Mastürbasyon hakkında yanlış bilinenler

Cinselliğin başlı başına tabu olduğu, konuşulamadığı kültürümüzde mastürbasyon, özellikle göz ardı edilen konulardan biri. Kendi kendine cinsel tatmin sağlamanın sağlıksız olduğuna dair çeşitli söylentiler mevcut ancak bu söylentilerin hiçbirinin bilimsel dayanağı yok.

Kadınlar mastürbasyon yapar mı?

Yine kültürel nedenlerden ötürü, her erkeğin ergenlik çağından itibaren sıklıkla mastürbasyon yaptığı, kadınların ise tek başına cinselliğe pek yanaşmadığı düşünülür. Elbette bu en yaygın mastürbasyon mitlerinden biri. Indiana Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre, 25-29 yaşları arasındaki 4 kadından 3’ü ve 14-17 yaşları arasındaki her iki genç kadından biri, mastürbasyon yapıyor.

Herkes aynı şekilde mi mastürbasyon yapar?

Mastürbasyon yapmanın yanlış ya da doğru, genel geçer bir yolu yoktur. Cinsel hazzı ne şekilde deneyimlemek istediğine bağlı olarak nasıl mastürbasyon yapıldığı kişiden kişiye değişir. Kendinize ya da bir başkasına rahatsızlık ve zarar vermediğiniz sürece, ne şekilde mastürbasyon yapacağınız, vücudunuzun neresine dokunacağınız, ne tür bir alet kullanacağınız tamamen sizin zevkinize kalmıştır.

Mastürbasyon sağlığa zararlı mıdır?

Hayır! Tam tersine, erotik hazzı keşfetmek, cinsel sağlığınıza fayda sağlar. Ellerinizi ya da (vibratör, dildo ve benzeri) kullandığınız araçları temiz tuttuğunuz sürece, mastürbasyon herhangi bir hastalığa ya da enfeksiyona neden olmaz. Genital bölgenizin tahriş olmasını engellemek için uygun (hindistan cevizi yağı gibi) bir yağ veya kayganlaştırıcı ürünler kullanmak isteyebilirsiniz. Eğer mastürbasyon sırasında herhangi bir ağrı, acı ya da rahatsızlık hissediyorsanız, doktorunuza danışmanızda fayda var.

Mastürbasyon bekarete zarar verir mi?

Hayır! Bekaret fiziksel değil, tamamen kültürel bir kavramdır. Kadınların vajen girişinde bulunan himen dokusu, kişiden kişiye farklılık gösterir ve çok nadiren cinsel birliktelikle penetrasyon yaşanıp yaşanmadığı hakkında bilgi verebilir. Eğer vajinal dokularınız hakkında endişeliyseniz, vajina içerisine bir araç sokmak istemeyebilirsiniz ancak unutmayın ki, vajina içerisine herhangi bir şey girip girmediği üzerinden belirlenen bekaret kavramı başlı başına bir mittir.

Bir ilişki içerisindeyken mastürbasyon yapmak normal midir?

Evet! Partnerinizle paylaştığınız cinsel yaşam sürerken, kendi kendinize yaşadığınız cinselliğin de keyfini çıkarmaya devam edebilirsiniz. Uzmanlar, mastürbasyon yapan çiftlerin daha sağlıklı bir cinsel hayatı olabileceğini de söylüyor. Cinsel hazzınızı, nelerden hoşlandığınızı, sizi nelerin heyecanlandırdığını keşfetmek için mastürbasyon pratiğinize devam etmek, ilişkinizde faydalı bile olabilir.

Referanslar:

Jen Bell. "Masturbation myths". Şuradan alındı: https://helloclue.com/articles/sex/masturbation-common-questions-misconceptions (11.11.2021).