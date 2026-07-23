Yaşam rotamızı anlatan Ay düğümleri 27 Temmuz 2026 itibarıyla Aslan–Kova aksına geçerek Mart 2028’e kadar sürecek yeni bir kadersel dönemi başlatıyor ve artık rüzgar farklı yönden esiyor.

Ruhsal tekamül yolculuğumuzda; bizi geriye çeken davranışlarımızı, geçmişi, geride bırakmamız ve aşmamız gereken alanları Güney Ay Düğümü temsil eder. Geleceği, ulaşmamız gereken en yüksek potansiyeli ve ilerlemenin anahtarını ise Kuzey Ay Düğümü gösterir.

Kuzey Ay Düğümü Kova burcunda ilerlerken insanlığın yönünü; herkesin eşit ve bir olduğunu anlamaya, insanlığa, geleceğe, ortak akla, bilimsel düşünceye, teknolojik dönüşüme ve toplumsal dayanışmaya çeviriyor. Güney Ay Düğümü’nün Aslan burcundaki hareketi ise geçmişten taşınan; güç, görünürlük, liderlik, ego, abartı, keyif, baskı ve takdir edilme, alkış alma temalarının yeniden değerlendirilmesini gerektiriyor.

Aslan–Kova aksındaki temel soru, kişisel irade ile kolektif ihtiyaçlar arasında nasıl bir denge kurulacağıdır. Aslan benliğin merkezini, yaratıcı gücü, kalpten gelen cesareti ve sahneye çıkma arzusunu temsil eder. Kova ise bireyin kendisini daha büyük bir sistemin parçası olarak görmesini, farklılıkların birlikte var olabilmesini ve geleceğin ortak bir bilinçle kurulmasını ister.

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Güney Ay Düğümü’nün Aslan burcundaki yolculuğu, Aslan’ın bütün niteliklerinden vazgeçilmesi gerektiği anlamına gelmez. Yaratıcılık, cesaret, cömertlik, sıcaklık ve kalpten gelen liderlik enerjisi korunurken; kibir, üstünlük arzusu, sürekli onay ve beğeni beklemek, her meselenin merkezinde bulunmak ve gücü kişisel bir ayrıcalık gibi kullanmak geride bırakılmalıdır.

Kuzey Ay Düğümü Kova burcunda ilerlerken tek bir kahramanın peşinden gitmek yerine fikirlerin, toplulukların önemi artacaktır. Liderlik anlayışı dönüşmek zorunda kalacaktır. Bilgiyi tek elde tutan, kendisini vazgeçilmez gösteren veya çevresindeki insanları kendi iradesine bağımlı kılan yapılar giderek daha fazla sorgulanabilir. Bunun karşısında; bilgiyi paylaşan, farklı seslere alan açan, birlikte üretmeyi bilen, genç, bilgili, yenilikçi ve kişisel gücünü kolektif gelişim için kullanan kişiler öne çıkacaktır.

Bu aks; teknoloji, sosyal ağlar, dijital topluluklar, yapay zekâ, bilimsel yenilikler, evren ve bilgi dolaşımı açısından da önemli bir döneme işaret ediyor. Kova yalnızca teknolojiyle değil, teknolojinin toplum içindeki rolüyle ilgilidir. Bu nedenle asıl mesele yeni araçların ortaya çıkmasından çok, bu araçların kimlerin yararına kullanılacağı olacaktır. Teknoloji insanları birbirine yaklaştıran ve bilgiyi özgürleştiren bir araç mı olacak, yoksa görünürlük, denetim ve güç savaşlarını büyüten yeni bir silaha mı dönüşecek? Aslan–Kova aksının kolektif sınavlarından biri tam olarak bu soruda ortaya çıkabilir.

Bu dönem; herkesin yeteneklerinin ortaya çıktığı, ışığının parladığı, yaratıcılığın yükseldiği, kimliklerimizi yeniden işa ettiğimiz ve kendimizi, kim olduğumuzu bulduğumuz dönemdir. Herkes kalbindekini, yaşamını, hislerini bir şekilde ortaya çıkartmak isteyecektir. Üretim, yaratım, çocuk sahibi olma, markalaşma, bir şey ortaya çıkartma enerjisi yükselecektir. Her ruhun yaratılışı kendine has, özel ve mucizelerle doludur. Herkes farklılığını ortaya koymak isterken, yaşam bize sahip olduklarımızı kibir için değil, bütünün hayrına kullanmamız için verildiğini hatırlatacaktır.

