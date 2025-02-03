Hasta çocuğunuza evde yapabileceğiniz 5 şey

Hastalandığımızda ya da çocuğumuz hastalandığında evde uygulayabileceğimiz bazı tedavi yöntemleri var. İşte o yöntemler...

Hasta çocuğunuza evde yapabileceğiniz 5 şey
Sağlık
Giriş: 03 Şubat 2025 15:05
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Hastalık sezonu geldi çattı ve birçok kişi mide rahatsızlıklarından soğuk algınlığına kadar çeşitli hastalıklarla boğuşuyor. Çocuklar çok hasta oluyor, özellikle de daha soğuk havalarda. Mikroplar çocukları enfekte ettiğinde, onları rahatlatmak için evde yapabileceğiniz bazı şeyler vardır. İşte tıp uzmanlarından hasta çocukların semptomlarını yatıştırmak ve azaltmak için güvenli ve etkili evde yapabileceğiniz şeyler:


1- Ev yapımı tuzlu su spreylerini kullanın

Küçük çocuğunuzun burnu sümük doluysa, ev yapımı tuzlu su spreylerini tercih edin. Solunum yolu virüsleri için kendi damlanızı yapabilirsiniz. Tuzlu su damlaları mukusu temizlemeye yardımcı olarak çocukların daha kolay nefes almasını sağlayacaktır.

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2- Bal yiyin

Çocuk doktoru Dr. Edgar Navarro Garza, bir kaşık veya daha fazla balın boğaz ağrısını ve kuru öksürüğü yatıştırmak için harikalar yaratabileceğini söylüyor. "Çocuğunuz 1 yaşından büyükse, ona bal verebilirsiniz çünkü yatıştırıcı bir etki sağlar, mukusu inceltir ve öksürüğü azaltmaya yardımcı olabilir."

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3- Sıcak bitki çayı için

Bitki çayı çocuğunuzun COVID-19'unu veya mide rahatsızlığını iyileştirmez ancak semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Sıcak çaylar, içeriklerine bağlı olarak fayda sağlayabilir. Örneğin zencefil çayı iltihap giderici etkiye sahipken, nane baş ağrılarını ve sinüs basıncını hafifletebilir. Papatya genel rahatlama ve daha iyi uyku için iyi bir seçim olabilir. Ancak unutmamak gerekir ki küçük çocuklara bitkisel çaylar vermeden önce her zaman önce çocuk doktorunuza danışmak gerekir.


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4- Buhar banyosu yapın

Birçok uzman buhar inhalasyonunun mukus tıkanıklığını gevşettiğini ve burun kanallarını rahatlattığını söylüyor. Banyoda dik bir şekilde oturun ve sıcak suyu açın. Bu sıcak suyun oluşturduğu buharda bir süre kalın. 10 ila 15 dakika arasında herhangi bir süre yeterli olacaktır. Okaliptüs yağı da ekleyebilirsiniz. uhar, mukusu gevşetebilir ve kuru, tahriş olmuş burun kanallarını yumuşatabilir.


5- Probiyotik ve lif içeren besinler tüketin

Probiyotikler ve yağ ve lif içeren yiyecekler (avokado, yumurta, yulaf ezmesi, fasulye) tüketmek, norovirüs veya mide virüsü nöbeti sırasında kusma durduğunda ve ishal başladığında dışkıyı toplamaya yardımcı olabilir.


Referanslar

Maya Dollarhide. “8 Home Remedies That Actually Work During Sick Season—According to Experts”. Şuradan alındı: https://www.parents.com/8-home-remedies-that-actually-work-during-sick-season-8774399 (17.01.2025).


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