Pfizer: Koronavirüs hapında başarı oranı %89

Pfizer'ın yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen yeni tip koronavirüs hapının Faz 2 ve Faz 3 denemelerinde hastaneye yatışları ve ölümleri %89 oranında düşürdüğü belirtildi.

Pfizer: Koronavirüs hapında başarı oranı %89
Sağlık
06 Kasım 2021 Cumartesi

ABD'li ilaç şirketi, hapın etkinliğini ölçmek için obezite, diyabet veya kalp rahatsızlığı gibi sağlık sorunları olan ve risk grubunda kabul edilen 775 yetişkin covid-19 hastası üzerinde yaptığı çalışmanın ön sonuçlarını yayımladı. Veriler, kovid-19 belirtileri gösteren ve bir diğer antiviral ile birlikte Pfizer şirketinin geliştirdiği ilacı alan 775 yetişkinde bir ay sonrasında hastaneye kaldırılma ve ölümün, kontrol grubuna göre yüzde 89 azaldığını ortaya koydu.


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Bu süreç içinde Pfizer ilacını alan hastaların %1'inden azının hastaneye kaldırıldığı, bu grupta ölen olmadığı; kontrol grubunda ise hastaneye kaldırılma oranının yüzde 7 olduğu, 7 kişinin hayatını kaybettiği gözlendi. Kadınlar erkeklerden daha fazla antikora sahip yazısını okumak için tıklayınız...


Pfizer’dan yapılan açıklamada, geliştirilen Kovid-19 ilacına mümkün olan en kısa sürede kullanım onayı verilmesi için elde edilen etkinlik verilerinin ABD Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) sunulacağı belirtildi. FDA'dan onay alması halinde, ilacın "Paxlovid" adıyla satışa sunulması bekleniyor.


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