Döngünün başladığı ilk 15 günlük süreçte gökyüzü adeta ilahi bir uyanış senfonisi sunuyor. Kuzey Ay Düğümü’nün modern yöneticisi Uranüs İkizler burcunda, karşısında Jüpiter ise Aslan burcunda ilerliyor. Uranüs ile Jüpiter arasındaki açı; yenilikçi fikirlerin görünürlük kazanmasını, yeni iletişim biçimlerinin yaratıcı girişimlerle birleşmesini ve beklenmedik fırsatların hızla büyümesini destekliyor. Uranüs’ün Plüton ile Kova–İkizler burçlarından kurduğu açı ise bilgi, teknoloji, medya ve toplumsal konularda uzun vadeli bir dönüşümün kapısını aralıyor.

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Güç ve zenginlik el değiştiriyor!

Jupiter Aslan ve Plüto Kova arasındaki karşıt açı, kimilerini servet sahibi yaparken, kimi güç sahipleri gücün el değiştirdiğini fark edecek. Bu etkinin ilk ayak seslerini 12 Ağustos Güneş Tutulması'ndan itibaren görmeye başlayacağız. Zenginliğin, zenginlik getiren mesleklerin, statü sahibi olmanın, toplum önündeki saygınlığın tanımı değişecek. Gerçek zenginliğin sahip olmakta değil, enerji, mental sağlık, sevgi ve huzurlu rutinlerde yattığını daha çok fark edeceğiz.

Bu uyumlu görünümün içinde son derece güçlü bir gerilim de bulunuyor. Jüpiter Aslan ile Plüton Kova arasındaki karşıtlık, bireysel otorite ile kolektif güç arasındaki mücadeleyi büyütebilir. Jüpiter Aslan’da; görünürlük arzusunu, cesareti ve liderlik iddiasını çoğaltır. Plüton Kova ise toplumsal ağların, ideolojilerin, teknolojik sistemlerin ve kitle gücünün derin dönüşümünü temsil eder. Bu karşıtlık, kişisel ihtirasların toplumsal hareketlerle karşı karşıya gelmesine, liderlerin güçlerinin sınanmasına ve görünürde parlak olan bazı yapıların arkasındaki karanlık kontrol mekanizmalarının ortaya çıkmasına neden olabilir.

Neptün’ün Koç burcundan gelen destek ise bu güçlü dönüşüme spiritüel bir katman ekliyor. Yeni bir gelecek hayal etmek, onların yerine nasıl bir dünya kurulabileceğini tasarlamakla mümkün olacaktır. Neptün Koç, inancı pasif bir bekleyiş olmaktan çıkararak eyleme dönüştürmek isteyecektir.

Kasım 2026’dan itibaren döngünün en çarpıcı aşamalarından biri başlayacak. Jüpiter’in Aslan burcunda Güney Ay Düğümü ile kavuşması, geçmişten gelen Aslan temalarını büyüterek görünür hâle getirecek. Eski liderlik modelleri, geçmişte büyük ilgi görmüş kişiler, ünlüler, tamamlanmamış yaratıcı projeler, itibar meseleleri, güç mücadeleleri ve takdir edilme ihtiyacı yeniden gündeme gelebilir. Jüpiter büyütürken, Güney Ay Düğümü geride bırakılması gerekeni gösterir. Bu nedenle bu kavuşum bazı kişiler ve yapılar için son kez öne çıkarak bir hikayenin kapanmasına neden olabilir.

Mars’ın aynı dönemde Aslan burcuna gelmesi, Jüpiter–Güney Ay Düğümü kavuşumuna mücadele, rekabet ve çatışma ekleyecektir. Kasım ortasında Mars, Jüpiter ve Güney Ay Düğümü birbirine oldukça yaklaşırken; otorite, liderlik ve üstünlük meseleleri daha sert biçimde açığa çıkabilir. İnsanlar yalnızca başarılı olmak değil, başarılarının görülmesini ve kabul edilmesini de isteyebilir. Haklı çıkma arzusu, bir meseleyi çözme arzusunun önüne geçebilir. Bununla birlikte aynı enerji, uzun süredir bastırılan yaratıcı bir cesaretin ortaya çıkmasını, insanların yeteneklerini daha kararlı biçimde savunmasını ve abartılı risk almasını da sağlayabilir.

