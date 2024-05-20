Çikolata, lezzetiyle pek çoğumuzun vazgeçilmezi olsa da, kıyafetlerimize veya mobilyalarımıza döküldüğünde zorlu bir lekeye dönüşebilir. Ancak doğru yöntemlerle bu lekelerden kurtulmak mümkündür. İşte çikolata lekesini çıkarmak için izlenmesi gereken adımlar:

Kumaş ve giysilerden çikolata lekesi nasıl çıkarılır?

Fazla çikolatayı alın: Leke henüz tazeyken bir kaşık veya bıçak yardımıyla yüzeydeki fazla çikolatayı nazikçe kazıyın. Bu, lekenin daha da yayılmasını önleyecektir.

Soğuk su kullanın: Lekenin olduğu kısmı ters çevirerek soğuk suyun altına tutun. Bu, çikolatanın çözülüp akmasını sağlayacaktır. Sıcak su kullanmaktan kaçının çünkü sıcak su çikolatayı eritir ve lekenin daha derine işlemesine neden olur.

Deterjan ile ön işlem yapın: Lekenin üzerine bir miktar sıvı deterjan dökün ve nazikçe ovalayın. Deterjanın kumaşa nüfuz etmesi için 5 - 10 dakika bekletin.

Durulama ve yıkama yapın: Leke hala duruyorsa, kumaşı soğuk su ile durulayın ve ardından uygun şekilde çamaşır makinesinde yıkayın. Yıkama etiketine uygun bir deterjan ve yıkama programı seçin.

Kontrol edin: Kumaşı yıkadıktan sonra lekenin çıkıp çıkmadığını kontrol edin. Eğer leke hala duruyorsa, işlemi tekrarlayın. Lekenin tamamen çıkmadan kurutucuya konulması, lekenin kalıcı olmasına neden olur.

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Halı ve mobilyadan çikolata lekesi nasıl çıkarılır?

Katı çikolatayı kazıyın: Halı veya mobilyanın üzerindeki fazla çikolatayı bir kaşık veya spatula ile dikkatlice kazıyın.

Sabunlu su çözeltisi kullanın: Bir kabın içine ılık su ve birkaç damla bulaşık deterjanı ekleyin. Temiz bir bez veya süngeri bu çözeltiye batırarak lekenin üzerine nazikçe uygulayın.

Durulama yapın: Sabunlu suyu, temiz su ile nemlendirilmiş bir bezle durulayın. Lekenin üzerine fazla bastırmadan nazik hareketlerle temiz su uygulayın.

Kurulama yapın: Temiz, kuru bir bezle lekeli bölgeyi kurulayın. Gerekirse bu işlemi birkaç kez tekrarlayın.

Halı temizleyici kullanımı: Eğer leke hala çıkmadıysa, özel halı temizleyicileri veya mobilya temizleyicileri kullanabilirsiniz. Bu ürünleri kullanmadan önce etiket talimatlarını dikkatlice okuyun ve uygulayın.

Çikolata lekesini temizlemek ek ipuçları:

Sirke ve karbonat karışımı yapın: Çikolata lekesi çok inatçıysa, beyaz sirke ve karbonat karışımı kullanabilirsiniz. Bu doğal temizleyiciler, çikolata lekesinin parçalanmasına yardımcı olabilir.

Profesyonel yardım alın: Çok değerli veya narin kumaşlarda, profesyonel temizlik hizmetlerinden yardım almak daha güvenli olabilir.

Doğal ürünler kullanın: Özellikle çocukların sıkça temas ettiği yüzeylerde kimyasal kullanmak istemiyorsanız, doğal temizlik ürünlerini tercih edebilirsiniz.