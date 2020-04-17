10 adımda stor perde temizliği

Stor perde kullananların en sık sorduğu sorudur "Stor perde temizliği nasıl yapılır?" Tavsiyelerimize uyarsanız perdelerinizi tertemiz yapabilirsiniz.

Stor perdenizi en iyi yerinden çıkarıp yere sererek temizleyebilirsiniz. Mümkünse teras ya da balkonda bu işlemi yapabilirsiniz. Eğer mümkün değilse evinizin salonunda da stor perdenin sığacağı kadar bir yer açabilirsiniz.

Yeterli yeri açtığınızdan emin olduktan sonra stor perdenizi yerinden acele etmeden çıkarın.

Stor perdenizi hazırladığınız yere özenle serin. Dümdüz olmasına dikkat edin.

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Bir kovaya bir miktar ılık su doldurun. Arap sabunu, bulaşık deterjanı veya şampuan ilave edip köpürtün. Böylece deterjanın suda eridiğinden emin olursunuz. Boş bir kova ile birlikte deterjanlı su dolu kovayı stor perdenin yakınında hazır bulundurun. Stor perde temizliğinde ağır kimyasal içeren deterjanlar kullanmanın perde kumaşına zarar verebileceğini unutmayın.

Stor perde temizliğini en kolay temizlik süngeri ile silebilirsiniz. Ellerinize eldiven taktıktan sonra temizlik süngerini ıslatıp iyice sıkın.

Silmeye perde kenarlarından değil, kenarlara yakın bir bölgeden başlayın. Stor perde temizliğinde en çok dikkat etmeniz gereken budur, çünkü kenarlarda ipliklenme olabilir. Perdenizi yukarıdan aşağıya doğru silin.

Kirlenen süngeri boş kovaya sıkın. Deterjanlı temiz suda ıslatarak silmeye devam edin.

Ön yüzün temizliği bitince kuru ve yumşak bir havluyla stor perdenizi silin. İyice kuruması için biraz bekleyin.

Ters çevirin. Ön yüze uyguladığınız işlemlerden sonra yerine takın.

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