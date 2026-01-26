Diyetisyenler ve eğitmenler insanlara hem en iyi şekilde yaşamak hem de günlük hayatlarına sağlıklı alışkanlıklar eklemek konusunda yardımcı oluyor. Konu sağlıklı yaşamak olunca, temiz hava almak ya da 90 dakika yoga yaparak terlemek yeterli olmuyor. Sağlıklı yaşamak herkese başka bir şeyler ifade ediyor. Tüm alışkanlıklarınızı elden geçirmenize gerek yok. Ancak her gününüz için, daha dengeli ve daha enerjik olmak için yapabileceğiniz bazı basit alışkanlıklar edinebilirsiniz. Uzmanların onayladığı bu başlıca ipuçlarını bir yerlere not etmenin faydası var, çünkü amacınız ne olursa olsun hepsi işe yarar tüyolar.

1- Susuz kalmayın

Su en iyi arkadaşımız. Her sabah bir şey yemeden önce bir bardak su için. Su içmek vücudumuzu sağlıklı hale getirir ve bizi çok yemek konusunda engeller. Bazen açlığı susuzlukla karıştırırız. Yani aslında vücudumuzun ihtiyaç duyduğu bir şeyler yemek değil, su içmektir. Bu da ihtiyacımızdan fazla yememize sebep olur. Susuzluk açlık, baş ağrısı ve enerji eksikliğine sebep olur.

2- Dikkatinizi dağıtmadan yemeğinizin tadını çıkarın Aklı başında yemek önemlidir. Bilgisayar başında ya da başka şeylerle uğraşırken yemek yemekten kaçının. En azından 10-15 dakika yemeğinizin tadını çıkarın. Sadece siz ve yemeğiniz. Bu yediğinizin gerçek anlamda tadına varmanıza yardımcı olur. En önemlisi ise doygunluk seviyenizi ölçebilirsiniz. Tabağınızda ne olduğunun önemi yok. Eğer dikkatiniz dağılırsa, aklınız başka yerde olduğu için, gereğinden fazla yediğinizin farkına varmazsınız. 3- Elinizden geldiğince temiz hava alın Durun ve gülleri koklayın. En azından biraz yürüyüşe çıkın. Temiz hava almak akıl sağlığı için çok önemlidir. Öğle yemeği molasında iş yerinden 10 dakika öteye yürümek bile enerjinizi yenilemenize ve daha pozitif bir moda girmenize yardımcı olacaktır. 4- Gün içinde hareket halinde olmanızı sağlayacak küçük yollar bulun Tamamen meşgul bir günde olsanız bile, haftada en az 5 kez antrenman yapmayı deneyin. Bu sadece spor yapmanıza değil, aynı zamanda kendinize zaman ayırmanıza yardımcı olur. Spor takviminizi arada bir değiştirmek, aynı egzersizi yapmanın verdiği sıkkınlığı yok edecektir. Tam anlamıyla spor yapacak vaktiniz yoksa bile bunu parçalara bölün. Hiç yapmamaktan iyidir. Eğer bir saat ayıramıyorsanız, gün içinde fazladan yürümek hiç de fena bir fikir olmayacaktır.

5- Sebze yiyin Öğünlerinize günlük olarak en azından 3-5 sebze ve 3 meyve ekleyin. Lif ve renk açısından farklı olmaları önemli. Diğer besinlerle karşılaştırıldığında sebzeler kalori açısından düşüktür. Bu da kilo dengenizi koruyacaktır. Vitamin ve mineral bakımından size kattıklarını saymaya gerek bile yok. 6- Kendinize bitter çikolata hediye edin Yediğinizden zevk almanız önemli. Asla düzenli ziyafetten pişman olmayın. Bitter çikolata harika çünkü kalori bakımından düşük. Aynı zamanda sahip olduğu yağ oranı büyük bir enerji kaynağı demektir. Size sunduğu lif ve antioksidan da cabası. Güne bir bardak kahve ve bir parça bitter çikolatayla başlayabilirsiniz. 7- Yeterince uyuyun Uyku en iyi arkadaşlardan biridir. Yapmak istediklerinizden ödün vererek her gece en azından 7 saat uyuyun. Uykunuzu yeterli almak daha enerjik olmanıza ve aynı zamanda gün içinde daha iyi kararlar almanıza yardımcı olur. Yeterli uyumamak iradenizi ve kilonuzu etkileyen hormonlarınızı bozabilir. 8- Sevdiğiniz şeyleri kendinize hatırlatın Meditasyonu sevmeseniz bile, minnettar olduğunuz bir şeyleri hatırlamak aklı başında olmanıza yardımcı olacaktır. Sabah uyandığınızda sevdiğiniz şeyleri düşünün. Azimli ve amaca odaklı biriyseniz, sahip olmadığınız ya da başarmak istediğiniz şeylere odaklanmanız kolay olacaktır. Öyleyse sahip olduklarınızı kendinize hatırlatmanız çok önemli.

HDL (iyi kolesterol) düzeyinin yüksekliği, sizi damar tıkanıklığına karşı korur. Her gün 30 dakika yürüyüş veya haftada 3 gün 1 saatlik yürüyüş HDL (iyi kolesterol) düzeyini yükseltir. Düzenli yürüyüş alışkanlığı edinmek için hiçbir zaman geç değil! Bazı kuruyemişlerin belirli miktarda ve düzenli tüketimi, kan kolesterol düzeyini dengeler. Badem, ceviz veya fındık her gün düzenli olarak ve az miktarda tüketilmelidir. E vitamini bağışıklık sistemini güçlendirir. Soğuk algınlığı ve enfeksiyonlara karşı vücut direncinizi artırmaktadır. Yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller, fındık ve cevizde E vitamini bol miktarda bulunur. Günlük olarak bu yiyecek gruplarından en az birinden tüketmeye özen gösterin. Uyku kalitenize özen gösterin. Uyuduğunuz odada elektronik aletler (televizyon, cep telefonu vb) bulundurmamaya dikkat edin. Böbrek taşının oluşmasını günde 8 bardak su içerek önleyebilirsiniz. Günde 100 kez kahkaha atmak 10 dakika kürek çekmek kadar yararlı. Günde bir muz ve havuç felç riskini yüzde 40 oranında azaltır. Bu yiyeceklerde bulunan potasyum ve beta caroten atardamarın duvarlarını güçlendirir. Her gün bir diş sarımsak yiyin: Sarımsak vücuttaki hastalık sebebi olabilecek kimyasalların seviyesini yüzde 48 oranında azaltırken, beynin yaşlanmasını önler ve kolesterolü düşürür. Sofranızdan balığı eksik etmeyin. Düzenli olarak balık yemek kalp riskini azaltığı gibi, ayrıca balıkta bulunan yağlar da bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Selenyuma ihtiyacınız var: Kansere karşı doğal bir koruyucu olan selenyum fındık, fıstık, balık, tahıl gibi ürünlerde bol miktarda bulunuyor. Her gün selenyum alan kişiler kanser riskini azaltıyor.