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Jüpiter’in ve Mars’ın retro hareketi nedeniyle Güney Ay Düğümü ile bağlantısı tek bir tarihle sınırlı kalmayacak, 2027 baharına kadar farklı aşamalarda yeniden kurulacaktır. Bu durum, görünürlük, başarı, liderlik ve kişisel güçle ilgili kolektif derslerin bir defada sonuçlanmayacağını gösteriyor. Kasım 2026’da başlayan süreç, 2027’nin ilk aylarında yeniden değerlendirilebilir; insanlar hangi hedeflerin yalnızca alkış ve onay ihtiyacından doğduğunu daha net biçimde görebilir.

Mart ayı boyunca retro Mars’ın Aslan’daki Jüpiter ve Güney Ay Düğümü alanına yaklaşması, Kasım ayında başlatılan mücadelelerin, kararların ve güç savaşlarının tekrar ele alınmasına neden olabilir. Geçmişte bastırılmış öfke, rekabet, kırgınlık veya değersiz hissetme korkusu yeniden ortaya çıkabilir. Ancak bu geri dönüş yalnızca çatışma yaratmak için değil, eylemin ardındaki gerçek motivasyonu fark etmek için gerçekleşecektir. Mars’ın 3 Nisan 2027’de Aslan burcunda direkt harekete geçmesiyle birlikte enerji yeniden dışarı yönelmeye başlayacak, tıkanan konular hareketlenecektir.

Ekim- Kasım 2027’den itibaren Kuzey Ay Düğümü’nün Plüton’a yaklaşmaya başlaması, dönüşümün daha derin bir aşamaya geçeceğini gösteriyor. Bu etki; toplumları değiştirebilecek güçlü kararları, olayları, teknolojik ve toplumsal sistemlerde geri döndürülemez gelişmeleri, sarsıntıları ve kitlelerin güçle ilişkisini yeniden tanımlayan süreçleri gündeme getirebilir. Plüton temas ettiği şeyi yüzeysel biçimde değiştirmez; köküne iner, çürümüş olanı açığa çıkarır ve eski biçimiyle devam edemeyecek hâle getirir. Kuzey Ay Düğümü ile birleştiğinde, yaşanan her şey daha sağlam bir gelecek yaratmak içindir.

Aynı dönemde Ay Düğümlerinin Boğa burcundaki Şiron ile kare açıya ilerlemesi, geleceğe yönelirken; güvenlik, özdeğer, beden, doğa, para, barınma, toprak ve maddi kaynaklarla ilgili yaraların da açığa çıkacağını gösteriyor.

Bu kare, değişimin gerekli olduğunu bilmemize rağmen alışkanlıklarımızdan, maddi güvencelerimizden veya bildiğimiz yaşam düzeninden vazgeçmekte zorlanabileceğimizi de gösterebilir. Teknolojik ve toplumsal dönüşümlerin ekonomik eşitsizlik, iş güvenliği, doğal kaynaklar, sağlam yapılar, beden sağlığı ve insanın kendi değeri üzerindeki etkileri daha fazla tartışılabilir.

Ay düğümleri Mart 2028’de Aslan–Kova aksından çıkarken geriye şu soru kalacaktır; Kendi ışığımızı yalnızca görülmek için mi kullandık, yoksa başkalarının da yolunu aydınlatabildik mi? Kalbin cesareti ile aklın vizyonu birleştiğinde Aslan ve Kova birbirine karşı çalışan iki uç olmaktan çıkar. Biri yaşamın yaratıcı ateşini, diğeri bu ateşin dünyayı dönüştürecek bir fikre dönüşmesini sağlar. Gelecek tek bir kişinin hikâyesi olmayacak. Gelecek, bireysel yeteneklerini ortak bir bilinçte buluşturmayı başarabilenlerin eseri olacak.

