Çikolata lekesi nasıl çıkarılır?

Çikolata lekesini çıkarmak sabır ve dikkat gerektirir. Ancak doğru yöntemlerle, hem giysileriniz hem de evinizdeki eşyalarınız tekrar ilk günkü gibi temiz ve lekesiz olabilir.

Çikolata lekesi nasıl çıkarılır?
Yaşam
Giriş: 20 Mayıs 2024 15:35
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Çikolata, lezzetiyle pek çoğumuzun vazgeçilmezi olsa da, kıyafetlerimize veya mobilyalarımıza döküldüğünde zorlu bir lekeye dönüşebilir. Ancak doğru yöntemlerle bu lekelerden kurtulmak mümkündür. İşte çikolata lekesini çıkarmak için izlenmesi gereken adımlar:


Kumaş ve giysilerden çikolata lekesi nasıl çıkarılır?


Fazla çikolatayı alın: Leke henüz tazeyken bir kaşık veya bıçak yardımıyla yüzeydeki fazla çikolatayı nazikçe kazıyın. Bu, lekenin daha da yayılmasını önleyecektir.


Soğuk su kullanın: Lekenin olduğu kısmı ters çevirerek soğuk suyun altına tutun. Bu, çikolatanın çözülüp akmasını sağlayacaktır. Sıcak su kullanmaktan kaçının çünkü sıcak su çikolatayı eritir ve lekenin daha derine işlemesine neden olur.


Deterjan ile ön işlem yapın: Lekenin üzerine bir miktar sıvı deterjan dökün ve nazikçe ovalayın. Deterjanın kumaşa nüfuz etmesi için 5 - 10 dakika bekletin.


Durulama ve yıkama yapın: Leke hala duruyorsa, kumaşı soğuk su ile durulayın ve ardından uygun şekilde çamaşır makinesinde yıkayın. Yıkama etiketine uygun bir deterjan ve yıkama programı seçin.


Kontrol edin: Kumaşı yıkadıktan sonra lekenin çıkıp çıkmadığını kontrol edin. Eğer leke hala duruyorsa, işlemi tekrarlayın. Lekenin tamamen çıkmadan kurutucuya konulması, lekenin kalıcı olmasına neden olur.


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Halı ve mobilyadan çikolata lekesi nasıl çıkarılır?


Katı çikolatayı kazıyın: Halı veya mobilyanın üzerindeki fazla çikolatayı bir kaşık veya spatula ile dikkatlice kazıyın.


Sabunlu su çözeltisi kullanın: Bir kabın içine ılık su ve birkaç damla bulaşık deterjanı ekleyin. Temiz bir bez veya süngeri bu çözeltiye batırarak lekenin üzerine nazikçe uygulayın.


Durulama yapın: Sabunlu suyu, temiz su ile nemlendirilmiş bir bezle durulayın. Lekenin üzerine fazla bastırmadan nazik hareketlerle temiz su uygulayın.


Kurulama yapın: Temiz, kuru bir bezle lekeli bölgeyi kurulayın. Gerekirse bu işlemi birkaç kez tekrarlayın.


Halı temizleyici kullanımı: Eğer leke hala çıkmadıysa, özel halı temizleyicileri veya mobilya temizleyicileri kullanabilirsiniz. Bu ürünleri kullanmadan önce etiket talimatlarını dikkatlice okuyun ve uygulayın.


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Çikolata lekesini temizlemek ek ipuçları:

  • Sirke ve karbonat karışımı yapın: Çikolata lekesi çok inatçıysa, beyaz sirke ve karbonat karışımı kullanabilirsiniz. Bu doğal temizleyiciler, çikolata lekesinin parçalanmasına yardımcı olabilir.

  • Profesyonel yardım alın: Çok değerli veya narin kumaşlarda, profesyonel temizlik hizmetlerinden yardım almak daha güvenli olabilir.

