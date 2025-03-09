Küçük mekanlarınızı olduğundan daha ferah ve geniş göstermek için uygulamanız gereken birkaç küçük ipucu var. Koyu renkler kullanmamak, aynalarla genişlik katmak, desenleri mümkün olduğunca az kullanmak bunlardan yalnızca birkaçı. İşte salonunuzu daha geniş göstermek için uygulamanız gerekenler...

1- Duvarlarınızda koyu renkler kullanmayın

Koyu renkler, mekanları olduğundan daha dar ve kasvetli gösterir. Özellike salonunuzun duvarlarında koyu renkler yerine bej ve pastel tonları kullanırsanız, aradaki farkı görmüş olacaksınız. Eğer eviniz yeterince güneş almıyorsa da duvar boyası olarak mutlaka açık renkler kullanmalısınız.

2- Büyük mobilyalardan uzak durun

Salonunuzu büyük bir L koltukla ya da geniş bir yemek masasıyla kapatmak yerine daha küçük parçalarla mekanınızı olduğundan daha geniş gösterebilirsiniz. Aksesuar seçiminde de büyük parçalar yerine daha küçük olanları tercih etmelisiniz. Mobilya satın alırken nelere dikkat etmeli? içeriğimiz de size yardımcı olabilir. 3- Gösterişli perdeler yerine stor formluları kullanın Dökümlü duran kalın perdelerin geniş salonlarda kusursuz göründüğü bir gerçek. Ancak söz konusu küçük salonlar olduğunda bu durum biraz değişiyor. Mekanınızı daha ferah göstermek için stor perdeleri tercih etmelisiniz. 4- Desenleri karıştırmayın Birbirinden farklı desenler kalabalık bir görüntüğü yarattığı için küçük salonlarda kullanılması doğru değil. Desenli aksesuarlara veda edip daha sade seçeneklere yönelmeniz, salonunuzu çok daha şık bir hale getirecektir.

5- Tek kişilik mobilyaları satın almayın Dekorasyonda sadelik ve kullanışlılık sizin için her zaman birinci kural olmalı. Bu sebeple salonda kalabalık bir görüntü yaratmamak için sadece tek kişinin kullanabileceği bir sehpa ya da berjer gibi eşyalar satın almayın. 6- Ayna kullanın Aynalar bulundukları ortama derinlik katarak mekanları daha geniş göstermeye yardımcı olurlar. Salonunuzun bir duvarına ayna asarak siz de mekanınızı daha ferah bir görünme kavuşturabilirsiniz. Büyük aynalar yerine birkaç küçük aynayı kombinleyerek şık bir görüntü de elde edebilirsiniz.