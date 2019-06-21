Menopoz öncesi dönem için doğal öneriler

Menopoz öncesi dönemde rahatlatan öneriler

Çeşitli hormonal değişimlerle ortaya çıkan menopoz sürecinde rahatlamak için bazı doğal yöntemlerden faydalanabilirsiniz.

Menopoz öncesi dönem, kadınlık hormonları olarak bilinen östrojen ve progesteron seviyelerindeki düşüşlere bağlı olarak yaşanan bazı belirtilerin ortaya çıktığı bir dönemdir. Adet döngüsü düzensizleşmeye başlar, kanamanın şekli ve miktarı değişir. Bunlara bağlı olarak da memelerde hassasiyet, sıcak basmaları, uykusuzluk, karın bölgesinde yağlanma, libidoda düşüş ve vajinal kuruluk gibi belirtiler görülmeye başlanabilir. Adet döngünüz düzensiz de olsa devam ediyor ancak menopoz öncesi belirtileri göstermeye başladığını fark ediyorsanız, bu süreci daha kolay geçirmeniz için bunlara dikkat etmelisiniz:

Bol bol kalsiyum ve D vitamini alın

Menopoz sürecindeki hormonal değişimler, kemiklerin ve ligamentlerin zayıflamasına neden olabilir. Bu nedenle menopoz öncesi süreçte iskelet sağlığını destekleyecek kalsiyum ve D vitaminini yeterince aldığınızdan emin olmalısınız. Süt ürünleri ve kale lahanası, ıspanak, fasulye benzeri sebzeler, kalsiyum bakımından zengindir ve bu süreçte bolca tüketilmelidir. D vitamini ise, bolca güneş ışığı alarak sentezlenebilir, bu nedenle her gün bir miktar güneş ışığına maruz kaldığınızdan emin olmalısınız. Aynı zamanda yağlı balıklar ve yumurta da D vitaminini destekleyecek besinlerdir.

Kilo alımınıza dikkat edin

Birçok kadın menopoz sürecinde kilo almaya meyilli olur. özellikle bel çevresindeki yağlanma, menopoz döneminde artabilir. Süreci daha sağlıklı geçirmek için beslenmenize dikkat edin, gerekirse bir diyetisyenden destek alın. Aynı zamanda düzenli olarak egzersiz yapmak da fazla kilo alımından kaçınmak için önemli.

Semptomları tetikleyen gıdalardan uzak durun

Kafein, alkol ve bazı baharatlı gıdalar, menopoz sürecindeki belirtileri tetikleyebilir. Kendinizi gözlemleyin ve hangi gıdalardan etkilendiğinizi fark edin. Kafein, alkol ve sigara kullanımını tamamen bırakmalı ya da önemli ölçüde azaltmalısınız.

Düzenli egzersiz yapın

Yalnızca kilo kontrolünüzü sağlamak için değil, diğer fiziksel ve psikolojik semptomları rahatlatmak için de menopoz öncesi dönemde düzenli egzersiz yapmak önemlidir. Yapılan bir araştırma, bir yıl boyunca haftada üç saat egzersiz yapan kadınların menopoz öncesi dönemde fiziksel ve mental sağlığının önemli ölçüde dengelendiğini ortaya koymuştur.

Fitoöstrojen besinler tüketin

Fitoöstrojenler, vücutta östrojen hormonunun etkilerini taklit ederek etki gösteren besinlerdir. Menopoz öncesi dönemde ortaya çıkan birçok belirti, östrojen hormonunun azalmasına bağlı olarak ortaya çıkar. Bu besinlerden bolca tüketmek ise östrojen eksikliğini telafi etmeye yardımcı olacaktır. Kestane, antep fıstığı, keten tohumu, ceviz ve soya ürünleri bol miktarda fitoöstrojen içerir.

Yeterince su için

Yine östrojen seviyelerinin düşmesine bağlı olarak menopoz öncesi dönemde vücutta kuruluk görülmesi normaldir. Ciltte, saçlarda ve vajinada görülen kuruluk ise çeşitli sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir. Günde en az 2 litre su tüketmek, hem kuruluk sorununu önlemenize yardımcı olacak hem de sindirim sisteminizin daha iyi çalışmasına yardımcı olarak kilonuzu kontrol etmenizi sağlayacaktır.