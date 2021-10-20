Pfizer: Kadınlar erkeklerden daha fazla antikora sahip

Kadınlar, koronavirüse karşı genellikle erkeklere göre daha yüksek korumaya sahip. İşte araştırmanın detayları...

Pfizer: Kadınlar erkeklerden daha fazla antikora sahip
Sağlık
20 Ekim 2021 Çarşamba

New England Tıp Dergisi'nde, geçen hafta yayınlanan yeni bir araştırma, kadınların ikinci doz Pfizer-BioNTech aşısını olduktan sonra koronavirüse karşı genellikle erkeklere göre daha yüksek korumaya sahip olduğunu ortaya koydu. Çalışma, her iki cinsiyette de bağışıklığın, tam aşılamadan sonraki aylar içinde zayıflama eğiliminde olduğunu gösterdi.


Ayrıca, 18 ila 45 yaşları arasındaki kişilerin, ikinci aşıdan sonra 65 yaşın üzerindekilere göre daha güçlü bağışıklığa sahip olduğunu gösteriyor. İsrail'de Aralık-Temmuz ayları arasında 4.800'den fazla aşılı sağlık uzmanı çalışmaya katıldı. 6 aylık bu çalışma, katılımcıları anti-spike IgG ve nötralize edici antikorlar dahil olmak üzere antikorların varlığı açısından aylık olarak test etti.


Covid-19 geçiren annelerin sütünde 10 ay boyunca antikor bulundu
Covid-19 geçiren annelerin sütünde 10 ay boyunca antikor bulundu

Çalışma, IgG antikorlarının seviyesinin tutarlı bir oranda azaldığını, buna karşın nötrleştirici antikor seviyesinin ilk 3 ay boyunca hızla azaldığını ve daha sonra nispeten yavaş bir düşüş olduğunu buldu. Araştırmacılar, BioNTech (BNT162b2) aşısının ikinci dozundan altı ay sonra, özellikle erkekler arasında, hem 65 yaş ve üstü hem de bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde önemli ölçüde azaldığını söyledi.


Araştırmacılar, bu pandemi gelişmeye devam ettikçe, aşılamadan sonra korumanın bağışıklık bağıntılarını belirlemenin öneminin daha net hale geldiğini söyledi. Nüfusu SARS-CoV-2 ve varyantlarına karşı korumak için konak bağışıklığını uzatma stratejilerinin değerlendirilmesi gerekir.


İki BioNTech aşısı arasında 8 haftalık ara, ideal koruma sağlıyor
İki BioNTech aşısı arasında 8 haftalık ara, ideal koruma sağlıyor İngiltere'de yapılan bir araştır...
Koronavirüs aşıları hakkında bilmeniz gerekenler Tüm dünyanın merakla beklediği P...


Kaynak: https://www.thetelegraph.com/news/article/Pfizer-study-shows-women-have-more-antibodies-16515993.php


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.