Kalabalıklar içinde yalnız hissetmek

Etrafınız iyi insanlarla ve eğlenceli sohbetlerle doluyken yine de duygusal olarak herkesten binlerce kilometrelerce uzaktaymış gibi yalnız hissettiğini oldu mu? Duygularla ilgili zor olan şey, herkes için farklı olmalarıdır: Örneğin, bazı insanlar birkaç arkadaşa sahip olmak yeterlidir ve yalnız başına çok fazla zaman geçirmekten hoşlanır. Diğer insanlar için, aynı senaryolar derin bir yalnızlık ve izolasyon duygusu yaratacaktır. Yalnız olmadığınızda bile neden yalnız hissettiğinizi anlamak, etrafınızdaki insanlarla ve kendinizle daha uyumlu hissetmenize yardımcı olabilir.

Yalnız olmak bir duygudur, oysa yalnız olmak somut ve somuttur. Yalnız hissettiğinizde, sizin için uygun olan insanlar olmasına rağmen, başkalarından kopmuş hissedebilirsiniz. Başkalarının yanındayken yalnız hissetmek vücudunuzun ihtiyaçlarınızı karşılayamama tepkisi olabilir. Bazen yalnızlık hissi içinde oturmak, daha iyi hissetmek için yapmak istediğiniz şeyleri aydınlatabilir.

İnsanların çevriliyken bile güvensizlik, yalnızlık ve endişe duygularının oluşması muhtemeldir ve nasıl daha az yalnız hissedeceğinizi bulmak, başlangıçta neden yalnız hissettiğinize bağlıdır. Yalnız olduğunuzda neler olup bittiği hakkında ne kadar çok şey bilirseniz, kendinizi o kadar iyi hissetmenize yardımcı olabilirsiniz. Bunun için kendinizi yalnız hissetmenize neden olacak bu beş sebepten hangisinin sizde mevut olduğunu bilmek isteyebilirsiniz.

1- Samimiyet istiyorsunuz

Yalnızlık karmaşık bir meseledir, aslında sadece çevrenizde daha fazla insan istemeniz değil, daha derin bir bağlantı için özlem duyduğunuz anlamına gelebilir. Bir ilişkideki bağlantının derinliği sizi tatmin etmiyorsa, bu bir yalnızlık hissi olarak karşınıza çıkabilir. Birbirinizle yürüyüşe çıkmak veya kahve içmeye gitmek gibi kasıtlı olarak sadece birlikte olmak için zaman ayarlayarak başkalarıyla bu yakınlığı geliştirmeye odaklanmayı deneyin. Yine de, iyi ilişkiler geliştirmeye açık olsanız bile herkesin daha yakın bir bağ kurmaya açık olmayacağını unutmamak önemlidir.

2- İçe dönüksünüz

İçedönük insanlar kendilerini geride tutmakla suçlanabilirler, ancak bu her zaman böyle değildir. Gerçekte, birçok içedönük insan için, özellikle büyük insan grupları, yabancılar veya çok fazla sosyalleşme yorucu olabilir. Bu tarz ortamlar yüzeysel bir seviyede daha fazla ilişki kurmak için iyi olsa da, etrafınızdakilere daha yakın hissetmenizi sağlamaz. Böyle bir karakteriniz ve sosyalleşebilme yeteneğinizin bir sınırı varsa gerektiği kadar yalnız zaman yaratarak sosyalleşme zamanınıza daha hazırlıklı olabilirsiniz. Bu şekilde, insanlarla çevrili olduğunuzda, onların yanında olmaya hazır olduğunuz için daha az yalnız hissedebilirsiniz.

