Adana mutfağına özgü nefis bir meze olan Teretür'ün ana malzemeleri marul veya atom salata, süzme yoğurt ve tahin...

Yapılışı pratik lezzetin en önemli püf noktası atom salatanın doğrandıktan sonra tuzla iyice ovup suyunu çıkardıktan sonra süzme yoğurt, tahin, sarımsak ve limon suyu ile buluşturmak...

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Teretür mezesi için malzemeler

1 adet atom salata

1 çay kaşığı tuz

7 - 8 yemek kaşığı süzme yoğurt

2 diş sarımsak, ezilmiş

3 yemek kaşığı tahin

1 limon suyu

Yarım demet maydanoz, incecik doğranmış

Üzerine;

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tahin

5 - 6 dal maydanoz, incecik doğranmış

Nar taneleri

Teretür mezesi yapılışı

Atom salatayı yıkayıp salata kurutucusu ile kurutarak incecik doğrayın. Doğranmış atom salatayı bir kaseye alarak üzerine tuz serpiştirin, karıştırıp elinizle sıkarak fazla suyunu çıkartın.

Süzme yoğurt, tahin, sarımsak ve limon suyunu geniş bir kaba alarak karıştırın. Suyu sıkılmış atom salata ve doğranmış maydanozu ekleyip iyice karıştırarak servis tabağına geçirin.

Üzerine zeytinyağı ve tahin gezdirin, maydanoz ve nar taneleriyle süsleyin.

Afiyetle, sevgiyle sağlıkla kalın...