Burcunuza özel yeni kadersel yolculuğunuz

Koç burcu ve yükselen koçlar

Sevgili Koçlar, bu kadersel yolculuk sizi kişisel sahnenizden inip daha büyük ve anlamlı bir amaca hizmet etmeye davet ediyor. Bugüne kadar enerjinizi daha çok kendi arzularınızın peşinden gitmeye, aşka, yaratıcı projelere, çocuklarınıza veya onaylanmaya odaklamış olabilirsiniz. Ancak şimdi gökyüzü, sadece bireysel olarak parlamanın ötesine geçerek, içinizdeki eşsiz yaratıcı gücü bütünün hayrına sunmanızı istiyor. İçinde bulunduğunuz topluluklar, sosyal çevreniz ve geleceğe dair vizyonunuz çok köklü bir dönüşümden geçiyor. Enerjinizi hayallerinizi egrçekleştirmek ve toplumsal bir fark yaratmak için kullandığınızda, şans kapıları sizin için açılıyor olacak.

Boğa burcu ve yükselen boğalar

Sevgili Boğalar, alıştığınız, bildiğiniz konfor alanlarınızdan artık demir alma vaktiniz geldi. Dış dünyaya ve kendi zirvenize doğru çok kararlıadımlar atmaya hazırlanıyorsunuz. Bu döngü, toplum içindeki duruşunuzu ve hayat amacınızı yeniden inşa etmenizi sağlayacak güçlü bir etki taşıyor. Kimileriniz evlenecek, kimileri ayrılacak, kimileri terfi ederken, kimileri emekli olacak. Taşınacak, yeni iş kuracak, toplum önündeki duruşunuzu yenileyeceksiniz. Kendi otoritenizi elinize alarak, yaşam yolunuzda güçlü bir figür olarak yeniden doğacaksınız. Dışarıdaki dünya sizi bekliyor; içinizdeki gücü kabuğunuzda saklamak yerine, hayatta varmak istediğiniz hedeflere cesaretle odaklanmalısınız.

İkizler burcu ve yükselen ikizler

Sevgili İkizler; bilginizi, merakınızı ve iletişim yeteneklerinizi, artık çok daha derin, kalıcı ve evrensel bir bilgeliğe dönüştürme zamanındasınız. Yakın çevrenizin, günlük yüzeysel sohbetlerin ve alışılagelmiş düşünce kalıplarının sınırları artık ruhunuza dar gelmeye başlayabilir. Gökyüzü sizi, ufkunuzu cesaretle genişletmeye, kişisel gelişime, seyahatlere, keşfetmeye, yeni inanç sistemleriyle ve çok daha büyük bir yaşam vizyonuyla tanışmaya çağırıyor. Yurt dışı konuları, akademik konular, hukuksal meseleler, taşınma, eğitimler bu yıl gündeminizde olabilir. Hayata çok daha geniş bir pencereden bakabildikçe, zihninizin ve ruhunuzun nasıl büyük bir özgürlüğe kavuştuğuna şahit olacaksınız.

Yengeç burcu ve yükselen yengeçler

Sevgili Yengeçler; kaynaklarınız, maddi dünyadaki güvenlik arayışınız ve öz değeriniz güçlü bir dönüşümden geçiyor. Gökyüzü sizi kontrolü biraz bırakmaya, gelir kaynaklarınızı yenilemeye, yeteneklerinize güvenmeye ve başkalarıyla kurduğunuz bağlarda hem maddi hem de ruhsal anlamda çok daha derin paylaşımlara açık olmaya çağırıyor. Bu döngüde eş, ortak kazançlar ve güvendiğiniz insanlardan destek görebilir, hukuki anlamda hak edişlerinizi alabilirsiniz. Sahip olma dürtünüzü serbest bıraktıkça, çok daha güçlü, yenilenmiş ve tamamen özgürleşmiş bir ruh olarak yeniden doğacaksınız.

