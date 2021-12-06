Pırasa çorbası nasıl yapılır?

Müjgan Yurtseven'den sağlıklı ve lezzetli çorban tarifi... Mevsim sebzelerinden pırasa ile kolaylıkla yapabileceğiniz baharatlı, sağlıklı ve leziz kış çorbası...

Pırasa çorbası nasıl yapılır?
Yaşam
06 Aralık 2021 Pazartesi

Servis: 6 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika


Pırasa çorbası için malzemeler:

  • 1 kg pırasa

  • 2 orta boy patates

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 diş sarımsak

  • 1/2 çay kaşığı zerdeçal

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1/2 çay kaşığı garam masala

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 lt et suyu veya sebze suyu

  • 1 limon suyu

  • 100 ml krema, opsiyonel




Pırasa çorbası yapılışı:

*Pırasayı yıkayıp doğrayın. Patateslerin kabuklarını soyarak küp küp doğrayın. Pırasaları zeytinyağı ile birlikte tencereye aktarıp açık ateşte yumuşayana kadar soteleyin. Patates ve doğranmış sarımsakları ekleyip 2 - 3 dakika daha soteleyin. Baharatlar ve tuzu ilave edip karıştırın. Et suyu veya sebze suyunu da ekleyip tencerenin kapağı kapalı olarak sebzeler yumuşayıncaya kadar yaklaşık 20 dakika pişirin. Ocağı kapattıktan sonra çorbayı blenderden geçirip limon suyunu ekleyin. Dilerseniz 100 ml krema ilave ederek karıştırın. Pul biber ve maydanoz yapraklarıyla süsleyerek yanında kızarmış ekmek dilimleriyle servis edin.


Kısa notlar:

*Yukarıda normal tencerede yapılış süresini yazdım, basınçlı tencerede pişirecekseniz 5 dakika yeterli oluyor. Ben bu defa zamandan kazanmak için basınçlı tencerede pişirdim.


*Elinizde et veya sebze suyu yoksa sade suyla da pişirebilirsiniz.


*Sebze çorbalarında genelde kıvam vermesi için kullanılan un yerine patates ekleyebilirsiniz.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...






Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.