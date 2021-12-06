Pırasa çorbası nasıl yapılır?

Servis: 6 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika

Pırasa çorbası için malzemeler:

1 kg pırasa

2 orta boy patates

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak

1/2 çay kaşığı zerdeçal

1 çay kaşığı karabiber

1/2 çay kaşığı garam masala

1 çay kaşığı tuz

1 lt et suyu veya sebze suyu

1 limon suyu

100 ml krema, opsiyonel

Pırasa çorbası yapılışı:

*Pırasayı yıkayıp doğrayın. Patateslerin kabuklarını soyarak küp küp doğrayın. Pırasaları zeytinyağı ile birlikte tencereye aktarıp açık ateşte yumuşayana kadar soteleyin. Patates ve doğranmış sarımsakları ekleyip 2 - 3 dakika daha soteleyin. Baharatlar ve tuzu ilave edip karıştırın. Et suyu veya sebze suyunu da ekleyip tencerenin kapağı kapalı olarak sebzeler yumuşayıncaya kadar yaklaşık 20 dakika pişirin. Ocağı kapattıktan sonra çorbayı blenderden geçirip limon suyunu ekleyin. Dilerseniz 100 ml krema ilave ederek karıştırın. Pul biber ve maydanoz yapraklarıyla süsleyerek yanında kızarmış ekmek dilimleriyle servis edin.

Kısa notlar:

*Yukarıda normal tencerede yapılış süresini yazdım, basınçlı tencerede pişirecekseniz 5 dakika yeterli oluyor. Ben bu defa zamandan kazanmak için basınçlı tencerede pişirdim.

*Elinizde et veya sebze suyu yoksa sade suyla da pişirebilirsiniz.

*Sebze çorbalarında genelde kıvam vermesi için kullanılan un yerine patates ekleyebilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...