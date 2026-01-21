Bir randevudasınız ve her şey iyi gidiyor. Hatta belki fazlasıyla iyi… Derken karşı taraf bir anda aşırı romantik cümleler kurmaya başlıyor. Bunlar size iyi hissettiriyor ama içinizde bir şüphe uyandırıyorsa, modern flört dünyasındaki kavramlardan birini yaşıyor olabilirsiniz: “Gelecek vaadiyle kandırma” (future faking).

Gelecek vaadiyle kandırma, ikili ilişkide mükemmel sözler ve rüya gibi planlarla dolu tavırların yanı sıra, bağ kurmak için karşı tarafın duygularının gizlice manipüle edilmesi durumudur. Dikkat etmezseniz, buna kanmak sizi duygusal olarak tükenmiş, kafası karışmış ve gerçeklikten çok, güzel fikirler üzerine kurulu uzun vadeli bir ilişki içinde sıkışmış hâlde bırakabilir. İşte “gelecek vaadiyle kandırma” hakkında bilmeniz gerekenler…

Gelecek vaadiyle kandırma nedir?

Kafa karıştıran ve toksik bir bağlanma taktiği olan bu yaklaşım, randevuya çıktığınız birinin ya da bir partnerin sizinle bir gelecekten bahsederek sizi kendine çekmesi ama bunları gerçekleştirmeye dair hiç niyetinin olmamasıdır. Mesela bu, sizi bir geziye götürmek istediğini söyleyip hâlâ uçak bileti almamış olan bir kişi olabilir. Arkadaşlarının sizi çok seveceğini söyleyip, nedense tanıştırmayı sürekli unutan bir kişi de… Özetle, gelecek vaadiyle kandırma; arkasında gerçek bir bağlılık olmadan yapılan, parlak görünen ve büyük bir yakınlık gösterisidir.

Bu durumu özellikle tehlikeli yapan şey ise, kişisel ilişki ihtiyaçlarınızı nokta atışı olarak hedefleyebilmesidir. İstikrar mı? Romantizm mi? Görüldüğünü hissetmek mi? Zayıf noktanız ne ise, bu kişiler onu umut dolu ve uyumlu görünen bir bağa dönüştürür; ta ki harekete geçme zamanı gelene kadar. Çünkü gelecek vaadiyle kadıran bir kişi için flörtün heyecanı ilişkiden değil, ilişkinin fantazisinden gelir. Evlilik istediklerini, tıpkı sizin gibi düşündüklerini söylerler ama nişan konusu açıldığında kilitlenirler. “Bir gün” aile kurmak istediklerinden bahsederler ama konu ciddileştiğinde sanki Mars’a taşınmalarını istemişsiniz gibi davranırlar. Elbette birinin sizinle bir gelecek için gerçekten heyecan duymasında ve bunu söylemesinde yanlış bir şey yoktur ama fark şuradadır; Bunu gerçekten isteyen kişi, sözünü davranışla da destekler. Gelecek vaadiyle kandıran kişi ise belirsiz ve kafa karıştıran vaatlerin içinde yaşar. Gerçekten sizinle bir şey paylaşmak isteyen biri, bunu gerçekleştirmek için gerekli zihinsel ya da fiziksel adımları atmaktan korkmaz. Aşk mı, manipülasyon mu? Bunun yanıtı için bu yazıya da bakabilirsiniz.

