Rehber: Kadife kıyafetler

Kadife, derin ve doygun renklerde en etkileyici görünür. Renk seçimi kombinin havasını belirler. Klasik ve zamansız bir kombin arayışındaysanız seçmeniz gereken renkler siyah, lacivert, bordo iken zümrüt yeşili, gece mavisi, mürdüm seçmeniz sizi lüks ve gösterişli gösterir. Kadife kumaşlarda bir kontrast yakalamak istiyorsanız da hardal ve kobalt maviyi seçebilirsiniz.

Günlük şıklıkta kadife kullanımı

Ofis şıklığında kadife kumaşı blazer ceketlerinizde tercih edebilirsiniz. Burada vurgu sadece cekette olmalı bu ceketi beyaz gömlek, siyah cigarette pantolon ve loafer ile tamamlayabilirsiniz. Eğer bir hafta sonu şıklığı arıyorsanız ince kadife bir hırka + beyaz t-shirt + mom jean + spor ayakkabı eşleşmesini tercih edebilirsiniz. Buna ek olarak kadife eşofman takımını da tercih edebilirsiniz. Akşam şıklığında ise kadife midi etek + saten bluz + ince topuklu bot harika bir kombin olacaktır!

Gece stilinde kadife nasıl kombinlenir?

Kadife elbise tek parça: Minimal aksesuar + gösterişli ayakkabı (metalik veya süet).

Kadife tulum: İnce kemer + clutch + zarif topuk.

Ceket ile çarpıcı görünüm: Tek renk kadife blazer + saten pantolon veya deri pantolon.

Kadife kumaş hangi kumaşla kombinlenebilir?

Kadifeyle hangi kumaşları birleştireceğini bilmek kombini dengeler:

Pamuk / triko: Günlük, rahat; kadifenin parlaklığını dengeler.

Denim: Rahat-şık, genç gösterir. Kadife ceket + jean iyi bir kombin olabilir.

Deri: Kontrast yaratır; güç ve modernlik katar.

İpek / saten: Lüks görünüm; gece kombinleri için mükemmel.

Yün / kaşmir: Kışlık, sıcak ve sofistike katmanlar.

Kadife kumaşta aksesuar & ayakkabı seçimi

Kadife zaten ilgi çektiği için aksesuarları abartmamak çoğu zaman en iyi sonucu verir.

Çanta: Mat veya deri clutch/küçük çanta, kadifenin yanında iyi durur.

Mücevher: Minimal altın/gümüş takılar veya tek gösterişli parça.

Ayakkabı:

Kadife elbise için: Stiletto veya zarif bilekten bağlamalı bot.

Kadife pantolon için: Loafer, mokasen veya topuklu bot.

Kadife etek için: Uzun çizme veya zarif sandalet.

Kemer olarak: Kadife blazer/tulumda ince metal tokalı kemer şık durur.

Mevsime göre kadife kullanımı

Sonbahar/Kış: Kalın kadifeler, blazerlar, pantolonlar; katmanlama (kazak + blazer) ideal. Sıcak tonlarla (bordeaux, hardal) uyum mükemmel.

Bahar: İnce kadife overshirt, slip elbise üzerine hafif triko.

Yaz (sıcak iklimlerde): İnce ve nefes alan kadifeler zor olabilir ancak akşam serinliği için ince kadifeler düşünülebilir.

Kadife kullanırken dikkat edilmesi gerekenler…

Abartıya kaçmamak

Birden fazla büyük kadife parça aynı anda kullanırken dikkatli olunmalı. İki kadife parça kombinlenecekse biri mat, diğeri parlak veya farklı tonlarda olmalı.

Desen seçimi

Kadife üzerine yoğun desenli kumaş koymak genelde karışık görünür. Kadife zaten doku ve ışıkla oynadığı için düz parçalarla dengelemekte fayda var.

Günlük vs. gece

Günlük kullanımda kadifenin tonu daha mat ve kesimi rahat olmalı; gece görünümünde daha parlak olabilir.

Kadife kıyafetlerin temizliği ve bakımı nasıl olur?

Yıkama talimatı: Çoğu zaman kuru temizleme önerilir. Ürünün etiketini mutlaka oku.

Evde temizleme: Küçük leke için bezle hafifçe nemlendirip tampon hareketlerle temizleyebilirsiniz.

Buharla ütüleme: Düşük buharla içten (ters) veya ütü bezi kullanarak düzleştirebilirsiniz.

Kadife daha iyi görünsün istiyorsanız dikiş, astar ve ağırlığı kontrol etmelisiniz. İnce ama kaliteli astar rahatlık ve dayanıklılık sağlar. Buna ek olarak en iyi kadife parçaları vintage mağazalarda bulabilirsiniz.