Ebeveyn olarak öfkeyi nasıl yönetebilirsiniz?

Bir ebeveyn olarak öfkeyi yönetme ipuçları, yavaşça nefes almak, güvenliyse ortamdan uzaklaşmak ve bir terapistle konuşmayı içerir. Öfke yönetimi kursları gibi kaynaklar da yardımcı olabilir. Kontrol edilemeyen öfke, kişiden kişiye farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Bazı bireylerde yüksek sesli patlamalar ve fiziksel tepkiler şeklinde görülebilirken, bazılarında içten içe öfkelenme veya sinir bozucu olaylar üzerinde sürekli düşünme şeklinde olabilir.

Stres seviyeleri arttığında, ebeveynlerin öfkelerini kontrol etmesi, küçük şeyler ters gittiğinde bile, daha zor hale gelebilir. İşte hem kendi öfkenizi kontrol edebilmek hem de çocuklarınıza duygularını yönetmeyi öğretmek için pratik ipuçları ve stratejiler...

Ebeveynlerin öfkeyi yönetme yolları

Sık sık öfke hissediyorsanız, öfkenizin en çok ne zaman tetiklendiğini belirlemek faydalı olabilir. Bu, uzun vadede öfke duygularını azaltmaya yönelik bir plan geliştirmenize yardımcı olabilir. Aşağıdaki ipuçları, o an yaşanan öfkeyi yönetmeye yardımcı olabilir:

Herkesin güvende olduğundan emin olduktan sonra, durumdan uzaklaşın. Nefesinizi yavaşlatmaya odaklanın veya içinizden 10’a kadar sayın.

Öfkeyle baş ederken elinizde tutabileceğiniz küçük bir 'topraklayıcı' nesne taşıyın. Vücudunuzun her bir bölümünü gevşetmeye odaklanın.

Ayrıca öfkeniz hakkında bir terapistle konuşmak isteyebilirsiniz. Araştırmalar, öfke yönetimi terapisi alan kişilerin yaklaşık %75’inin iyileşme gösterdiğini ortaya koymuştur. Daha uzun vadeli stratejiler şunları içerebilir:

düzenli fiziksel aktivite veya egzersiz yapmak duyguları sanat, yazı veya diğer yaratıcı yollarla ifade etmek

doğada ve açık havada zaman geçirmek kaliteli ve yeterli uyku almak ÇOCUKLU HAYAT Ebeveynlerde öfke kontrolü nasıl sağlanır? Grup temelli öfke yönetimi bir seçenek mi? 2022 yılında yapılan bir araştırma, grup temelli öfke yönetimi programlarının ebeveynler için etkili olabileceğini göstermiştir. Programdaki anneler, tutumlarında ve ebeveynliklerinde iyileşme bildirmiş ve bu etkilerin program sona erdikten sonra da devam ettiği görülmüştür. Grup terapisi, ebeveynlerin izolasyonla mücadele etmesine ve ek destek ağları oluşturmasına yardımcı olabilir. Bazı kişiler, hem bireysel hem de grup terapisinin sunduğu benzersiz faydalardan yararlanmak için her ikisini de birlikte kullanmak isteyebilir. Öfkenizi yönetmenize yardımcı olacak kaynaklar Öfke yönetimi konusunda yardımcı olabilecek birçok kaynak vardır. Öfkeniz partnerinizle yaşadığınız sorunlardan kaynaklanıyorsa, bir evlilik ve aile terapistiyle görüşmek yardımcı olabilir. Ayrıca ebeveynler için öfke yönetimi tekniklerini ele alan kitaplar ve çalışma kitapları da vardır. Öneri almak için doktorunuza veya bir terapiste danışabilirsiniz. İlginizi çekebilir: Bağırmak çocukları korkutur Ebeveynler çocuklara ve gençlere öfke yönetimi konusunda nasıl yardımcı olabilir? Çocuklar da öfke duygusunu yaşayabilir. Ebeveynlerin çocuklarına bu duyguları etkili şekilde yönetmeyi ve işlemeyi öğretmesi önemlidir. Çocuğunuz veya genciniz öfke yaşıyorsa, şu yollarla yardımcı olabilirsiniz:

Duygularını fiziksel olarak atabilecekleri güvenli bir yöntem sunmak (örneğin; bisiklete binmek veya koşmak). Duygularını ifade etmeleri için sanatsal yöntemler öğretmek (örneğin; günlük tutmak veya resim yapmak).

Tetikleyicilerini belirlemelerine yardımcı olmak. Gerekli olduğunda terapist ve destek gruplarına yönlendirmek.

Gerekli olduğunda terapist ve destek gruplarına yönlendirmek. Öfkeyi uygun şekilde yönetme konusunda gösterdikleri küçük çabaları bile takdir etmek. Bağırmanın ve öfkenin çocuklar üzerindeki etkileri nelerdir? Aşırı öfke ifadeleri, uzun vadeli fiziksel ve psikososyal zararlara yol açabilir. Hatta çocuğun beyninin bilgiyi işleme şeklini değiştirebilir. Davranışı düzeltmeye yardımcı olmak yerine, bağırmak ve öfke genellikle istenmeyen davranışların artmasına neden olabilir. Ayrıca depresyon ve anksiyeteye yol açabilir. Bağırma ve öfkeye tanık olan çocuklar, güvensizlik duygusu geliştirebilir ve sosyal ilişkilerde sorunlar yaşayabilir. Bu deneyimden kaynaklanan stres, baş ağrıları ve mide problemleri gibi uzun vadeli sağlık sorunlarına da yol açabilir. Öfke duygusunun yaşanması normaldir. Ancak bu duyguların nasıl ifade edildiğini yönetmek esastır. Ebeveynlerin aşırı öfke göstermesi, çocuklar ve evde yaşayan diğer bireyler üzerinde uzun vadeli fiziksel ve psikolojik etkilere neden olabilir. Bir ebeveyn olarak öfkeyi yönetmenin birçok yolu vardır: Yavaş nefes almak, vücudu gevşetmeye odaklanmak ve güvenliyse ortamdan uzaklaşmak gibi. Bir terapistle konuşmak ve diğer kaynaklara başvurmak da yardımcı olabilir. Bir terapist, tetikleyicilerinizi belirlemenize ve bir plan oluşturmanıza yardımcı olabilir. Kaynak: Catherine Crider. "How To Manage Anger When You’re a Parent". Şuradan alındı: https://www.healthline.com/health/parenting/anger-management-for-parents. (27.11.2025).