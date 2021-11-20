Yeni doğan bebeğin göbeği nasıl olur?

Göbek kordonu, bebeğin göbeği ile plasentayı anne karnında birbirine bağlar. Annenin vücudunda üretilen besinler önce plasentaya, sonra buradan göbek kordonundan akan kan aracılığıyla bebeğe iletilir.

Doğumun hemen ardından nefes almaya başlayan bebeğin artık bu kordona ihtiyacı kalmaz. Bir süre bekletildikten sonra, kordon iki taraftan klemplenerek kesilir ve hala göbeğe bağlı olan küçük bir kordon parçası, bebeğin göbeğinde kalır. Doğumdan sonraki ilk bir-iki hafta içerisinde bu kalan kordon parçası iyice kuruyarak kendiliğinden düşer ve bebeğin göbek deliği oluşmaya başlar.

Yenidoğan göbek bakımı nasıl yapılır?

Göbek kordonu düşene kadar, bebeğin bezi değiştirilirken dikkat edilmesi gerekir. Bezin üst kısmını bir miktar kıvırarak göbek açıkta bırakılmalı ve bez, göbeği sıkıştırmayacak şekilde bağlanmalıdır.

Her bez değişiminden önce ve sonra eller yıkanmalıdır. Kalan göbek kordonu parçası hala kurumakta olan bir parça olduğu için, bölgede enfeksiyon oluşma riski vardır. Bebeğin alt temizliği yapılırken göbek bölgesine çiş-kaka bulaşmaması için özellikle dikkat edilmeli, gerekirse göbek bölgesi de sadece suyla ıslatılmış bir bezle ya da izotonik su içeren kokusuz mendillerle silinmelidir.

Göbeği düşmemiş bebek yıkanır mı?

Bebeğinizi göbek kordonu düşmeden de yıkayabilirsiniz. Banyo sırasında sadece temiz su kullanılmalı ve herhangi bir krem, şampuan ve benzeri ürün bu bölgeye temas ettirilmemelidir. Banyodan sonra bebeğinizi kurularken temiz bir bezle göbek çevresini de iyice kurutmak gerekir. Bir bezle nazikçe sildikten sonra biraz açıkta bırakıp hava ile de kurumasını sağlamak faydalı olacaktır.

Bebeğin göbeği ne zaman düşer?

Yenidoğanların kuruyan göbek kordonları 7 ila 14 gün içerisinde kendiliğinden düşecektir. Bu süreçte kordonun tamamen kendiliğinden ayrılması beklenmelidir. Göbek deliğinde açık olan bölgenin kendiliğinden kuruyup iyileşebilmesi için, çok ince bir bağ kalmış olsa bile, kordon çekilmemeli, koparılmamalıdır.

Kordon düştükten sonra, bebeği aynı şekilde temizlemeye ve bezini bağlamaya devam edebilirsiniz. Bölgeyi temizlemek veya nemlendirmek için ekstra bir ürün kullanılmamalı, sadece temiz bezler ve mendillerle bölgenin temizliği yapılmalıdır.

Yenidoğan göbeği nasıl görünür?

Kordon kalıntısı yeni düşmüş olan bir bebeğin göbek deliği, biraz şişkin ve kırmızı görünebilir. Göbek deliğinin üzerinde hafif koyu, sarımsı bir sıvı görmek de normaldir. Yaklaşık yedi gün içerisinde göbek deliği de tamamen kapanarak normal şeklini alacaktır. Eğer göbek deliğinden az miktarda bir akıntı geldiğini fark ederseniz, kuru bir pamuk yardımıyla bölgeyi silip kurutun. Aynı pamuğu birden fazla kez bölgeye sürmeyin.

Yenidoğan göbeğinde bir sorun olduğu nasıl anlaşılır?

Göbek kordonu üç hafta geçmesine rağmen hala düşmemişse,

Göbek kısmında kanlı akıntı görüldüğünde,

Bebeğin ateşi yükselirse,

Göbekte kızarıklıklar, şişkinler, göbek deliği çevresinde kabartılar fark ederseniz veya göbek normalden daha sıcaksa,

Göbek deliğinden yoğun bir akıntı gelmeye devam ediyorsa, bölgeyi sildikten sonra bile bu akıntı durmazsa mutlaka bir çocuk doktoruna danışmanız gerekir.

Kaynaklar:

https://www.childrens.health.qld.gov.au/fact-sheet-caring-for-your-babys-umbilical-cord-stump-and-belly-button/

https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/infant-and-toddler-health/in-depth/umbilical-cord/art-20048250