İnsanlar neden gelecek vaadiyle kandırırlar? İnsanlar neden bunu yapar? Bu bilinçli bir manipülasyon mu? Yoksa farkında olmadan gelişen bir alışkanlık mı? Bu kadar zararlı bir davranış olmasına rağmen neden sosyal medyada her yerde karşımıza çıkıyor? Görüldüğü kadarıyla, gelecek vaadiyle kandıran birçok kişi aslında bilinçli olarak kimseyi manipüle etmeye çalışmıyor. Onların zihninde de birçoğumuzun ilişkide istediği şeyler var; onaylanmak, yakınlık, istenildiğini hissetmek… Sadece buna ulaşmak için çok daha karmaşık ve bencil bir yol seçiyorlar. İşte insanların bunu yapmasının birkaç nedeni: Narsisistik bir özellik olabilir Psychology Today, gelecek vaadiyle kandırma üzerine yapılan son çalışmalarda, bu eğilimin klasik narsisistik davranış kalıplarıyla örtüştüğünü belirtiyor. Örneğin, biri büyük vaatleri karşı tarafı duygusal olarak kendine bağlı tutmak için bir kontrol aracı olarak kullanabilir. Gerçek bir yakınlık paylaşmaya çalışmak yerine, yakınmış gibi görünmeye daha çok önem verirler. Sizinle hayalini kurdukları tatilden bahsettiklerinde hissettiğiniz o parıltı, onların sürekli size bir şeyler vaat etme döngüsünü motive eder; böylece ilgiliymiş gibi görünmeye devam ederler. İlişkideki duygusal gücü bu şekilde elde ederler.

Onlara daha güçlü hissettirir Flört ve ilişki koçu Sabrina Zohar, viral olan bir sosyal medya videosunda bu gerekçeyi biraz daha açıyor ve bazı insanların gelecek vaadiyle kandırmalarının nedeninin, bunun yarattığı tepki; yani sizin heyecanınızın, yatırımınızın ve umudunuzun onlara bir güç hissi vermesi olduğunu söylüyor. “Zaman kazanmaya çalışıyor olabilirler, ilginizi çekmeye çalışıyor olabilirler ya da kendi özgüvenlerini besliyor olabilirler,” diyor Zohar ve şöyle ekliyor: “Partnerlerinin bu kadar yatırım yapmış olduğunu görmek, onlara arzu edildiklerini ve güçlü olduklarını hissettirir.” Siz geri çekilmeye başladığınız anda da işaretler ortaya çıkabilir; bu da partnerinizin ya da flörtünüzün, kontrol duygusunu yeniden kazanmak için sizi ilişkiye geri çekmek adına “love bombing” yapmasına neden olabilir. Duygusal olgunluk göstermekte zorlanırlar Elbette bunu yapan her insan tam anlamıyla bir narsisist ya da egosantirik değildir. Bazen bu davranış; duygusal olgunluk eksikliğinden, yakınlığı hızlandırmak isteyen yaralı bir arzudan ya da gerçek bağlılıktan duyulan derin bir korkudan kaynaklanır. Ama özünde gelecek vaadiyle kandırma davranışı, sorumluluk almadan bağ kurmayı sunar. Bir ilişkinin tüm iltifatını, yoğunluğunu ve duygusal yükselişlerini verir; fakat onu gerçekten inşa eden zor ve gerçek emeği gerçekleştirmez.

İlginizi çekebilir: 7 yaygın manipülatif cümle ve bunların anlamları Gelecek vaadiyle kadırılmaya maruz kaldığınızın işaretleri Can sıkıcı gerçek şu ki, bu durumu anında fark etmek gerçekten zordur. Çünkü başta iyi hissettirir. Biri nihayet duymak istediğiniz şeyleri söylüyorsa, beyninizin “Bir bağ var! Bundan hoşlandım,” demesi çok normaldir. Ama o ilk coşku azaldığında, davranış kalıpları genellikle kendini göstermeye başlar. Jestler daha tuhaf hissettirir, anlatım bulanıklaşır ve hatta bu kişiler, istediklerinizin neden gerçekleşmediği konusunda sizi suçlayabilirler. İlişki yavaş yavaş birlikte inşa ettiğiniz bir şey olmaktan çıkar, size satılan bir şeye dönüşür. İşte bu noktada davranış romantik olmaktan çıkar; kafa karıştırıcı, dengesiz ve açıkçası toksik hissettirmeye başlar. İşte bir gelecek vaadiyle kandıran kişi ile birlikte olabileceğinizi gösteren bazı ipuçları: Büyük vaatler ama çok az somut adım fark edersiniz İster üçüncü randevuda olun ister üç yıldır birlikte olun, biri sürekli geleceğe dair muhteşem tablolar çiziyor ama bunları gerçeğe dönüştürmek için en küçük bir adım bile atmıyorsa, dikkat edin. İlk vaatler, eğer arkasından bir ilerleme geliyorsa harika olabilir; ama verilen sözlerin kanıtını aramaya başladığınız anda bu vaatler buharlaşıyorsa, bu bir tehlike çanıdır.

