Pfizer: Kadınlar erkeklerden daha fazla antikora sahip

New England Tıp Dergisi'nde, geçen hafta yayınlanan yeni bir araştırma, kadınların ikinci doz Pfizer-BioNTech aşısını olduktan sonra koronavirüse karşı genellikle erkeklere göre daha yüksek korumaya sahip olduğunu ortaya koydu. Çalışma, her iki cinsiyette de bağışıklığın, tam aşılamadan sonraki aylar içinde zayıflama eğiliminde olduğunu gösterdi.

Ayrıca, 18 ila 45 yaşları arasındaki kişilerin, ikinci aşıdan sonra 65 yaşın üzerindekilere göre daha güçlü bağışıklığa sahip olduğunu gösteriyor. İsrail'de Aralık-Temmuz ayları arasında 4.800'den fazla aşılı sağlık uzmanı çalışmaya katıldı. 6 aylık bu çalışma, katılımcıları anti-spike IgG ve nötralize edici antikorlar dahil olmak üzere antikorların varlığı açısından aylık olarak test etti.

Çalışma, IgG antikorlarının seviyesinin tutarlı bir oranda azaldığını, buna karşın nötrleştirici antikor seviyesinin ilk 3 ay boyunca hızla azaldığını ve daha sonra nispeten yavaş bir düşüş olduğunu buldu. Araştırmacılar, BioNTech (BNT162b2) aşısının ikinci dozundan altı ay sonra, özellikle erkekler arasında, hem 65 yaş ve üstü hem de bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde önemli ölçüde azaldığını söyledi.

Araştırmacılar, bu pandemi gelişmeye devam ettikçe, aşılamadan sonra korumanın bağışıklık bağıntılarını belirlemenin öneminin daha net hale geldiğini söyledi. Nüfusu SARS-CoV-2 ve varyantlarına karşı korumak için konak bağışıklığını uzatma stratejilerinin değerlendirilmesi gerekir.

Kaynak: https://www.thetelegraph.com/news/article/Pfizer-study-shows-women-have-more-antibodies-16515993.php