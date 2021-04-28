İnsanları kendinize çekmenin yolları

Yeni insanlarla tanışıp farklı deneyimler yaşamak istiyorsanız ipuçlarımıza kulak verin!

İnsanları kendinize çekmenin yolları
Sağlık
28 Nisan 2021 Çarşamba

Enerjinizi yükseltecek ve hayata farklı bir pencereden bakmanızı sağlayacak yeni insanlarla tanışmak gibisi yoktur. Birazdan paylaşacağımız ipuçları sayesinde daha kolay arkadaş edinebilirsiniz.


İşte insanları kendinize çekmenin yolları:

1- Varsayımlarda bulunmayın

Biriyle yeni tanıştığımızda yeteri kadar eğlenceli, nazik ya da iyi olmadığımızı düşünebiliriz. İşin aslı, bunların hepsini sadece kafamızda yaratırız ve karşımızdaki insanlar düşündüğümüzden daha çok yeniliğe açıktır.


2- Korkmayın

Yeni insanlarla tanışmak bazen ürkütücü bir hal alabilir. Hoş sohbet ve eğlenceli bir insan olmak için kendinizi ne kadar çok zorlarsanız o kadar çok gerçek kişiliğinizden uzaklaşırsınız. Bu nedenle kendinizi zorlamayın ve olduğunuz gibi davranın.


3- Küçük adımlar atın

Çok fazla insanla tanışacak kadar cesaretiniz yoksa daha basit bir şeyle başlayın. Örneğin iş yerinde yeni olan biriyle sohbet edin ve sosyal becerilerinizi geliştirmeye başlayın. Ortaya bir soru atmak bile küçük bir adımdır.

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4- Dışarı çıkın

Pandemi döneminde dışarıda vakit geçirmek zor, kabul edelim. Yine de açık havada yaptığınız aktivitelerde çevrenizdeki insanlara karşı algılarınızı daha açık hale getirmeyi deneyebilirsiniz.


5- İlk adımı atın

Yeni arkadaşlıklar kurmaya hazır olduğunuzda harekete geçebilirsiniz. İletişim kurmak ve güzel ilişkilere sahip olmak için psikolojik hileler deneyebilirsiniz.


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6- Yargılayan kaybeder

Yeni arkadaşlarınızın nasıl olması gerektiği konusunda önyargılarınız olabilir. Ancak unutmayın ki başlangıçta hiç ortak noktanız yokmuş gibi görünen insanlar hayatınızda tanıdığınız en ilginç kişiler haline gelebilir. Bu nedenle insanlara şans verin.


7- İlgi gösterin

Konuşmadan önce dinlemeyi öğrenin. Unutmayın ki diğer insanlar da en az sizin kadar dinlenmek istiyor. Onları tanımaya hevesli olduğunuzu gösterin.


8- Birlikte zaman geçirin

Yeni arkadaşınızla mümkün olduğunca zaman geçirin. Birlikte yürüyüşe çıkın, alışverişe gidin. Hoşunuza giden aktiviteleri birlikte yapmaya özen gösterin.


9- İletişim halinde olun

Bazen arkadaşlarımızla iletişimde kalmak zor olabiliyor. Ancak iletişimi devam ettirmek arkadaşlığı sürdürmenin tek yolu. Arkadaşınızın hayatında neler olduğunu öğrenmek ve haberleşmek için sosyal medyayı kullanabilirsiniz.


10- İyi bir arkadaş olun

Arkadaşlarınızdan yardımınızı esirgemeyin ve her fırsatta onlara destek olduğunuzu belirtin. Ayrıca arkadaşlarınızın size güvenebileceğini göstermelisiniz.


'İyi bir arkadaş olmanın 7 yolu' haberimizi okumak için tıklayın!


Çeviren: Dilara Koru


Referans: BrightSide. 10 Life-Changing Psychological Tips That Will Make You a People Magnet. Şuradan alınmıştır: https://brightside.me/inspiration-psychology/10-tips-for-attracting-new-people-into-your-life-258960/


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