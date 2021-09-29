Covid-19 geçiren annelerin sütünde 10 ay boyunca antikor bulundu

Araştırmacılar, bu tür antikorların ciddi koronavirüs hastalarını tedavi etmek için kullanılabileceğine inanıyor.

Covid-19 geçiren annelerin sütünde 10 ay boyunca antikor bulundu
Hamilelik
29 Eylül 2021 Çarşamba

Veriler, Covid-19 ile enfekte olan emziren kadınların sütlerine virüs nötralize edici antikorları 10 aya kadar salgılamaya devam ettiğini gösteriyor.


Araştırmacılar, emzirmenin bebekleri hastalıktan korumaya yardımcı olmada oynayabileceği önemli rolü vurgulamanın yanı sıra, bu tür antikorların ciddi Covid-19 hastalarını tedavi etmek için kullanılabileceğine ve durumlarının daha da kötüleşmesini önleyebileceğine inanıyor.


Küçük çocukların ciddi Covid-19'a yakalanma riski yaşlılara veya altta yatan sağlık koşullarına sahip olanlara göre daha az olmasına rağmen, bir yaşın altındaki yaklaşık 10 bebekten biri, enfekte olmaları durumunda ciddi hastane bakımına ihtiyaç duyuyor.


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ABD’deki Mount Sinai hastanesinde araştırmayı yöneten Dr. Rebecca Powell: "Bu nedenle sütte antikor olup olmadığını, enfekte olduktan sonra ne kadar süre koruyucu olacağını veya hangi aşının bebeğinize en iyi antikor korumasını sağlayacağını bilmek çok önemli bir bilgidir."


Anne sütündeki antikorlar, kanda baskın olan ve aşılama ile tetiklenen İmmünoglobulin G (IgG) antikorlarından biraz farklıdır. Ancak bunlardan bazıları anne sütüne de salgılanır. Ana antikor, bebeklerin solunum ve bağırsak yollarının astarına yapışanvirüslerin ve bakterilerin vücutlarına girmesini engellemeye yardımcı olan salgı İmmünoglobulin A'dır (IgA).


Araştırmacılar daha önce anne sütünde Sars-CoV-2'ye karşı antikorlar tespit etmiş olsalar da, virüsü nötralize edip edemeyecekleri veya kadınların koronavirüs ile karşılaştıktan sonra ne kadar süre boyunca bunları üretmeye devam ettiği belirsizdi.


Powell ve meslektaşları bu konuyu araştırmak için, Covid-19'dan iyileşen 75 kadından anne sütü örnekleri aldı ve %88'inin IgA antikorları içerdiğini buldu. Çoğu durumda bunlar Sars-CoV-2'yi nötralize edebiliyordu, yani enfeksiyonu engelleyebiliyorlardı.


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Daha fazla ölçüm, kadınların bu antikorları 10 aya kadar salgılamaya devam ettiğini ortaya koydu. 21 Eylül'de Küresel Emzirme ve Emzirme Sempozyumu'nda sonuçları sunan Powell: "Bu, emzirmeye devam ederseniz, sütünüzdeki antikorları vermeye devam ettiğiniz anlamına gelir" açıklamasında bulundu.


Araştırmacılar, anne sütünden elde edilen IgA antikorlarının şiddetli Covid-19'lu yetişkinler için de faydalı olabileceğine inanıyor. Powell, "İnanılmaz bir tedavi olabilir, çünkü IgA'nın solunum yolunun astarı gibi bu mukozal alanlarda hayatta kalıyor ve orada çok iyi çalışıyor" ifadesini kullandı.


Araştırmayı yürüten ekip ayrıca Pfizer, Moderna veya Johnson & Johnson (J&J) aşılarıyla aşılanan 50 kadında koronavirüse özgü antikorların anne sütüne geçişini araştırdı.(1) Moderna aşısı enjekte edilen tüm kadınların ve Pfizer aşısı olanların %87'sinin sütünde koronavirüse özgü IgG antikorları bulunurken, sırasıyla %71 ve %51'inde virüse özgü IgA antikorları bulundu. J&J aşısı için kadınların sadece %38'inde sütlerinde IgG antikorları ve %23'ünde koronavirüse karşı IgA antikorları vardı.


Powell, “RNA aşılarının ürettiği antikor düzeyinin diğer aşılara göre son derece yüksek olduğunu biliyoruz. Sizi enfeksiyondan korumak için o kadar çok antikora ihtiyacınız yok, ancak süt etkisi gerçekten kanınızda sütünüze geçen çok fazla antikor olmasına bağlı. J&J aşısı (viral vektör aşısı) tarafından uyarılan daha düşük bir seviye olduğu için, muhtemelen bu yüzden sütteki antikor seviyesi çok düşük" açıklamasında bulundu.


Ekip şimdi AstraZeneca aşısı tarafından tetiklenen anne sütündeki antikor yanıtını araştırıyor.



Kaynak: https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2021/sep/27/antibodies-in-breast-milk-remain-for-10-months-after-covid-infection-study

(1): https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.19.21260794v1.full.pdf


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