Aslan burcu ve yükselen aslanlar

Sevgili Aslanlar; hayat sahnenizde bunca zamandır tek başınıza, kendi kurallarınızla ve ışığınızla var oldunuz. Kendi başınıza ayakta kalma, onaylanma ve görülme ihtiyacınız artık kadersel bir değişime uğruyor. Odak noktanız ‘ben’den ‘biz’e evriliyor, ilişkilerin, ortaklıkların ve bir diğeriyle uyum içinde var olabilmenin dönüştürücü gücünü keşfedeceğiniz çok önemli bir döneme adım atıyorsunuz. Bu döngüde; evlenebilir, eşinizle bir olarak hareket etmeniz gerekebilir, ortaklıklar kurabilir, alışkanlıklarınızı, keyif ve risk alma arzunuzu yenileyebilirsiniz. Diğerleriyle eşit, adil ve derin bağlar kurmaya gönüllü olduğunuzda, aslında korktuğunuz kimlik kaybını yaşamak yerine, doğru ilişkiler aracılığıyla ruhunuzun ne kadar güçlendiğini, özgürleştiğinizi ve o aradığınız gerçek sevgiyi bulduğunuzu göreceksiniz.

Başak burcu ve yükselen başaklar

Sevgili Başaklar; uzun zamandır kurduğunuz hayalleri hayata geçirme, üretme, yaratma, ışığınızı paylaşma ve bilinçaltınızda sizi sabote eden görünmez korkularınızı geride bırakma vaktiniz geldi. Bugüne dek iç dünyanıza çekilmiş, fedakarlıklarınızın görülmemesinden içten içe yara almış olabilirsiniz. Ancak gökyüzü şimdi sizi bu sisli sulardan çıkıp günlük yaşamın gerçekliğine, herekete ve somut bir düzen kurmaya çağırıyor. Yaşam enerjinizi soyut kaygılara ve geçmişin hayaletlerine harcamak yerine, gündelik rutinlerinizi dönüştürmeye, çalışma ortamınızda yeni bir düzen inşa etmeye ve bedensel sağlığınıza odaklamalısınız. Kendinize, çevrenize ve yaşamınıza iyi geleceğiniz yenileyici, şifa dolu bir döngü başlıyor.

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Terazi burcu ve yükselen teraziler

Sevgili Teraziler; içinde bulunduğunuz kalabalıkların, arkadaş gruplarının ve ait olduğunuz sosyal çevrelerin beklentilerinden özgürleşip, parlayacağınız günler başlıyor. Gökyüzü sizi dışarıdaki gürültülü alkışları geride bırakıp kendi kalbinizin sesini duymaya, içinizdeki eşsiz ve yaratıcı ruhu özgürleştirmeye, görünür olmaya davet ediyor. Başkalarının ne diyeceğini düşünmeden, sadece kendinizi mutlu eden projelere, aşka ve yaşamdan keyif aldığınız alanlara cesaretle yönelmelisiniz. Bu döngüde; size iyi gelen bir ilişkiye başlayabilir, markalaşabilir, hobiler edinebilir, popüler olabilir, çocuk sahibi olmak isteyebilirsiniz. Kendi kişisel sahnenizde özgünlüğünüzü ortaya koyduğunuzda, yaşam enerjinizi nasıl yeniden kazandığınızı derinden hissedeceksiniz.

Akrep burcu ve yükselen akrepler

Sevgili Akrepler; tüm enerjinizi dış dünyaya, kariyerinize, toplum önündeki duruşunuza ve statünüzü korumaya harcadığınız uzun döngüyü artık tamamlıyorsunuz. Dışarıda ne kadar güçlü, yenilmez ve otoriter görünürseniz görünün, asıl mutluluğun kendi iç dünyanız, kökleriniz ve yuvanız olduğunu fark edeceğiniz kadersel bir sürece giriyorsunuz. Bu döngüde; kariyer, aile, ev hayatında değişimler yaşayabilir, taşınabilir, kendi evinize çıkabilir, emeklerinizin karşılığını alabilirsiniz. Kendi içinizde gerçek, derin bir aidiyet duygusu inşa ettiğinizde, ruhunuzun uzun zamandır aradığı eşsiz huzuru bulacaksınız.

