AB, oyuncaklardaki zararlı kimyasalları yasaklıyor

AB, çocukları endokrin bozuculardan PFAS’a kadar birçok tehlikeli kimyasaldan koruyacak yeni oyuncak güvenliği yasasını kabul etti.

Sağlık
Giriş: 26 Kasım 2025 13:00 Güncelleme: 26 Kasım 2025 13:23
Avrupa Parlamentosu (AP), çocuk sağlığını daha iyi korumak amacıyla oyuncaklardaki çeşitli zararlı kimyasalların yasaklanmasını içeren yeni kuralları kabul etti. Strazburg'da gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda, Avrupa Birliği'nde (AB) çocukların sağlık ve gelişiminin korunması için hazırlanan yeni oyuncak güvenliği kuralları oy çokluğuyla kabul edildi.


AB ülkelerinde satılan güvensiz oyuncak sayısını azaltmayı ve çocukları oyuncak kaynaklı risklerden korumayı amaçlayan yeni kurallara göre, oyuncaklarda, endokrin bozucular, solunum sistemine zarar veren maddeler, cilt ve diğer organlar için toksik kimyasallar yasaklanacak. Oyuncaklarda, cilt sensitizasyonuna yol açabilen maddeler, "sonsuz kimyasallar" olarak bilinen PFAS ve tehlikeli bisfenol türleri de yasak kapsamına girecek.


3 yaş altı çocukların ağzına alınabilecek şekilde tasarlanmış oyuncaklarda alerjenik kokular kullanılamayacak. Üreticiler, bir oyuncağı piyasaya sürmeden önce kimyasal, fiziksel, mekanik ve elektriksel bütün olası tehlikeler için bir güvenlik değerlendirmesi yapmak zorunda olacak. Değerlendirmede oyuncaklara yanıcılık, hijyen ve radyoaktivite testleri yapılacak.


Üreticilerin, dijital oyuncakların çocukların ruh sağlığı için risk oluşturmadığından emin olması gerekecek. Bütün oyuncaklara, ürünün ilgili güvenlik kurallarına uyduğunu gösteren, açıkça görülebilen bir dijital ürün pasaportu getirilecek. Bu pasaport, oyuncakların izlenebilirliğini artıracak, piyasa gözetimi ile gümrük kontrollerini basitleştirecek. Üreticilerin, oyuncakla ilgili herhangi bir risk ortaya çıktığında önlemler alıp piyasa gözetim otoritelerini ve tüketicileri hızla bilgilendirmeleri gerekecek.


Çevrim içi pazar yerleri, satıcıların oyuncak güvenlik uyarılarını ve dijital ürün pasaportlarını görüntülemelerine olanak sağlayacak şekilde platformlarını kurmakla yükümlü olacak. Güvenlik kurallarına uymayan oyuncaklar, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında "yasa dışı içerik" olarak değerlendirilecek.


AB ülkelerine ve sektörde yer alan firmalara yeni kuralları uygulamaları için 4,5 yıllık bir geçiş süreci verilecek. Yeni kurallar, bu aşamadan sonra AB Resmi Gazetesinde yayımlanacak.


