Partnerizle tartışmalarınızı çözmeniz için 12 yöntem

2012 yılında yapılan çevrimiçi bir araştırmaya göre sağlıklı bir biçimde tartışan çiftler, sorunları görmezden gelenlere kıyasla 10 kat daha mutlu. Bu nedenle, partnerinizle yaşadığınız tartışmalar saygı çerçevesinde ve yapıcı bir tavırda olduğu takdirde ilişkiniz için yararlı olabilir.

İşte tartışmalarınızı çözüme kavuşturmak için deneyebileceğiniz 12 yöntem:

Sorunlarınızı konuşmak için bir yer ve zaman belirleyin

Eğer aranızda iplerin gerildiğini hissetmeye başladıysanız, endişelerinizi birbirinizle paylaşmak için bir yer ve zaman belirleyebilirsiniz. Böylelikle direkt tartışmaya dalmadan önce neler söyleyeceğinizi hazırlayabilir, öfke ve sinirle birbirinize kırıcı sözler söylemezsiniz. Bu sebeple, eğer tartışmaya başlayacağınızı hissediyorsanız psikologlara göre şu cümleyi kurmanız sağlıklı olacaktır: "Bu durumu zamanımız olduğu başka bir gün tartışalım."

Tartışmadan önce ihtiyaçlarınızı giderdiğinizden emin olun

Sağlıklı bir tartışma için önemli kurallardan biri konu üzerine konuşmak için hazır olup olmadığınızdır. Sevdiğiniz biriyle tartışmak çok zor olduğundan bu duruma az da olsa hazırlıklı olmak gerekir. Bu nedenle, uzmanlar zorlu bir konuşma yapmadan önce yeme-içme, uyku ve temiz hava alma gibi temel ihtiyaçların karşılanması gerektiğini belirtiyor.

Konuşmadan önce dinleyin

Sevdiğiniz biri sizin düşüncelerinize katılmadığını belirttiğinde muhtemelen ona cevap verme eğiliminde olursunuz. Fakat, partneriniz konuşmasını bitirine kadar beklemek daha doğru olacaktır. Bu ona saygı duyduğunuzu, uzlaşmak istediğinizi ve daha da önemlisi onu dinlediğinizi gösterir. Ayrıca, beden dilinizle de onu dinlediğinizi gösterdiğinizden emin olun.

Geçmiş sorunları dile getirmeyin

Bir tartışma yaşanırken muhtemelen daha sonra konuşmayı planladığınız geçmiş sorunları dile getirmeye meyilli olabilirsiniz. Fakat, böyle yaparak konudan uzaklaşır ve durumu daha da zorlaştırmış olursunuz. Bunun yerine o anki sorunu çözmeye odaklanın ve daha sonra yeri geldiğinde diğer sorunların üzerine gidin.

Partnerinizi suçlamak yerine nasıl hissettiğinizi söyleyin

Kolay ama bir o kadar da etkili olan bir başka yöntem ise "Sen" yerine "Ben" demektir. Yani örneğin, "Sen benim arkadaşımın doğum gününe gelmedin," demek yerine "Arkadaşımın doğum gününe gelmemen beni üzdü," demek çok farklı olacaktır. Böylelikle duygularınızı paylaşarak karşınızdakini suçlamamış olacaksınız.

"Hep" ve "Hiç" kelimelerinden kaçının

"Hep" ve "Hiç" gibi genelleyici kelimeler kullanmak sorunu daha da büyüterek karşı tarafın savunmacı bir tavır sergilemesine neden olur. Bu durum düşüncelerinizi sakin bir şekilde paylaşmaya odaklandığınızda ya da "Ara sıra" gibi daha az agresif kelimeler kullandığınızda kaçınılabilir.

Yapıcı eleştiriler yapın

Karşınızdaki kişinin kusurları ve kabul edilemeyecek davranışları olabileceğinden eleştiri yapmak da ilişkinin normal bir parçasıdır. Fakat, endişelerinizi sert sözcüklerle aktardığınızda partnerinizin özgüveninin azalmasına ve aranıza soğukluk girmesine neden olabilirsiniz. Bunun yerine karşınızdaki kişi yerine duruma odaklanan arkadaşça bir iletişim kurmayı deneyin. Bu gibi durumlarda kullanabileceğiniz bir teknik ise "Yüzleşme Sandviçi". Bu tekniğe göre eleştiri yapmadan önce ve sonra partnerinizi övecek ve cesaretlendirecek kelimeler söyleyebilirsiniz.

Duygularınızın farkında olun

Tartışmalar zorludur ve eğer bu zorlu süreçlerde duygularımızı kontrol etmeyi öğrenemezsek yıkıcı bir yol seçebiliriz. Diğer yandan, tartışma anlarında duygularımızın farkındaolarak anda kalabiliriz.. Bunu sağlayabilmek için meditasyon yapmak uzmanlar tarafından önerilmektedir.

Tartışmaya ara verin

Tartışma sırasında işler hızlı bir şekilde kızışabilir ve kalp kırıcı sözler söylemek, ses yükseltmek gibi tatsız durumlar yaşanabilir. Böyle durumlarda sakinleşmek ve tartışmayı gerçekten çözmek için ara vermek en iyisidir. Uzmanlar bu aranın 24 saati aşmaması gerektiğini belirtiyor. Aksi taktirde sorun halının altına süpürülmüş olacaktır.

Birbirinizin beden dilini taklit edin

Araştırmalara göre karşımızdaki kişinin beden dilini taklit etmek duruma onların perspektifinden bakmamızı sağlar. Bu nedenle karşımızdaki kişinin duruşunu, mimiklerini ve kelimelerini benimsemek aradaki güçlü bağın bir göstergesidir. Bu durum empati yeteneğinizin güçlü olduğunu, birbirinizin yanında güvende hissettiğinizi ve birbirinize güvendiğinizi gösterir.

Aynı takımda olduğunuzu unutmayın

Biriyle beraber olmaya karar verdiğinizde tartışma anlarında egonuzu bir kenara bırakmanız, kimin haklı kimin haksız olduğuna odaklanmak yerine birlikte sorunu çözmeye çalışmanız gerekir. Düşman değil de takım arkadaşı olduğunuzu hatırlamanız işleri kolaylaştıracaktır.

Tartışmalar için ortak kurallar belirleyin

Bazı tartışmalardan sonra birbirimizi ve sınırlarımıza saygı duymayı öğrenmeye başlarız. Örneğin, partneriniz lâfının bölünmesinden hoşlanmazken siz de sürekli suçlu konuma koyulmaktan hoşlanmıyor olabilirsiniz. Bir sonraki seferde ikiniz de bu yıkıcı davranışlardan kaçınmalı ve konuyu tartışırken uyacağınız kurallar koyabilirsiniz.

Çeviren: Dilara Koru

