Regliyken mastürbasyon yapılır mı?

Mastürbasyon birçok açıdan faydalı ve rahatlatıcı bir pratik. Yapılan araştırmalar ve bilimin bize sundukları, adet döneminde mastürbasyon yapmanın (veya herhangi bir cinsel aktivitede bulunmanın) herhangi bir zararı olmadığı, aksine faydalı olabileceği yönünde bilgi veriyor.

Bazı kadınlar, adet kanamasının devam ettiği günlerde hormonal değişimlere bağlı olarak, ya da pratik nedenlerle, cinsel deneyime meyilli olmaz. Ancak bazı kadınlarda yine aynı hormonal değişimler, libidonun yükselmesini sağlayabilir. Her halükarda, menstruasyon döneminde de cinsellik yaşanabilir, hatta bazı araştırmalar, orgazm sırasında salgıladığımız endorfin hormonlarının ağrı, kramp ve huzursuzluk gibi menstruasyon döneminde sıklıkla görülen olumsuz belirtilerin azalmasına yardımcı olur.

Adet döneminde nasıl mastürbasyon yapılacağına dair bazı ipuçları:

1- Tampon veya menstrual kap ile mastürbasyon yapılır mı?

Adet döneminde yaygın olarak kullanılan ve vajina içine yerleştirilen araçlar olan tampon ve menstrual kaplar, mastürbasyon yapmaya engel değildir. Elbette ‘içerisi’ dolu olduğu için seks oyuncağınızı ya da parmaklarınızı vajina içine sokamazsınız ancak klitoral uyarı ile orgazma ulaşmanızda hiçbir sakınca yok.

2- Regliyken kayganlaştırıcı kullanılır mı?

Kayganlaştırıcı ürünler ya da zeytinyağı, hindistan cevizi yağı gibi doğal yağlar, vulva ve vajina üzerinde rahatlıkla kullanılabilen ürünlerdir. Adet döneminde de bu tür ürünlerin kullanılmasında bir sakınca yoktur. Mastürbasyon yaparken kayganlaştırıcı kullanmak, deneyiminizi daha yumuşak hale getirebilir ve vulvanın tahriş olmasını engeller.

3- Adet döneminde mastürbasyon yaparsam her yere bulaşır mı?

Kanamanız asla düşündüğünüz kadar fazla değildir! Aslında bir adet dönemi boyunca yaklaşık yarım kahve fincanı kadar kan kaybederiz. Ancak yine de mastürbasyon yaparken, etrafa bir miktar kan bulaşabilecektir. Kanamanızın etrafa bulaşması fikri sizi rahatsız ediyorsa, yatağınıza bir havlu ya da kolay yıkanabilir başka bir örtü sererek keyfinize bakabilirsiniz. Kan lekelerini çıkarmak için öncelikle soğuk su ile durulamanın işinizi çok kolaylaştırabileceğini de hatırlatalım!

4- Adet döneminde mastürbasyon yapmak riskli midir?

Eğer bir partnerle birlikte mastürbasyon yapıyorsanız, özellikle test yaptırmamış ya da yeni bir partnerle birlikteyseniz, mastürbasyon eylemi sırasında da eller ya da sürtünme yoluyla cinsel yolla bulaşan hastalıkların bulaşabileceği ihtimalini aklınızda bulundurmalısınız. Paylaşılan seks oyuncaklarında prezervatif kullanmak, cinsel aktivite sırasında hijyene dikkat etmek önemlidir. Benzer şekilde, anal bölge ile haşır neşir olduktan sonra vajina içine yönelmek de bölgede enfeksiyon riskini artırabilir. Bunlar dışında, adet döneminde mastürbasyonun herhangi bir riski bulunmaz.

Referanslar:

Clár McWeeney. "Masturbating during your period". Şuradan alındı: https://helloclue.com/articles/sex/masturbating-during-your-period (21.10.2020).