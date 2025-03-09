HTHAYAT
Salonu geniş göstermenin yolları nelerdir?
Dekorasyon Önerileri

Salonunuzu geniş göstermenin 6 yolu

Salonunuzun küçüklüğünden şikayet ediyorsanız, hayat kurtaracak bu dekorasyon fikirlerimizi mutlaka uygulayın.

Salonunuzu geniş göstermenin 6 yolu
Giriş: 09 Mart 2025, Pazar 12:00
Güncelleme: 29 Ocak 2026, Perşembe 13:53

Küçük mekanlarınızı olduğundan daha ferah ve geniş göstermek için uygulamanız gereken birkaç küçük ipucu var. Koyu renkler kullanmamak, aynalarla genişlik katmak, desenleri mümkün olduğunca az kullanmak bunlardan yalnızca birkaçı. İşte salonunuzu daha geniş göstermek için uygulamanız gerekenler...

1- Duvarlarınızda koyu renkler kullanmayın

Koyu renkler, mekanları olduğundan daha dar ve kasvetli gösterir. Özellike salonunuzun duvarlarında koyu renkler yerine bej ve pastel tonları kullanırsanız, aradaki farkı görmüş olacaksınız. Eğer eviniz yeterince güneş almıyorsa da duvar boyası olarak mutlaka açık renkler kullanmalısınız.

Odaların daha büyük görünmesini sağlayan boya tüyoları için tıklayın!

2- Büyük mobilyalardan uzak durun

Salonunuzu büyük bir L koltukla ya da geniş bir yemek masasıyla kapatmak yerine daha küçük parçalarla mekanınızı olduğundan daha geniş gösterebilirsiniz. Aksesuar seçiminde de büyük parçalar yerine daha küçük olanları tercih etmelisiniz.

Mobilya satın alırken nelere dikkat etmeli? içeriğimiz de size yardımcı olabilir.

3- Gösterişli perdeler yerine stor formluları kullanın

Dökümlü duran kalın perdelerin geniş salonlarda kusursuz göründüğü bir gerçek. Ancak söz konusu küçük salonlar olduğunda bu durum biraz değişiyor. Mekanınızı daha ferah göstermek için stor perdeleri tercih etmelisiniz.

4- Desenleri karıştırmayın

Birbirinden farklı desenler kalabalık bir görüntüğü yarattığı için küçük salonlarda kullanılması doğru değil. Desenli aksesuarlara veda edip daha sade seçeneklere yönelmeniz, salonunuzu çok daha şık bir hale getirecektir.

5- Tek kişilik mobilyaları satın almayın

Dekorasyonda sadelik ve kullanışlılık sizin için her zaman birinci kural olmalı. Bu sebeple salonda kalabalık bir görüntü yaratmamak için sadece tek kişinin kullanabileceği bir sehpa ya da berjer gibi eşyalar satın almayın.

6- Ayna kullanın

Aynalar bulundukları ortama derinlik katarak mekanları daha geniş göstermeye yardımcı olurlar. Salonunuzun bir duvarına ayna asarak siz de mekanınızı daha ferah bir görünme kavuşturabilirsiniz. Büyük aynalar yerine birkaç küçük aynayı kombinleyerek şık bir görüntü de elde edebilirsiniz.

