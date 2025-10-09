Saçınızı ne sıklıkla kestirmelisiniz?

Uzmanlara göre saç kestirme sıklığı kişiden kişiye değişiyor; kuaföre gitmek zorunluluk değil, saçın tipi ve sağlığına bağlı bir tercih.

Giriş: 09 Ekim 2025 11:04
Saç kestirme sıklığıyla ilgili yaygın inanışlar artık sorgulanıyor. Uzmanlar, saç bakımı ve kesim sıklığının kişisel tercihlere ve saçın yapısına bağlı olduğunu belirtiyor. Kısa saç modelleri daha sık bakım gerektirirken, uzun veya kıvırcık saçlar daha uzun aralıklarla kesilebiliyor. Ayrıca, saçın sağlığı, rengi ve kullanılan ürünler de bu sürede önemli rol oynuyor. Bu durum, saçını uzatmak veya stilini korumak isteyenler için esnek bir yaklaşımın mümkün olduğunu gösteriyor.


Tıpkı saçımızı ne sıklıkta yıkamamız gerektiği gibi, kesimi de tamamen saçın dokusuna, uzunluğuna, durumuna ve yaşam tarzımıza bağlıdır. Sevindirici haber şu ki, bu konuda kesin bir kural yok. Eğitim direktörü Ryan Forsythe: "Daha kısa modeller daha fazla bakım gerektirir; genellikle dört ila altı haftada bir, hatta skin fade gibi çok kısa kesimlerde iki ila üç haftada bir kesim gerekir. Bu nedenle, uzun vadede kısa bob ya da pixie kesimler, uzun saç stillerine göre daha fazla bakım ister" ifadelerini kullandı.


Ancak amacınız saçınızın uzunluğunu korumaksa, kuaföre gitme sıklığınız konusunda biraz daha esnek davranabilirsiniz. Uzun saç genellikle iki ila üç ay arasında idare edebilir; ancak ince telli veya hassas saçlar, gücünü korumak ve kırık uçların yukarı doğru ilerlemesini önlemek için düzenli kesimlerden fayda sağlar.


Kıvırcık saçlara mı sahipsiniz? O halde daha da uzun süre bekleyebilirsiniz. Kıvırcık saç kesimden sonra kısaldığı için, çoğu kişi randevular arasında daha uzun aralıklar bırakır. Ancak en önemlisi, kuaförünüzün tekniğidir. İyi yapılmış bir kesim sadece daha düzgün görünmekle kalmaz, aynı zamanda daha iyi performans gösterir ve daha uzun süre dayanır.


Saçlarınız çok dökülüyorsa...
Saçlarınız çok dökülüyorsa...

Saç uzatma sürecindeyseniz ve şu 'ara uzunluk' döneminde saçınızı kestirmenin uzamasını geciktireceğini düşünüyorsanız, Forsythe bu konuda da açıklık getiriyor: “Bu her zaman böyle değildir,” diyor. “Düzenli olarak yapılan küçük düzeltmeler, uçları güçlü tutar; böylece uzunluk hedefinize daha hızlı ulaşırsınız. Ayrıca saçınızı çok kısa halinden uzatıyorsanız, ara sıra yapılan kakül veya ense düzeltmeleri, şeklin korunmasını sağlar ve saçınız uzarken daha düzgün görünür.”


Saç renginizle denemeler yapıyorsanız, bu da kesim sıklığını etkileyebilir. Rengi açılmış saçlar özellikle daha kırılgan olur, bu yüzden altı ila sekiz haftada bir kesim, uçların sağlıklı kalmasına, rengin taze görünmesine ve modelin düzgün durmasına yardımcı olur.


Ne zaman kesim yaptırırsanız yaptırın, uzmanlar evde kullandığınız ürünlerin ve saç bakım rutininizin çok önemli olduğunda hemfikir. Uzmanlar, kaliteli şampuan ve saç kremi kullanılmasını, haftada bir maske uygulamayı; en önemlisi, ısıdan koruyucu ürünleri asla atlamamanızı öneriyor. Saçımıza nasıl davrandığımız da önemlidir. Saçı nazikçe taramak ya da ipek yastık kılıfında uyumak gibi küçük alışkanlıklar, kuaför randevuları arasındaki dönemde saçın sağlıklı kalmasına büyük katkı sağlar.



Kaynak: Charlotte Bitmead. "How often should you cut your hair? The experts’ answers may surprise you". Şuradan alındı: https://www.stylist.co.uk/beauty/hair/how-often-to-cut-your-hair/1023934.


