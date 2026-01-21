Sarılma terapisi iyileşmenin en etkili yollarından biri. Sarılmanın ve gülmenin hastalıklardan iyileşmede, yalnızlığı gidermede, depresyonu, anksiyeteyi ve stresi azaltmada çok etkili olduğunu gösteren araştırmalar mevcut.

1- İnsana şefkat duygusu veren bir sarılma iki kişi arasında güven ve emniyet duygusu sağlar. Bu da dürüst ve açık bir iletişim sağlanmasına yardım eder.

2- Kucaklaşmalar, çok hızlı bir şekilde oksitosin seviyesinin artmasını sağlar, bu artış da yalnızlık, izole edilmişlik ve öfke gibi duyguları tedavi eder.

3- Kucaklaşma süresini biraz uzatmak ise serotonin seviyesini yükseltir, ruh halini yükseltir ve mutluluk hali yaratır.

4- Sarılma bağışıklık sistemini güçlendirir. Göğüs kafesinde hissettiğiniz hafif baskı, Solar Plexus Çakranızı harekete geçirir. Bu da vücudun beyaz kan hücresi üretimini dengeleyerek, sizi hastalıklardan koruyan timüs bezini harekete geçirmektedir.

5- Kucaklaşmak özgüveni de yükseltir. Doğduğumuz günden bugüne ailemizle fiziksel kontak halinde olmak, sevildiğimizi ve özel olduğumuzu hissettirir. Kendimize verdiğimiz değerle, dokunmayla oluşan duyular arasındaki ilişkiler, yetişkinliğimizde de sinir sistemimize yerleşir. Anne-babamızla kucaklaşmalarımız hücresel seviyede vücudumuza kazınır ve tensel seviyede hep hatırlanır. Dolayısıyla sarılmanın, kendimizi sevmekte bile etkili olduğunu söyleyebiliriz.

6- Sarılmak kasları rahatlatır. Sarılmayla birlikte vücuttaki gerginlik salınıverir. Sarılmak, acıları hafifletir çünkü yumuşak dokularda dolaşımı hızlandırır ve böylelikle acılarda hafifleme hissederiz. 7- Kucaklaşmalar sinir sistemini de dengeler. Sarılan ya da sarılınan bir kişinin galvanik deri reaksiyonu, derinin iletkenliğinde değişkenliğe sebep olur. Bu değişim, derinin nem ve elektriği açısından daha dengeli bir sinir sistemine dönüşmesini sağlar. 8- Sarılmak bize almayı ve vermeyi öğretir. Sıcaklığa, vermeye, paylaşmaya karşı taşıdığımız hislerle sarılmayla ilgili hisler benzerdir. Sarılmak bize, sevmenin nasıl da çift taraflı bir hareket olduğunu öğretmek konusunda çok başarılıdır. 9- Sarılmak, aynı kahkaha atmak gibi bir çeşit meditasyondur. Bize, yaşadığımız anda var olma hissini öğretir. Hayat enerjisiyle birlikte yaşamayı teşvik eder. Sizi, kendi düşüncelerinizden ayırır ve sizi kalbinize, nefesinize ve hislerinize bağlar. 10- Sarılan iki kişi arasındaki en önemli alışveriş, ilişkilerine yaptıkları dev yatırımdır. Empati ve anlayışı güçlendirmektedir.