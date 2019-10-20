Odaların daha büyük görünmesini sağlayan boya tüyoları

Odalarınız küçük diye üzülmeyin! Birkaç tüyo ile siz de odalarınızın daha büyük görünmesini sağlayabilirsiniz.

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    Boyanın gücünü inanın. Konsol, gardırop ve kitaplık gibi hantal parçaları, duvarlarla aynı renge boyandığınızda, eşyalar göze çarpmaz. Ya da hiç orada yokmuş gibi görünür... 

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    Zengin bir avcı yeşiline boyadığınız duvarı (kapı ve kapı çerçevesi de dahil) her şey tek bir varlık olarak görünür. Biraz alışılmadık gibi görünebilir ama bunun yatıştırıcı ve birleştirici bir etkisi vardır. 

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    Duvara monte edilmiş raflar, küçük alanlar için en sevdiğimiz tasarruf hilelerinden biridir. Ve duvarla aynı renge boyandıklarında daha iyi görünürler.

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