Odaların daha büyük görünmesini sağlayan boya tüyoları
Odalarınız küçük diye üzülmeyin! Birkaç tüyo ile siz de odalarınızın daha büyük görünmesini sağlayabilirsiniz.
20 Ekim 2019 Pazar
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Boyanın gücünü inanın. Konsol, gardırop ve kitaplık gibi hantal parçaları, duvarlarla aynı renge boyandığınızda, eşyalar göze çarpmaz. Ya da hiç orada yokmuş gibi görünür...
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Zengin bir avcı yeşiline boyadığınız duvarı (kapı ve kapı çerçevesi de dahil) her şey tek bir varlık olarak görünür. Biraz alışılmadık gibi görünebilir ama bunun yatıştırıcı ve birleştirici bir etkisi vardır.
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Duvara monte edilmiş raflar, küçük alanlar için en sevdiğimiz tasarruf hilelerinden biridir. Ve duvarla aynı renge boyandıklarında daha iyi görünürler.
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Kanıtlandığı gibi bu, beyaz bir duvarda beyaz mobilyalar eşit derecede işe yarayabilir.
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Kitaplıkların nasıl inşa edildiğini nasıl görebilirsiniz? Onlara duvarla aynı renge boyayın.
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Duvar rafları, duvarları vurgulamak için önemli bir dekorasyon ürünüdür.
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Koyu bir renge boyanmış bu iki etajerin ortasına koyduğunuz büyük bir tablo odayı karartmayacağı gibi odak noktamızı koltuğa çeker.
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Bu ve daha küçük parçalarlala bile düzgün duran bir numaradır. Sandalyenin, hafif ve düzensiz genel bir etki yaratması ve odada rekabet eden bir şey değil de, alanın kendisinin bir parçası haline gelmesi önemlidir.
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