına yol açabileceğini biliyoruz. Ancak yeni yapılan araştırmalar, diyabetle ilgili durumların uyku düzenini de etkileyebildiğini ortaya çıkardı. İnternette yapılan anketler üzerinden ilerletilen çalışmada ilk olarak uyku bozuklukları ve tip 2 diyabet arasında insülin direnci ve yüksek kan şekeri seviyeleriyle ilgili olabilecek bir bağlantı tespit edildi. ‘Menopause’ dergisinde yayınlanan sonuçlara göre, menopoz çağındaki tip 2 diyabet sahibi kadınlarda daha sık uyku bozukluğu görülüyor. Araştırmacılar, bu durumun büyük oranda hormonlarla ilgili olduğu görüşünde hemfikir. Daha önceki araştırmalar sayesinde biliniyor ki, menopoz evresindeki kadınlar diyabete yakalanma riskine daha açık. Çünkü cinsiyet hormonları olarak bilinen östrojen ve progesteron seviyeleri menopoz döneminde dramatik şekilde değişebiliyor ve bu hormonlar da insülin seviyeleri ile doğrudan bağlantılı. Bu da menopoz dönemindeki kadınların neden daha sık uyku sorunu yaşadığını açıklıyor.

 

Menopoz döneminde yaşanan hormonal değişimler kaçınılmaz. Ancak bu değişimlerin hem hormonları hem de uyku düzenini etkilediği düşünülürse, hormonal değişimlere biraz daha dikkat etmek gerektiği de açık. Hala uyku düzeni ve kan şekeri arasındaki bağlantıyı tam olarak anlayabilmemiz için daha fazla araştırmaya ihtiyacımız var ancak şimdilik tüm bağlantılı sorunlar ayrı ayrı ele alınabilir. Dr. Stephanie Faubion durumu şöyle açıklıyor: “Uyku, sağlığımız için en önemli unsurlardan biridir ve yaygın olarak görülen insomnia, uyku apnesi ve huzursuz bacak sendromu gibi uyku problemleri yaşayan kadınların ayrıca değerlendirilmesi gerekir.” Prediyabet ya da tip 2 diyabet teşhisi konulmuş kişilerin kan şekerini doğal olarak düşürmeye yardımcı diyetler yapmasını ve yaşam tarzı tercihleri buna göre belirlemelerini öneren uzmanlar, bu süreçte doktor desteği almanın da elzem olduğu konusunda uyarıyor.

 

Uyku-şeker hastalığı bağlantısı

Eğer diyabet teşhisi konulmamasına rağmen uyku düzensizlikleri yaşadığınızı düşünüyorsanız, yine de kan şekeri ve uykusuzluk arasındaki bağlantıyı dikkate alarak bazı önlemler alabilirsiniz. Aralıklı oruç tutmak, günlük beslenme programınızdan karbonhidrat, gluten ve işlenmiş şekerleri çıkarıp bol sebzeli, meyveli ve bakliyatlı sağlıklı bir beslenme programı benimsemek, düzenli egzersiz yapmak genel olarak kan şekerinizi dengelemeye yardımcı olduğu gibi, yaşam kalitenizi de yükseltecek ve uyku düzensizliğinize sebep olan şey kan şekeri dengeniz ya da hormonlarınız olmasa bile, daha sağlıklı bir uyku için sizi destekleyecektir.

 

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MENOPOZ ÖNCESİ DÖNEMDE RAHATLATAN ÖNERİLER

 

Referanslar

Mayo Clinic ekibi. (2017). "Diabetes and menopause: A twin challenge". Şuradan alındı: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/diabetes/in-depth/diabetes/art-20044312

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