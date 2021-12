İlişkide iletişimi güçlendirmek için neler yapmak gerekir?

Günümüzde çiftleri en çok zorlayan konulardan biri, birbiriyle güvenli, şeffaf ve etkili bir şekilde iletişim kurmakta zorluk çekmeleri olabilir. Çoğumuz iletişimin ilişkilerde ne kadar önemli olduğunu biliriz ancak iletişim eksikliğinin ne kadar zarar verebileceği hakkında konuşmayız. İlişkide taraflardan biri ya da her ikisi de kırılganlık duygularıyla mücadele halindeyse, ilişkinin temeli sarsılabilir. İlişkide güvende hissetmemek, soğuk veya sürekli savunmacı şekilde iletişim kurmayı ve dolayısıyla endişe kaynaklarını da artırır. Bir tarafın kendini daha güvende hissetmek istiyorken itilmesi ve anlaşılamaması, geri çekilip kapanmasına neden olabilir. Bu tür davranış kalıplarının tekrarlanması, ilişkide iletişimi gün geçtikçe daha da zayıflatarak her iki tarafa da zarar verir.

Psikolog Jennifer Guttman, ilişkide iletişimi güçlendirdiği kanıtlanan beş teknik geliştirdiğini açıklıyor. İlişkinizde iletişimi artırmak ve güçlendirmek için, bu tenikleri uygulayabilirsiniz.

1- Bir açıklık modeli oluşturun ve bunu sürdürün

Guttman, ilişkide dürüst olmak, bağlantınızı canlı tutmak ve birbirinize karşı açık olmayı sürdürmek için, sürdürülebilir bir model oluşturmanızı öneriyor. “Sorunları çatışma korkusu ile bastırmak yerine, açığa çıkarmaya odaklanın. Sorunları yüzeyde tutmadığınızda, yalnızca kızgınlığı körükler ve birbirinden bağımsız konuları birbirine karıştırır. Karşılıklı dikkatli iletişime odaklanmak, bağınızın ve ilişkinizin gücüne daha güçlü bir inanç beslemenize yardımcı olacaktır.”

2- Karşılıklı saygı kanunları oluşturun

İlişkide görülmeniz, duyulmanız ve anlaşılmanız çok önemlidir. Partnerinize duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarınızı nasıl karşılayabileceğini söyleyin ve ardından, karşılıklı olarak, birbirinize ve birbirinizin ihtiyaçlarına saygı duymaya çalışın. Bir çift olarak hem mutlu hem de duygusal olarak güvende hissetmenizi sağlayacak çözümler bulun. Burada esas fikir, karşılıklı olarak üzerinde anlaşacağınız ve yargılayıcı olmayan, anlayış ve kırılganlığa dayanan ortak bir güvenli alan yaratmaktır. Başkalarına söyleyemeyeceğiniz sırları paylaştığınız şeffaf, ikinize özel bir alan olmalı. Bunu yaparak, sağlıklı bir eşitlik ve ilişkinizde saygıyı koruyan sevgi dolu bir dil de yaratmış olursunuz.

3- Duygularınızı düşünceli bir şekilde ifade edin

Partnerinizle iletişim kurarken dikkatli olun ve kelimelerinizi akıllıca seçin. Ne düşündüğü hakkında varsayımlarda bulunmaktan ve varsayımlara göre hareket etmekten kaçının. Partnerinizin tepkilerini tahmin etmek, genellikle sinir bozucu bir olumsuz geri bildirim döngüsüne veya bir tartışmaya yol açar. Bunun yerine, sizi rahatsız eden şeyi düşünceli bir şekilde iletin. Partneriniz, onun ne düşündüğünü varsaydığınızı değil de, tam olarak ne düşündüğünüzü bilirse, daha makul bir tepki verecektir.

4- Sık sık takdir ve teşekkür edin

Partnerinize karşı muazzam bir sevgi ve saygı duyduğunuzu ona yeterince bildirmek çok önemlidir. Daha sevgi dolu bir iletişim kurmak, daha sağlıklı bir denge kurmanıza yarar ve daha tatmin edici bir ilişki yaratır. Partnerinizin sizi sevip desteklediğinin farkında olduğunuzu anlaması için, partnerinizin sizin iyiliğiniz için yaptıklarına saygınızı ifade etmek için tamamlayıcı ve teşvik edici kelimeler kullanmayı unutmayın. Birbirinize özel ve değiştirilemez olduğunuzu hatırlatın.

5- Randevu gecesini ihmal etmeyin

Dengeli ve düzenli bir randevu gecesi programını etkili bir şekilde planlamak, ilişkinizin bir öncelik olduğunu ve yoğun yaşamınızdaki diğer şeyler kadar önemli olduğunu gösterir. Bir ekip olduğunuzu hatırlatır ve ortaklığınıza hak ettiği özeni ve ilgiyi göstermeye kararlı olduğunuzu pekiştirir. Randevu gecelerinden en iyi şekilde yararlanmak için, o gece konuşmayı tercih ettiğiniz veya kaçınmak istediğiniz konular olup olmadığına önceden karar verin. Birbirinizin konu seçimlerine saygı gösterin. Randevuyu romantik, hafif ve havadar tutan ve birbirinize neden aşık olduğunuzu hatırlatan konulara odaklanın!

İletişim tarzınızda ince ayarlar yapmak, önemli bir süre boyunca dikkate değer sonuçlar doğurabilir. Mevcut bir kalıbı kırmak için yenisini geliştirmeli ve sürdürmelisiniz. Yeni modeli uyguladığınızda, ilişkinizdeki genel güvenlik ve rahatlık duygunuzda gözle görülür bir büyüme yaşayabilirsiniz.

