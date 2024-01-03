Her yıl ocak ayının başlarında gözlemlenen ve genellikle yılın en etkileyici gök olaylarından biri olarak kabul edilen Quadrantid meteor yağmuru , bu yıl 4 Ocak 2024'te zirveye ulaşacak. Türkiye'den de rahatlıkla izlenebilecek bu doğa olayı, saatte yaklaşık 120 yıldız kaymasına tanıklık etme fırsatı sunacak ve yıldız yağmurunun 3 gece sürmesi bekleniyor.

Quadrantid meteor yağmuru nedir?

Quadrantid meteor yağmuru, gökyüzü olayları takviminin en gözde aktivitelerinden biri olan ve her yıl ocak ayı başlarında gerçekleşen bir meteor yağmuru etkinliğidir. İsmini artık kullanılmayan Quadrans Muralis takımyıldızından alan bu etkileyici gök olayı, şu anda Büyük Ayı ve Ejderha takımyıldızlarının kesiştiği alandan kaynaklanıyor. Quadrantid meteor yağmurunun kaynağı ise 2003 EH1 adında bir asteroid olarak gösteriliyor. Bu asteroid, bazı uzmanlar tarafından bir kuyruklu yıldızın parçalanmasıyla ortaya çıktığı düşünülüyor.

Quadrantid meteor yağmuru Türkiye'den izlenebilecek mi?

Quadrantid Meteor Yağmuru, yarından itibaren başlayacak. Kuzey Yarımküre'de izlenecek meteor yağmuru kuzeydoğudan akacak ve gece yarısından sabaha kadar görülebilecek. Türkiye'den de rahatlıkla izlenebilecek bu doğa olayı, saatte yaklaşık 120 yıldız kaymasına tanıklık etme fırsatı sunacak ve yıldız yağmurunun 3 gece sürmesi bekleniyor.