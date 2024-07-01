Satürn retrosu (30 Haziran - 14 Kasım 2024) burçlara etkileri

Kalbinizdeki iyilik ve güzelliğin dünyanıza yansımasına hazır mısınız? Zamanın yavaşladığı, durup yavaşlayarak geçmişimizi değerlendirdiğimiz, kimilerinin kalıcı karmik ödüller alacağı, kimilerinin zamanında yapılması gerekenleri fark edeceği, ilahi adaletin tecelli edeceği karmik günlerdeyiz.

30 Haziran'da Satürn retro hareketine başlarken; 29 Haziran'da Venüs Sirius'la, 4 Temmuzda Jupiter Aldeberan'la, 6 Temmuz'da yine Yeniay Sirius'la buluşacak.

Kalıcı ilişkiler kurmak için doğru adımlar atmak, hayallerimizi gerçek kılmak, dürüst, adil ve etik olanın ödüller alması, yaşamımızda gerçek olan ve olmayanı fark etmek, tekrar eden kısır döngülerden çıkmak bugünlerde gündemimizde olacak. İlişkilerde korkularımızı iyileştirecek, finansal konularda tıkanmış süreçlerde açılımlar yaşayacağız.

Birçoğumuz; kontrol etmeye çalıştıkça, kaygı ve anksiyetesinin arttığını fark ederek, ilahi düzene güvenmeyi öğrenecek.

Birçoğumuz; bastırdığı duyguların onu ne kadar hissizleştirdiğini ve yaşamdan korkarak kaçtığını fark edecek.

Birçoğumuz; düşünce, hayal ve isteklerinin sorumluluğunu alamayıp, içe kapanarak kaçırdığı onca zamanı görecek.

Ve birçoğumuz; kurban- kurtarıcı rollerine girerek sürekli başkalarıyla ilgilenen, etkilenen, beklentide olan, sorumluluk almayan yanını fark edecek.

Durduğumuz, tembelleştiğimiz, aşırı duygusallık ve fedakarlıklara, sınır çizmemeye, aşırılıklara, bağımlılılık, uyku ve zararlı alışkanlıklara düştüğümüz yerden daha güçlü ve gerçekçi kalkacağız.

Satürn Zodyak'ın son burcunda, su elementinde, doğmadan önce içinde bulunduğumuz su gibidir. Sudan arındığımız ilk an, dünyaya doğmamızın habercisidir. Şimdi yeniden doğuşa gözlerimizi açmadan önce iyileşmesi ve yapılanması gerekenleri görmenin, duygularımızı özgürce ifade etmenin, hayallerimizi gerçekleştirmenin tam vakti.

Satürn Mart 2023'ten Mayıs 2025'e ve Eylül 2025'ten Şubat 2026'ya dek bu burçta iken, en çok Mart 1964'ten Eylül 1964'e, Aralık 1964'ten Mart 1967'ye, Mayıs 1993'ten Haziran 1993'e, Ocak 1994'ten Nisan 1996'ya kadar olan süreçte doğmuş olanlar bu süreçte yaşam amaçlarını anlıyor ve hayatlarını yapılandırıyor olacak.

Burcunuza göre Satürn retrosu gündemleri

KOÇ: Bu süreçte içe dönerek bilinçaltına, maneviyatına ve gizli korkularına odaklanabilir, bazen durmaya ve dinlenmeye izin vermenin normal olduğunu görebilirsin. Bu izolasyon hissi senin yalnızlığınla barışmanı sağlayacak. Ruhsal konularla ilgilenmek, uzaklaşmak, taşınmak, arınmak, hayatından gerçek olmayan bağları çıkartmak ve iyileşmek gündeminde olabilir.

BOĞA: Hayallerini yapılandırmak için neye ihtiyacın olduğunu görebilir, attığın doğru adımların karşılığını alabilir, ait olmadığın sosyal bağları sonlandırabilir, anlamlı ve gerçek bağlar kurmak, hayallerini gerçeğe dönüştürmek için bir gözlemleme döneminden geçebilirsin.

İKİZLER: Tüm kişisel potansiyellerini gerçekleştirmek, kariyerinde yükselmek, hedeflerine ulaşmak için yapman gerekenleri göreceğin, geleceğe, ailene, evliliğe dair kararları sağlamlaştırmak için gözden geçireceğin, emeklerinin karşılığını bulacağın zamanlardasın.