Yay burcu ve yükselen yaylar

Sevgili Yaylar; hayatın anlamını gelecekte, uzaklarda, kendi doğrularınızda aradığınız ve belki de zaman zaman derin sulara dalıp yanı başınızdaki gerçekleri gözden kaçırdığınız bir dönemi geride bırakıyorsunuz. Gökyüzü sizi uzak ufuklarda aramaya alıştığınız anlamı, artık hemen yanı başınızda, günlük yaşamın akışında, anda ve yakın çevrenizde bulmaya davet ediyor. Biraz daha kendi alanınızda ve kabuğunuzda kalacağınız, günlük iletişimde olduğunuz kişilerle, kardeşlerinizle veya yakın çevrenizle bol bol iletişim kuracağınız, yenilikçi fikirler üretip paylaşacağınız zamanlar başlıyor. Büyük ve soyut felsefelerden çıkıp bildiklerinizi sade, tarafsız ve anlaşılır bir dille çevrenize aktardıkça, zihinsel olarak ne kadar büyük bir evrim geçirdiğinizi fark edeceksiniz.

Oğlak burcu ve yükselen oğlaklar

Sevgili Oğlaklar; değer duygunuzu ve alma verme dengenizi yenileyeceğiniz bir döngüye başlıyorsunuz. Bu süreçte kendi değerinize, ürettiklerinize, yeteneklerinize güvenmeyi, zamanınıza, emeklerinize değer vermeyi deneyimleyeceksiniz. Bugüne dek başkalarının size sunduğu maddi manevi imkanları doğru yönetmeye çalışmış veya başkalarının krizlerini çözerken kendinizi unutmuş olabilirsiniz. Ancak şimdi; gökyüzü sizden kendi ayaklarınız üzerinde durmanızı, maddi ve manevi anlamda tamamen bağımsız bir değer algısı inşa etmenizi istiyor. Kendi yeteneklerinize güvenerek, yenilikçi ve sıra dışı yollarla kendi kaynaklarınızı yaratmanız gereken dönüştürücü bir sürece giriyorsunuz. İçinizdeki tükenmez potansiyeli somut ve bağımsız bir değere dönüştürdükçe, ruhunuzun aradığı sarsılmaz özgüvene kavuşacaksınız.

Kova burcu ve yükselen kovalar

Sevgili Kovalar, hayatınızın değişeceği bir döngüye başlıyorsunuz. Hem kendinize hem de topluma rehberlik edeceğiniz, kadersel desteklerle ilerleyeceğiniz ve kendinizi bulacağınız yepyeni bir hikayeye davet ediliyorsunuz. Uzun bir süredir ikili ilişkiler, eşiniz, partneriniz veya ortaklıklarınız gündeminizde olabilir. İlişkilerde karşı tarafı merkeze koyma, onların onayını bekleme veya hayat sahnesini başkalarına bırakarak kendinizi geri planda tutma eğiliminiz artık köklü bir şekilde değişiyor. Gökyüzü bütün ışığını sizin üzerinize çeviriyor ve kendi gücünüzü elinize almanız, kendinize odaklanmanız için sizi sarsarak uyandırıyor. Her türlü beğeni ve onay arayışından özgürleşip kendi özgün ruhunuzla yeniden doğduğunuzda, hayatınızın en güzel döngüsünü yaşadığınızı fark edebilirsiniz.

Balık burcu ve yükselen balıklar

Sevgili Balıklar; bugüne dek yaşam enerjinizi bitmek bilmeyen günlük koşturmacalarınıza, çalışma ortamınıza veya etrafınızdaki insanlardan onaylanma ihtiyacına odaklamış olabilirsiniz. Gündelik düzeninizde her detayı kontrol etme ve iyileştirme arzunuz artık sizi ruhsal olarak yıpratıyor olabilir. Gökyüzü şimdi sizden sürekli bir şeyler üretme ve faydalı görünme telaşından sıyrılıp iç dünyanızın engin, şifalı ve gizemli sularına çekilmenizi istiyor. Bu döngüde; dinlenmeye, uzaklaşmaya, taşınmaya, derin bir ruhsal uyanış yaşamaya, akışa güvenle teslim olmaya çağrılıyorsunuz. Kendi içinizdeki sessizliğe, maneviyata ve huzura alan açtığınızda, gerçek bir özgürlüğe kavuştuğunuzu derinden hissedeceksiniz.

Sevgilerimle,

Karma Astrolog İnci Hacıyusufoğlu

@incininyildizi