Sürekli “love bombing” ve sonsuz zaman döngüsü yaşarsınız Bu insanların ortak bir özelliği, her şeyi en baştan yüklemeleridir. “Love bombing”de olduğu gibi, uzun mesajlar, derin itiraflar, lakaplar ve büyük aşk ilanları ile, ilişki onlara sessizce hizmet ettiği sürece sizi kendilerine bağlı tutmak için her şeyi yaparlar. Ama bu sözleri, ilişkiyle ilgili gerçek sorumluluklar, planlar ya da bir sonraki adımlarla somutlaştırmaya çalıştığınızda, “bir gün” ya da “çok erken” cevabı kalıcı hale dönüşüyorsa, büyük ihtimalle bir gelecek vaadiyle kandıran kişiyle yaşıyorsunuzdur. Kendinizi kafası karışmış, aceleye getirilmiş ya da dengesiz hissedersiniz İçgüdülerinizin en iyi rehber olduğuna sıkı sıkıya inanın. Bir ilişkide bir şeylerin yolunda gitmediğinin en net işaretlerinden biri de, o iç burkan histir. Sürekli diken üstünde yürüyormuş gibi hissediyor ve partnerinizin belirlediği tempoya yetişmeye çalışıyorsanız, bu bedeninizin bir şeylerin ters gittiğine dair verdiği sinyal olabilir. Bu durumun başınıza geldiğini düşünüyorsanız nasıl tepki vermelisiniz? Gelecek vaatleri ile kandırılmakta olduğunuzu fark ettiğiniz zaman, bu durumla başa çıkmak için şu yollara başvurabilirsiniz; Temponuzu yavaşlatmayı deneyin Büyük vaatlerin yarattığı o baş döndürücü his harika olabilir, ama bu her şeyi hızlandırmak için bir neden değildir. Gelecek vaadiyle kandırma, sizin heyecanınızdan beslenir; bu yüzden durup yavaşlamak, ilişkiye kuşbakışı bakma şansı verir. Sabrina Zohar’ın sosyal medyada da bahsettiği gibi, bu durum ilişkinin çok erken aşamalarında yaşanıyorsa, şunu hatırlayın: Bu kişiyi henüz gerçekten tanımıyorsunuz.

“Eğer biri ilişkinin erken evrelerinde tüm bu gelecek planlarını yapmaya çalışıyorsa; ona sadece ‘Bu ilişkinin aşamalarını birden hızlandırmak istemiyorum’ demeniz yeterli,” diye öneriyor. Baştan yavaşlamak, umut dolu vaatlere kapılıp, gerçek olmayabilecek bir şeye duygusal olarak yatırım yapmanızı engelleyebilir. Netleştirici sorular sorun ve cevaplara dikkat edin Eğer yavaşlamak, bir süredir görüşüyor olmanız nedeniyle zor geliyorsa, ona netleştirici sorular sorarak bir adım geri atmayı deneyin. Örneğin, “Bu planların gerçekleşmesini gerçekten isterim; bunu gerçeğe dönüştürmek için hangi adımları atabiliriz?” gibi bir sorunun cevabı size çok şey anlatır. Verilen cevapları dikkatle dinleyin. Sorularınıza samimi mi cevap veriyorlar? Cevaplar, somut, uygulanabilir adımlar içeriyor mu? Zaman içindeki örüntülere bakın ve davranışlarının gerçekten sözleriyle örtüşüp örtüşmediğini düşünün. Elbette her ilişki sizi kandırmak için değildir; ancak ilişkinin hangi aşamasında olursanız olun bu detaylara öncelik vermek, gelecek vaadiyle kandırılma halini fark etmenize ve bitmek bilmeyen bir döngüden kurtulmanıza yardımcı olabilir.

