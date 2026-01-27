Evde kalıp haftalardır ertelediğin mailleri yanıtlamak, faturaları ödemek, yarım kalan projelere başlamak kulağa zor mu geliyor? Son zamanlarda sosyal medyada yeni bir trend olan Admin Night ile bu işler deyim yerindeyse “hafifliyor”. Özellikle arkadaş grupları arasında hızla yayılan bu fikir, klasik “kızlar gecesi” kavramını bambaşka bir noktaya taşıyor. Bazen insanın tek ihtiyacı, hayatını toparlamak için oturup işe koyulmak. Ve bunu seni anlayan, yanında söylenmene izin veren insanlarla yapmak her şeyi kolaylaştırıyor.

Admin gecesi nedir?

Admin gecesi, ertelediğin tüm işleri arkadaşlarınla birlikte yapma gecesidir. Cevaplamadığın mailer, “Yarın başlarım” dediğin projeler, faturalar, belgeler, formlar… Kısacası: modern hayatın tüm sıkıcı işleri. Admin gecesinde bu işleri yapmak için arkadaşlarınla bir araya geliyorsun ve birlikte daha motive olarak elinin altında duran sıkıcı işleri tamamlıyorsun. Yan yana oturup herkesin kendi kaosuyla yüzleşmesi, garip bir şekilde çok samimi bir ortam yaratıyor.

Admin gecesi neden işe yarıyor?

Yalnızlık hissini azaltıyor

Normalde bu işleri tek başına yapmak insanı daha da bunaltır. Admin gecesinde ise “Sadece ben zorlanmıyorum, hepimiz aynı durumdayız.” duygusu oluşur. Bu da işleri daha ulaşılabilir hissettirir.

Beyni “kandırıyor” Ortama müzik, atıştırmalık ve arkadaşlar eklediğinde, beynin işi artık “sıkıcı görev” olarak değil, “keyifli bir aktivite” olarak algılamaya başlar. Sıkıcı görünen şey katlanılabilir, zor olan şey yapılabilir, bunaltıcı olan şey eğlenceli olabilir. “Body boubling” etkisi yaratıyor Araştırmalara göre, birinin yanında çalışmak odaklanmayı artırıyor. Buna “body doubling” deniyor. Yanında biri varken beynin şöyle düşünüyor: “O çalışıyorsa ben de çalışabilirim.” Bu da motivasyonu ciddi şekilde yükseltiyor. Ucuz ve ulaşılabilir Bir mekâna gitmek, hesap ödemek, hazırlanmak yok. Sadece birkaç atıştırmalık yeterli. Bu ekonomi şartlarında? Harika fikir. Bilimsel olarak da bu işe yarıyor: Küçük başarılar, beynin ödül sistemini harekete geçiriyor ve motivasyonu artırıyor. Referanslar Madigan Will. "It’s Official: Admin Night Is Replacing Happy Hour for Busy Friend Groups". Şuradan alındı: https://theeverygirl.com/admin-night-trend/ GÜNCEL 10 adımda daha verimli bir iş hayatı