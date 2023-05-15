Seçim ikinci tur ne zaman yapılacak?

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim sonuçları açıklanırken seçimin ikinci tura kalma ihtimali gündeme geldi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayımlanan gün gün ikinci tur takvimiyle birlikte, seçim 2. tur tarihi belli oldu. Peki, seçim 2. tur ne zaman yapılacak?

Seçim ikinci tur ne zaman yapılacak?
Yaşam
Giriş: 15 Mayıs 2023 14:00
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Açıklanan resmi olmayan verilere göre, Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 50+1 oy oranının altında gözüküyor. Bu nedenle seçimde ikinci tur ihtimali güçleniyor.


İşte YSK seçim takvimi ile 2023 ikinci tur seçim tarihi takvimi..


14 Mayıs genel seçimleri 2. tura kalırsa ne zaman yapılacak?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayımlanan 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri takvimine göre seçimin ikinci tura kalması durumunda yapılacağı tarih açıklandı.


YSK seçim takvimine göre 2023 Genel seçimlerinde ilk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğunun sağlanmaması durumunda seçimin ikinci turu 28 Mayıs'ta yapılacak.


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YSK 2023 genel seçimleri ikinci tur takvimi

Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turu kalması durumunda seçim takvimi şu şekilde işleyecek:


15 Mayıs: İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde aday ikamesi için belirlenen süre saat 17.00'de sona erecek. Geçici sonuçların ilanının gecikmesi halinde aday ikamesine ilişkin seçim takvimi buna göre teselsül ettirilecek. Propaganda dönemi başlayacak. Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi saat 17.00'de sona erecek ve ilçe seçim kurullarınca en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.


16 Mayıs: İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı il seçim kuruluna yapılacak itiraz süresi saat 17.00'de son bulacak ve yapılan itirazlar il seçim kurullarınca en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.


17 Mayıs: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı YSK'ye yapılacak itiraz süresi 17.00'de sona erecek. İlçe seçim kurullarınca, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişikliklerinin SEÇSİS'e işlenmesine başlanacak. Yurt dışı ilçe seçim kurulunca, varsa saklama ve ulaştırma kurulu, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişiklikleri yapılacak.


18 Mayıs: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazlar YSK tarafından karara bağlanacak.


19 Mayıs: YSK tarafından kesin seçim sonuçları Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek.


20 Mayıs: Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi başlayacak.


24 Mayıs: Yurt dışında oy verme işlemi sona erecek. Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak.


27 Mayıs: Seçim propaganda dönemi saat 18.00'de sona erecek.


28 Mayıs: Oy verme günü.


29 Mayıs: Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları ilan edilecek. Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi 17.00'de sona erecek ve yapılan itirazlar ilçe seçim kurullarınca en geç 23.59'a kadar karara bağlanacak.


30 Mayıs: İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı, il seçim kurullarına yapılacak itiraz süreci saat 17.00'de sona erecek ve en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.


31 Mayıs: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı, YSK'ye yapılacak itiraz süresi sona erecek.


1 Haziran: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazlar YSK tarafından karara bağlanacak. YSK tarafından kesin seçim sonuçları Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek.


14 Mayıs seçimlerinde oy kullanan ünlüler

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanan ve bu anları paylaşan ünlüler...

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Simge Sağın
Tarkan
Zeynep Bastık
Hadise
İrem Derici
Ata Demirer
Mustafa Sandal
Oğuzhan Koç
Gülben Ergen
Hatice
Esra Erol
Kenan Doğulu
Yonca Evcimik
Seda Sayan - Çağlar Ökten
İbrahim Büyükak
Pelin Akil
Seren Serengil
Yalın
Başak Sayan
Ferhat Göçer
ÖZcan Deniz
Amine Gülşe
Mustafa Ceceli
Yasemin Şefkatli
Sezen Aksu
Yeşim Salkım


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