3- Daha fazlasına değil daha kalitelisine ihtiyaç duyuyorsunuz

Teorik olarak bir milyon arkadaşınız olabilir, ancak onlara zaman ve emek harcamazsanız, muhtemelen yalnız hissetmeye devam edeceksiniz. Bir ilişkide birine gerçekten bağlı hissetmek için, en gerçek benliğiniz olmak istersiniz ve doğal olarak, muhtemelen en yakın iki veya üç kişiye verdiğiniz gibi bir düzine kişiye gerçek benliğinizi veremezsiniz. Bu yüzden bu bağların güçlü olduğundan emin olmak için o kadroya odaklanmayı deneyin. Tabii ki ilişkiler geliştirmek iki yönlüdür: Bir kişiye daha yakın olmak, tüm sorunlarınızı onun üzerine yıktığınız anlamına gelmez, ancak karşılıklı yarar sağlayan bir bağlantı geliştirdiğiniz ve bir bağ oluşturduğunuz anlamına gelir. Yakın arkadaşlar sorunlarınızı çözemez; sadece destek sunabilirler. Ayrıca, ihtiyaç duyduklarında onları desteklemek de sizin işinizdir.

4- Duvarlarınızı yıkmak istemiyorsunuz

Hiç insanların sizi gerçekten tanımadığını hissettiniz mi? Duygusal olarak müsait olmayan veya yeni arkadaşlar veya yakın ilişkiler aramayan insanlarla çevrili olmanız mümkündür. Ayrıca, kendi ördüğünüz duvarlar olabilir ve bu nedenle yeni bağlara veya bağlantılara açık olduğunuza dair net mesajlar gönderemeyebilirsiniz. Gerçeklik, sağlıklı ve sürdürülebilir bir ilişkinin en önemli bileşenlerinden biridir. Güvenliğinizi koruduğunuzda, yalnızca özgünlükle ilgili zorluklarla değil, aynı zamanda başkalarının sizinle paylaşabilecekleriyle ilgili zorluklarla da karşılaşabilirsiniz. Kendinizi paylaşmak korkutucu olabilir, ancak başkalarıyla bir bağ kurmak istiyorsanız, bir yerden başlamalısınız.

5- Sosyal medyada çok fazla vakit geçiriyorsunuz

Telefonunuzu sürekli kontrol etme arzusu, genellikle şu andan çıkıp başka bir şeye bakmak istediğinizi işaret edebilir. Gerçekte, ekranının arkasındaki insanlar için hayatın nasıl olduğunu bilemezsiniz. Sosyal medya insanlara birçok başka insanla birlikte olduğu hissini de verebilir, ancak yüz yüze etkileşimden hiçbir şey kazanılmadığı veya onların hayatlarını onlarla aktif olarak deneyimlemediğiniz için, yalnız hissettirmesi daha olasıdır. Gerçek hayattaki sosyal ortamlarda, anda kalmanın önemi, başkalarıyla kurduğunuz etkileşime verdiğiniz saygıyı gösterir. Ayrıca, telefonunuzdaki yemek masasında oturuyorsanız, karşınızdaki kişi incinebilir ve sizinle bağlantı kurmak ve sizi ana dâhil etmek için mücadele edebilir. Bu sadece yalnızlık duygularını şiddetlendirecektir.

Yüz yüze sosyalleşme bölümünde paslanmış hissediyorsanız, aktif dinleme tekniği uygulamayı deneyebilirsiniz. Dinlediğinizi göstermek için göz teması veya başınızı sallama gibi sözlü olmayan fiziksel iletişim kullanın. Sıra size geldiğinde ne söyleyeceğinizden emin değil misiniz? Daha fazla açıklamaya ve artan kişisel katılıma izin vermek için açık uçlu sorular sormayı deneyin. Bu etkileşime ne kadar çok odaklanırsanız, bu bağlantıları kurmanıza yardımcı olabilecek türden açıklıkları o kadar çok uygulayabilirsiniz.

İlişkilerinizin en önemli parçası olduğunuzu unutmayın, ihtiyaçlarınızı paylaşma beceriniz başkalarıyla kişisel bağlantınızı geliştirir.

Referanslar:

Marissa Higgins & Jay Polish “Why You Feel Lonely Even When You're Not Alone”. Şuradan Alındı: https://www.bustle.com/life/141491-5-reasons-you-feel-lonely-even-when-youre-.not-alone-and-what-to-do-about (07.02.2022)