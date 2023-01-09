Tutmaç çorbası nasıl yapılır?

Müjgan Yurtseven'den geleneksel bir tarif: Tutmaç çorbası...

Tutmaç çorbası nasıl yapılır?
Yaşam
Giriş: 09 Ocak 2023 12:10
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Anadolu mutfağımızın geleneksel lezzetlerinden biri olan mercimekli, nohutlu ve erişteli Tutmaç Çorbası... Yoğurtlu terbiyesi ve üzerine soğanlı naneli sosuyla gayet doyurucu ve leziz bir çorba oluyor...


Servis: 4 - 6 kişilik

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika


Tutamaç çorbası için malzemeler:

200 ml lik su bardağı ölçüsüyle:

  • 7 bardak su

  • 1 bardak haşlanmış yeşil mercimek

  • 1 bardak haşlanmış nohut

  • 1 bardak erişte

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 bardak süzme yoğurt

  • Yarım bardak su

  • 1 yumurta sarısı

  • 1,5 yemek kaşığı un

  • 1 küçük kuru soğan

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağı

  • 1 yemek kaşığı kuru nane




Tutamaç çorbası yapılışı:


*7 bardak suyu tencereye aktarın, kaynamaya başlayınca mercimek, nohut, erişte ve tuzu ekleyip 10 dakika pişirin.


*Çorba pişerken bu arada yoğurt, su, yumurta sarısı ve unu bir kasede iyice karıştırın. Çorbanın suyundan bir kepçe kadar yoğurtlu karışıma ilave edip hızlıca karıştırarak çorbaya ekleyin, beş dakika daha pişirip ocağı kapatın.


*Kuru soğanı minik küpler halinde doğrayıp yağ ile birlikte sos tenceresine alın, kısık ateşte soğanlar yumuşayıncaya kadar kavurup naneyi ekleyerek ocağı kapatın. Naneli sosu çorbanın üzerine gezdirin.


Kısa notlar:

*Mercimeğin dağılmaması için ön haşlamasını diri kalacak gibi yapın.

*Süzme yoğurt yerine normal yoğurt ile yaparsanız su eklemenize gerek kalmıyor.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...




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