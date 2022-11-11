Süt reçelli çikolatalı brownie

Bol çikolatalı brownie hamurunun aralarından süzülen süt reçeliyle şölene dönüşen nefis lezzet... Üstelik hazırlama & pişirme süresi sadece 35 dakika! Müjgan Yurtseven'in tarifiyle...

Süt reçelli çikolatalı brownie
Yaşam
Giriş: 11 Kasım 2022 10:07
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Servis: 20 cm’lik kelepçeli kare kalıpta

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika


Süt reçelli çikolatalı brownie için malzemeler:

  • 120 gr tereyağı

  • 160 gr bitter çikolata

  • 25 gr kakao

  • 3 yumurta

  • 100 gr toz şeker

  • 1 çay kaşığı vanilya özütü

  • 140 gr un

  • 220 gr süt reçeli




Süt reçelli çikolatalı brownie yapılışı:

*Kalıbın tabanını pişirme kağıdı ile kaplayıp yanlarına tereyağı sürün.


*Tereyağını kısık ateşte eritip çikolatayı ekleyerek ocağı kapatın, çikolata eriyene kadar karıştırıp kakaoyu ilave edin karıştırın, çikolatalı karışım ılınınca büyük bir karıştırma kabına aktarın, üzerine sırayla yumurtaları ve şekeri eklerken bir yandan el çırpıcısı ile hızlıca karıştırın. Vanilya ve unu ekleyerek homojen kıvama gelene kadar iyice karıştırın.


*Hamurun yarısını kalıba dökerek spatula yardımıyla düzeltin, üzerine süt reçelinin yarısını kaşık yardımıyla gelişigüzel akıtıp spatula ile hafifçe karıştırın, kalan hamuru üzerine aktarıp en üste süt reçelinin yarısını yine kaşık yardımıyla gelişigüzel akıtın, spatula ile hafifçe karıştırarak 175 derece fanlı ayarda 10 dakika önceden ısıtılmış fırında 15 dakika pişirin.


*Fırından çıkardıktan sonra ılınınca dilediğiniz gibi dilimlere ayırın.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...






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