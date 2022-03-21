Mastürbasyon hakkında yanlış bilinenler

Cinselliğin önemli bir kısmını oluşturan mastürbasyon hakkında birçok yanlış söylenti var...

Mastürbasyon hakkında yanlış bilinenler
İlişki
21 Mart 2022 Pazartesi

Cinselliğin başlı başına tabu olduğu, konuşulamadığı kültürümüzde mastürbasyon, özellikle göz ardı edilen konulardan biri. Kendi kendine cinsel tatmin sağlamanın sağlıksız olduğuna dair çeşitli söylentiler mevcut ancak bu söylentilerin hiçbirinin bilimsel dayanağı yok.


Kadınlar mastürbasyon yapar mı?

Yine kültürel nedenlerden ötürü, her erkeğin ergenlik çağından itibaren sıklıkla mastürbasyon yaptığı, kadınların ise tek başına cinselliğe pek yanaşmadığı düşünülür. Elbette bu en yaygın mastürbasyon mitlerinden biri. Indiana Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre, 25-29 yaşları arasındaki 4 kadından 3’ü ve 14-17 yaşları arasındaki her iki genç kadından biri, mastürbasyon yapıyor.


Kadın cinsel mitlerinde top 10!
Kadın cinsel mitlerinde top 10!

Herkes aynı şekilde mi mastürbasyon yapar?

Mastürbasyon yapmanın yanlış ya da doğru, genel geçer bir yolu yoktur. Cinsel hazzı ne şekilde deneyimlemek istediğine bağlı olarak nasıl mastürbasyon yapıldığı kişiden kişiye değişir. Kendinize ya da bir başkasına rahatsızlık ve zarar vermediğiniz sürece, ne şekilde mastürbasyon yapacağınız, vücudunuzun neresine dokunacağınız, ne tür bir alet kullanacağınız tamamen sizin zevkinize kalmıştır.


Mastürbasyon sağlığa zararlı mıdır?

Hayır! Tam tersine, erotik hazzı keşfetmek, cinsel sağlığınıza fayda sağlar. Ellerinizi ya da (vibratör, dildo ve benzeri) kullandığınız araçları temiz tuttuğunuz sürece, mastürbasyon herhangi bir hastalığa ya da enfeksiyona neden olmaz. Genital bölgenizin tahriş olmasını engellemek için uygun (hindistan cevizi yağı gibi) bir yağ veya kayganlaştırıcı ürünler kullanmak isteyebilirsiniz. Eğer mastürbasyon sırasında herhangi bir ağrı, acı ya da rahatsızlık hissediyorsanız, doktorunuza danışmanızda fayda var.


Cinsel sağlığınız bir partneriniz yokken de önemli
Cinsel sağlığınız bir partneriniz yokken de önemli

Mastürbasyon bekarete zarar verir mi?

Hayır! Bekaret fiziksel değil, tamamen kültürel bir kavramdır. Kadınların vajen girişinde bulunan himen dokusu, kişiden kişiye farklılık gösterir ve çok nadiren cinsel birliktelikle penetrasyon yaşanıp yaşanmadığı hakkında bilgi verebilir. Eğer vajinal dokularınız hakkında endişeliyseniz, vajina içerisine bir araç sokmak istemeyebilirsiniz ancak unutmayın ki, vajina içerisine herhangi bir şey girip girmediği üzerinden belirlenen bekaret kavramı başlı başına bir mittir.


Bir ilişki içerisindeyken mastürbasyon yapmak normal midir?

Evet! Partnerinizle paylaştığınız cinsel yaşam sürerken, kendi kendinize yaşadığınız cinselliğin de keyfini çıkarmaya devam edebilirsiniz. Uzmanlar, mastürbasyon yapan çiftlerin daha sağlıklı bir cinsel hayatı olabileceğini de söylüyor. Cinsel hazzınızı, nelerden hoşlandığınızı, sizi nelerin heyecanlandırdığını keşfetmek için mastürbasyon pratiğinize devam etmek, ilişkinizde faydalı bile olabilir.


Referanslar:

Jen Bell. "Masturbation myths". Şuradan alındı: https://helloclue.com/articles/sex/masturbation-common-questions-misconceptions (11.11.2021).


Mastürbasyon ile ilgili merak edilen her şey
Mastürbasyon ile ilgili merak edilen her şey


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.