Servis: 20 cm’lik kelepçeli kare kalıpta

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Süt reçelli çikolatalı brownie için malzemeler:

120 gr tereyağı

160 gr bitter çikolata

25 gr kakao

3 yumurta

100 gr toz şeker

1 çay kaşığı vanilya özütü

140 gr un

220 gr süt reçeli

Süt reçelli çikolatalı brownie yapılışı:

*Kalıbın tabanını pişirme kağıdı ile kaplayıp yanlarına tereyağı sürün.

*Tereyağını kısık ateşte eritip çikolatayı ekleyerek ocağı kapatın, çikolata eriyene kadar karıştırıp kakaoyu ilave edin karıştırın, çikolatalı karışım ılınınca büyük bir karıştırma kabına aktarın, üzerine sırayla yumurtaları ve şekeri eklerken bir yandan el çırpıcısı ile hızlıca karıştırın. Vanilya ve unu ekleyerek homojen kıvama gelene kadar iyice karıştırın.

*Hamurun yarısını kalıba dökerek spatula yardımıyla düzeltin, üzerine süt reçelinin yarısını kaşık yardımıyla gelişigüzel akıtıp spatula ile hafifçe karıştırın, kalan hamuru üzerine aktarıp en üste süt reçelinin yarısını yine kaşık yardımıyla gelişigüzel akıtın, spatula ile hafifçe karıştırarak 175 derece fanlı ayarda 10 dakika önceden ısıtılmış fırında 15 dakika pişirin.

*Fırından çıkardıktan sonra ılınınca dilediğiniz gibi dilimlere ayırın.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...