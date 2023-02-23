Portakallı Şam kurabiyesi

Pastanelerde satılan meşhur Şam kurabiyelerini aratmayacak lezzette olan kurabiye & kek arası lezzeti deneyin derim.

Servis: 9 adet

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Malzemeler:

200 ml’lik su bardağı ölçüsüyle;

2 yumurta

1 bardak toz şeker

1 büyük portakalın rendelenmiş kabuğu

Yarım bardak yoğurt

125 gr tereyağı, eritilmiş

3 bardak un

1,5 paket kabartma tozu (15 gr)

Üzerine:

2 yemek kaşığı toz şeker

Yapılışı:

*Fırın tepsisine pişirme kağıdı serip hazırda bekletin.

*Yumurta ve toz şekeri kremamsı hale gelene kadar mikserin yüksek deviri ile 3 - 4 dakika çırpın. Rendelenmiş portakal kabuğu, yoğurt ve tereyağını ekleyip karışım homojen kıvama gelene kadar çırpın. En son elenmiş un ve kabartma tozunu ilave edip iki defada sıvı karışıma ekleyerek çırpın (kek hamurundan daha koyu ele yapışan bir hamur elde ediyoruz). Hamuru sıkma torbasına geçirin ve ucunu 3 - 4 cm genişliğinde olacak gibi kesin. Epey kabarıp genişleyeceklerini hesaplayarak aralıklı olarak kuleler oluşacak gibi tepsiye sıkın. Üzerlerine toz şeker serpin.

*10 dakika önceden 180 derecede fanlı ayarda ısıtılmış fırında kızarana kadar 20 dakika pişirin.

Kısa bir not:

*Her biri avuç içini dolduracak boyutta oluyor, aşağı yukarı 2 kurabiye bir arada gibi düşünün, dilerseniz daha küçük ve çoklu adet yapabilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...