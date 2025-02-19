Cemre, halk inanışına göre ilkbaharın başlangıcı kabul edilerek 7'şer gün arayla önce havada, daha sonra su ve toprakta meydana gelen sıcaklık artışıdır. Baharın müjdecisi cemre Arapça 'kor' manasına gelir ve ısınmayı ifade eder.
2026 Cemre ne zaman düşecek?
Her yıl birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılan cemrenin ilki 19 - 20 Şubat 2026'da havaya, ikincisi 26 - 27 Şubat 2026'da suya, üçüncü ve son cemre de 5 - 6 Mart 2026 günü toprağa düşecek. Üçüncü cemrenin ardından baharın geldiği kabul edilir.
Cemre nedir?
Cemre, ilkbahar başlangıcında yedişer gün arayla; önce havada sonra su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık artışı. Arapça olan sözcük kor durumunda ateş anlamına gelir. Mina Vadisi'nde Arafat'tan gelen hacıların attıkları taşlarla oluşan yığınlara da "cemre" adı verilir.
Türk ve Altay halk kültüründe ve mitolojisinde İmre (İmere veya Emire) adı verilen cinin neden olduğuna inanılır. İlkbaharda görünüp titrek ışıklar saçarak göğe yükselir. Sonra buzların üzerine düşerek onları eritir. Oradan da yere girer. Bundan sonra ısınmış topraktan buhar yükselir. Emire baharın gelişini temsil eder. Bulgarlarda Zemire olarak yer alır. Anadolu Türkçesindeki Arapçadan gelme Cemre sözcüğünün aslında bu adın benzetme yoluyla değişmiş hali olduğu söylenebilir.
İlk cemre 19 - 20 Şubat'ta havaya ve yedişer gün arayla da suya ve toprağa düşer. Zemre ise Kumuk Türkçesi'nde nem, buhar gibi anlamlarına gelir.