YENGEÇ: Kişisel gelişimine, inançlarına, hayata bakış açına odaklanma; eğitim, yurt dışı, hukuk, medya veya ticari yaşamında yavaşlamalarla yapman gerekenleri fark etme zamanlarındasın. İlahi adalete güçlü biçimde şahit olabilir, ödüller alabilir, sezgilerine güvenmeyi öğrenebilirsin. Bu senin için ruhsal sınırlarını aşma çağrısı olabilir.

ASLAN: Ruhsal gücünü fark ettiğin, kendi derinliklerine odaklandığın, kaynaklarına, borç ve alacaklarına gerçekçi bakarak yapılandıracağın zamanlardasın. Bu dönemde sağlık sorunlarını ve alma verme dengeni iyileştirebilir, birçok konunun iç yüzünü fark edebilir, korkularını aşarak daha güçlü adımlar atabilirsin.

BAŞAK: Kurduğun ilişkilere, evliliğine veya ortaklıklarına odaklanarak daha sağlam, net ve gerçekçi adımlar atmaya çağrılıyorsun. Bu dönemde ilişkilerinde sağlıklı ilerlemek, saygı ve anlayışı çoğaltmak, güven geliştirmek gündeminde olabilir. Sevginin ve bağlılığın kalıcı ödüllerini alabilirsin.

TERAZİ: Yaşam düzenini, sağlığını, rutinlerini gözden geçirerek sana iyi gelmeyenlerden arınacağın, günlük işlerinin daha yavaş akacağı, diyet için destekleneceğin zamanlardasın. Bu dönemde üretkenliğinin karşılığını alabilirsin. Kontrol ve mükemmeliyetçiliği esneterek daha huzurlu bir dünya yaratabilirsin.

AKREP: Hayat sahnende parlamak, kendin olmak, hayattan keyif almak için nelere ihtiyacın olduğunu göreceğin zamanlardasın. Bu dönemde önce sen kendini olduğun gibi kabul etmeli, ilişkilerinde doğru dengeleri kurarak merkezine dönmelisin. Sevginin ve emeklerinin karşılığını kalıcı ilişkilerle alabilir, hobilerin ve yaratıcı alanlarda disiplinli olarak ödüllerine kavuşabilirsin.

YAY: Aidiyet hissettiğin alanları, ev, yuva, aile, evlilik gibi konuları yeniden yapılandıracağın, iç huzurun için nelere ihtiyacın olduğunu göreceğin, içe döneceğin zamanlardasın. Şimdi geleceğine gerçekçi bakmalı, yeniden başlamadan önce durup güç toplamalı, gerçekten nasıl bir hayat istediğini kendine sorarak besleyici ve güvenli olana adımlar atmalısın.

OĞLAK: Kendi sesini duymak ve duyurmak, düşüncelerini korkusuzca ifade etmek, iletişim yeteneklerini geliştirmek için ihtiyacın olanı göreceğin zamanlardasın. Hayır demeyi öğrenmek, yakınında doğru kişileri bulundurmak, eğitim, ticaret, medya gibi alanlarda daha disiplinli ilerlemek, sezgisel bir bilgi anlayışı geliştirmek gündeminde olabilir.

KOVA: Kaynaklarını, ürettiklerini, zamanını korumayı öğreneceğin, emeklerinin karşılığını alacağın, yeni kazanç alanları bulacağın, yeteneklerine güveneceğin zamanlardasın. Maddi konularda yaşayacağın yavaşlamalar seni daha güvenli bir gelecek yaratmaya, doğru birikimler yapmaya çağıracaktır.

BALIK: Kendini yeniden keşfettiğin, doğru sınırlar çizmeyi öğrendiğin, kişisel ihtiyaçların ve fedakarlıkların arasında denge kurduğun zamanlardasın. Bu dönemde duygusal etki altında kalarak kendini arka plana attığın kişileri görebilir, sana iyi gelmeyen ilişki bağlarından arınabilir, sağlığını yeniden düzenleyebilirsin. Ertelediklerini yapmaya, hayallerini yaşamaya çağrılıyorsun.

Sevgilerimle,

İnci Gücen

Altair Astroloji

Instagram: @incininyildizi