Narlı turp salatası

Mevsiminde;
Başta C vitamini olmak üzere içeriğinde birçok vitamin barındıran aynı zamanda cilt dostu turpun faydaları o kadar çok ki… Kalbi koruyan, bağışıklığı güçlendiren, kan basıncını kontrol eden ve yüksek lifli turp çeşitlerinin hangisi olursa olsun kış boyu sofralarımızda yer vermeliyiz.
Aşağıda tarifini verdiğim salatada siyah, kırmızı ve dışı beyaz içi kırmızı (karpuz veya Çin turpu) turp kullandım, arzu ettiğiniz turp çeşitleriyle hazırlayabileceğiniz narlı leziz ve sağlıklı salatayı deneyin derim. Ayrıca arzu ettiğiniz yeşilliklerle çeşitlendirebilirsiniz.
Servis: 4 kişilik
Hazırlama süresi: 30 dakika
Malzemeler:
Yapılışı:
*Turpların kabuklarını soyup fotoğraftaki gibi jülyen doğrayın.
*Maydanoz ve naneyi bol suda yıkayıp tamamen kurumaları için süzgeçe alın veya sebze kurutucusu kullanarak kurutun, incecik doğrayın.
*Tüm malzemeleri geniş bir kaba alarak karıştırın.
Afiyetle sevgiyle kalın…
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