İkinci el kıyafetler hakkında yanlış bilinenler

İkinci el giysilere dair yanlış inançları ve bu yanlışların gerçeklerini derledik.

İkinci el kıyafetler hakkında yanlış bilinenler
Moda
24 Ağustos 2020 Pazartesi

Uluslararası Geri Dönüşüm Bürosı'nun verilerine göre dünya nüfusunun %70'i ikinci el giysi giyinmeyi tercih ediyor. Kumaş mukavemeti test edilip onaylanmış, kimyasallardan arınmış, benzersiz, bilinen markaların etiketini taşıyan uygun fiyatlı giysilere dair yanlış inançlar ise geçerliliğini giderek yitiriyor. İşte 5 başlıkta o yanlış inançlar.


1- Başkası giymiş, kirlidir o!

Hiç giyilmedikleri için yeni giysilerin ikinci el giysilerden daha temiz olduğunu düşünüyoruz. Oysa yanılıyoruz. Çünkü o yepyeni giysiler de deneme kabinlerinde başkaları tarafından defalarca deneniyor. Yeni, temiz olmayı garantilemiyor.


2- İkinci el giymek pintiliktir

Maddi durumu yeni giysi almaya yetmeyenlerin ikinci ele yöneldiği düşüncesi giderek geçerliliğini yitirmekte. Bunun başlıca iki nedeni var: Her şeyden önce, vitrinden alınan kıyafetin aynısını taşıyan birine rastlama ihtimali vardır. Oysa ki ikinci el kıyafetlerde bu ihtimal yoktur, bu da kıyafeti tek ve biricik kılar. İkincisi, bir çantayı vitrindeki fiyatının onda biri fiyatına almak mümkünken, bunun için bir servet ödemek pek akıllı hissettirmiyor.


3- İkinci el giysi kötü kokuyor

Yeni giysilerdeki plastik ve sentetik maddelerinin yaydığı, ''yeni'' hissi veren kokunun daha cazip olduğu doğru. Ancak bu ''yeni'' kokusu birçok zararlı kimyasaldan kaynaklanıyor. Kanserojen madde içeren kumaş boyası, bunlardan sadece biri. Oysa ikinci el giysi, önceden giyilip yıkandığı için zararlı kimyasallardan arınmış oluyor.


4- İkinci el giysi yıpranmıştır

Yeni giysinin ne kadar dayanıklığı olduğunu, ne zaman yıpranacağını bilmek mümkün değil. Oysa ikinci el bir giysi önceden giyildiği, yıkandığı, kurutulduğu, ütülendiği, güneşe maruz kaldığı vs. için zaten test edilmiş durumda.


5- Aradığını bulmak çok zor

İnternette ikinci el giysi satan mağazaları bulmak çok kolay. Tek gereken ne aradığını bilmek ve aradığına uygun anahtar kelimeyi yazmak. Sonrasında mağazaya gidip kıyafeti yakından görerek ve deneyerek satın almak mümkün.


İkinci el elbise giymek için 7 harika neden

İkinci el alışveriş ile servet harcamadan dolabınızı değiştirebilirsiniz.

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Bazı insanlar, başkalarının elbiselerini giymekten hoşlanmaz ama aslında ikinci el kıyafet giymeniz için pek çok neden var:
Eşsiz görünüm İkinci el kıyafet ile kesinlikle sıra dışı ve eşsiz bir görünüm yakalarsınız. Kim herkesin giydiklerini giymek ister ki? Sizinle aynı kıyafeti giymiş birisiyle karşılaşmanın kabusu ise çabası. İkinci el kıyafetler alarak bu riski en aza indirirsiniz.
Çevre dostu Kıyafet endüstrisi aslında çok müsrif bir endüstridir. Üretim süreci düşünüldüğünde çevreye maliyeti çok fazladır. İkinci el kıyafet almanın güzelliği, elbiselerin çöpe gitmesini önlemekte yatar. Sadece bir sezon sonra atacağınız bir kıyafet için yeni bir şey satın alacağınıza, ikinci el kıyafet alarak çevreye fayda sağlayabilirsiniz.
Pazarlık Bitpazarları ve kıyafet takası yapılan yerlerde ya da ikinci el mağazalarda çok güzel pazarlık yaparak bütçenizi koruyabilirsiniz. Sadece biraz araştırma yapmak yeterli. İnternette bulunan pek çok siteden de takas yöntemini kullanabilirsiniz.
Keşfetmek Aynı kıyafetin bir sürü bedeninin bulunduğu bir mağazada sıkışıp kalmak çok da ilginç değil. Ancak ikinci el mağazaları dolaşmak maceradan farksız. Her şey tek ve bir benzeri yok. Ne bulacağınızı tahmin bile edemezsiniz.
Ekonomik Tasarımcı kıyafetlerini seviyor ancak bütçeniz satın almaya elvermiyor mu? Pek çok ikinci el mağazada ya da internette kaliteli ve markalı ürünleri çok ucuza satın alabilirsiniz.
Sosyal sorumluluk Pek çok yardım kuruluşu, kaynak elde etmek için ikinci el kıyafet satar. Hem istemediğiniz kıyafetleri bağışlar hem de eksiklerinizi giderebilirsiniz. Hem de yardım kuruluşlarına destek olursunuz.
Kaliteli ürünler Genellikle ikinci el satılan vintage kıyafetler, modern tekstilden çok daha kalitelidir. Kaliteli kıyafet tercih ediyorsanız, vintage mağazaları kesinlikle kontrol etmelisiniz. Şimdiye kadar ikinci el kıyafete karşıysanız tekrar düşünmekte fayda var.

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