  • Doğal ürünler kullanın: Özellikle çocukların sıkça temas ettiği yüzeylerde kimyasal kullanmak istemiyorsanız, doğal temizlik ürünlerini tercih edebilirsiniz.

12 inatçı leke ve bu lekeleri çıkarma teknikleri

En inatçı lekeleri çıkarmanın bile bazı yolları var! İşte 12 inatçı leke ve onları çıkarma teknikleri...

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Çimen lekesi nasıl çıkar? 1 litre su ile bir yemek kaşığı sulu amonyağı karıştırın. Bu karışımla lekeyi ıslatın, sünger ya da peçete ile ovun.
Mürekkep lekesi nasıl çıkar? Pamuğa alkol döküp yavaşça lekeyi ovalayın. Ayrıca 1'e 1 ölçeğinde sulu amonyak ve etil alkolü karıştırarak lekeyi ovalayabilirsiniz. Unutmayın, mürekkep lekelerinde en iyi sonucu yıkamadan alırsınız.
Yağ lekesi nasıl çıkar? Leke yeni oluştuysa, üzerine 2-3 kat peçete koyun. Leke çıkana kadar kıyafetinizi ütüleyin. Eğer bu taktik lekeyi tamamen çıkarmaya yardımcı olmuyorsa, gaz yardımıyla temizleyin.
Ruj lekesi nasıl çıkar? Lekelenen kıyafetin üzerine peçete koyup ters çevirin. Çevirdiğiniz tarafta lekenin üzerine alkol dökün ve silin. Daha iyi sonuç almak için peçeteleri değiştirmeyi unutmayın.
Oje lekesi nasıl çıkar? Lekenen tarafı ters çevirin ve pamuk üzerine aseton dökerek leke çıkana kadar ovalayın.
Meyve suyu lekesi nasıl çıkar? Bu yöntem tüm meyve lekelerini kapsamasa da çoğunu geçiriyor. Bir tutam pamuğa sirke dökün ve lekeye bastırın. Daha sonra kıyafeti soğuk suyla durulayın. Diğer yöntem ise, yeni oluşmuş lekeye tuz koyun. Böylece fazla nem emilecek ve lekenin dağılması önlenecektir. Ardından sıcak suyla yıkayabilirsiniz.
Kan lekesi nasıl çıkar? Kan lekesini çıkarmak için, lekeye sulu amonyak ekleyip, 10-15 dakika bekleyin. Eğer hala leke varsa sabun ile yıkayın.
Çikolata lekesi nasıl çıkar? Eğer leke yeni oluştuysa, üzerine tuz dökün ve sünger ile sıcak suda yıkayın. Eski lekelerde ise, 1'e 1 oranında sirke ve alkol kullanın.
Ter lekesi nasıl çıkar? 1 çay kaşığı bulaşık deterjanı, 3-4 çay kaşığı oksijenli su ve 2 çay kaşığı sodayı karıştırın. Karışımı lekenin üzerine dökün, biraz bekledikten sonra suyla yıkayın. Ayrıca ter lekesini çıkarmak için sıcak su ile sirkeyi de kullanabilirsiniz.
Çamur lekesi nasıl çıkar? Kirlenen kıyafetinizi, sıcak suya koyun ve bulaşık deterjanı ve beyaz sirke ekleyin. Biraz bekledikten sonra sıcak suda durulayın.
Bira lekesi nasıl çıkar? Su karışımına gliserin, amonyak ve etilalkolü 8:1:1:1 ölçeğinde ekleyin ve lekeye sürün. Bu taktik aynı zamanda şampanya lekelerinde de işe yarıyor.
Şarap lekesi nasıl çıkar? Yeni lekeleri silmek için, sıcak su ve sirkeyi pamuğa dökerek lekeyi ovalayın. Eğer leke eski ise, 0.03 ölçeğinde sitrik asidi bir bardak suyla karıştırın. Leke hala geçmediyse, 1 yemek kaşığı oksijenli su ve amonyak solüsyonunun karışımı ile lekeyi ovun.



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