Ciltte botoks etksi yaratan bitki: Dulavrat otu

Latince adı ‘Arctium lapa’ olan dulavrat otu papatyagiller familyasındandır. Soğuğa karşı dayanıklı olan bu bitki nemli bölgeleri sever. Ülkemizde en çok Orta, Kuzey ve Doğu Anadolu bölgesinde bulunur. Avrupa, Kuzey Asya ve Kuzey Amerika’da da oldukça yaygındır.
Dulavrat otunun diğer isimleri, Pıtrak, Arctium lappa-Lappaofficinalis, Compositae, Dulkarıgömleği, Hanımyaması'dır. Bu bitkiden; dulavrat otu çayı, dulavrat otu yağı, dulavrat otu tentürü ve dulavrat otu merhemi üretilir. Dulavrat otunun kökü gevrektir ve aynı anda hem tatlı hem de acıyı barındıran bir tada sahiptir. Tadı enginarın tadına da benzetilebilir.
Dulavrat otunu çay olarak tüketmek isterseniz; 1 tatlı kaşığı kurutulmuş dulavrat otunu, 1 bardak su ile kaynatın. Su kaynadıktan sonra kısık ateşte 15 dakika demlenmesi için bırakın. Suyu süzdükten sonra günde 3 defa, 1 bardak içebilirsiniz.
Dulavrat otunun yağını hazırlamak için ise; bir avuç dulavrat otu kökünü ince doğrayın. Bir kavanoza koyduktan sonra üzerini geçecek şekilde sızma zeytinyağı ekleyin ve kavanozun ağzını sıkıca kapatın. Ve güneş görmeyen bir yerde 1.5 ay boyunca saklayın. Bir buçuk ayın sonunda bu karışımı kaynar suda pişirin ve bir tülbentten geçirerek, süzün. Bu işlemin sonunda dulavratotu yağı elde etmiş olursunuz. Elde ettiğiniz bu yağ ile saç diplerine masaj yapabilirsiniz. Düzenli kullanımda saçlarınız hızlı uzar ve saç kökleriniz güçlenir. Ayrıca saç dökülmesi ve kepek problemleri da azalmış olur.
Ayrıca dulavrat otunun yapraklarının lapasını hazırlayarak, harici olarak da kullanabilirsiniz. Egzama, sedef, sivilce ve ciltteki yaraların iyileştirilmesinde bu lapa kullanılır.
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