Sınırlar koyun Sınır koymak bir diğer temel adımdır. “Konuştuğumuz planların davranışlarla da örtüşmesine ihtiyacım var” ya da “Sadece geleceğe değil, şu an olanlara odaklanalım” gibi cümleler, neden sınırlara ihtiyaç duyduğunuzu uzun uzun açıklamak zorunda kalmadan, sağlıklı iletişimi önceliklendiren bir çerçeve sunar. Bu aynı zamanda ilişkiye netlik kazandırır ve manipüle edilme riskini azaltır. Kendinizi suçlamayın Gelecek vaadiyle kandırma bir davranış kalıbıdır ve partnerinizin bunu daha önce yapmış olma ihtimali yüksektir; farkında olsun ya da olmasın. Biriyle flört ederken ve gelecek hakkında konuşurken, kendi hayalinizle size satılan hayali ayırt etmek zor olabilir. Ama şunu hatırlamaya çalışın: Onların bu haline ayak uyduramamanız, sizin “yanlış” bir şey yapmanızla ilgili değildir; bu davranışın sizden çok onlarla ilgili olduğunu fark etmekle ilgilidir. Verdikleri sözleri yerine getirmemeleri, sizin değil onların iletişim hatasıdır. Siz gerçek sevgi ve gerçek destek sunan bir ilişkiye layıksınız; sadece vaadine değil. Ne zaman uzaklaşmanız gerektiğini bilin Vaatler sürekli boşa çıkıyorsa, sonsuz zaman döngüleri hiç bitmiyorsa ya da bir süredir davranışlarıyla sözleri örtüşmüyorsa, geri çekilmek, hatta tamamen uzaklaşmak, sorun olmamalıdır. Duygusal enerjiniz değerlidir ve sizin hızınıza ya da ihtiyaçlarınıza saygı duymayan bir döngüde kalmak, sizi giderek daha fazla tüketir. İçgüdülerinize güvenin: Sürekli bir hayalin peşinden koşuyormuş gibi hissediyorsanız, ilişki için yas tutup onu geride bırakma zamanı gelmiş olabilir. Güvendiğiniz insanlara yaslanmak ya da bir terapistle konuşmak da bu süreçte yardımcı olabilir.

Gelecek vaadiye kandırılmaktan nasıl korunuruz? Gelecek vaadiyle kandırılma tuzağından kaçınmanın en iyi yolu, bu örüntüyü mümkün olduğunca erken fark etmektir; ama zaten içindeyseniz ve bunu şimdi anlıyorsanız, bu sıkışıp kaldığınız anlamına gelmez. Sürekli ortaya çıkan, net iletişim kuran ve “arayacağım” dediğinde gerçekten arayabilen gibi, en küçük sözleri bile yerine getiren biri, ileride büyük konularda da sorumluluk alma ihtimali daha yüksek olan kişidir. Gerçekçi bir tempoda ilerlemek de çok önemlidir. Bazen bir ilişkide çok hızlı şekilde büyük planlara ya da aşk ilanlarına atlamak, gelecek vaadiyle kandırma davranışını kullanan kişilere içi boş ama gösterişli bir şey için mükemmel yakıtı verir. Yakınlığı yavaş yavaş inşa etmek için kendinize alan tanıyın ve daha sonra davranışlarının tutarlı kalıp kalmadığını gözlemleyin. Burada mesele kuşkucu olmak değil; enerjinizi korumak ve kendi standartlarınıza sahip çıkmaktır. Örüntüleri fark etmek, yavaşlamak ve içgüdülerinize güvenmek; geleceğinize gerçekten yatırım yapan biriyle, sadece hikâye satan biri arasındaki farkı daha kolay görmenizi sağlar.

Referanslar: Madigan Will, "“Future Faking” Will Scam You Into Thinking Your Partner is Committed”, https://theeverygirl.com/what-is-future-faking/ GÜNCEL "Catfishing" karşısında bu önlemleri alın