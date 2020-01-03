Narlı turp salatası

Müjgan Yurtseven'den nefis narlı turp salatası tarifi...

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Narlı turp salatası
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Mevsiminde;

Başta C vitamini olmak üzere içeriğinde birçok vitamin barındıran aynı zamanda cilt dostu turpun faydaları o kadar çok ki… Kalbi koruyan, bağışıklığı güçlendiren, kan basıncını kontrol eden ve yüksek lifli turp çeşitlerinin hangisi olursa olsun kış boyu sofralarımızda yer vermeliyiz.

 

Aşağıda tarifini verdiğim salatada siyah, kırmızı ve dışı beyaz içi kırmızı (karpuz veya Çin turpu) turp kullandım, arzu ettiğiniz turp çeşitleriyle hazırlayabileceğiniz narlı leziz ve sağlıklı salatayı deneyin derim. Ayrıca arzu ettiğiniz yeşilliklerle çeşitlendirebilirsiniz. 

 

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 30 dakika


Malzemeler:

  • 1 siyah turp
  • 1 kırmızı turp
  • 1 dışı beyaz içi kırmızı turp
  • 1/2 demet maydanoz
  • 1/2 demet taze nane 
  • 1 orta boy narın ayıklanmış taneleri
  • 1/2 su bardağı çekirdeksiz yeşil zeytin
  • 1 limon suyu
  • 2 yemek kaşığı nar ekşisi
  • 3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı tuz

 

Yapılışı:

*Turpların kabuklarını soyup fotoğraftaki gibi jülyen doğrayın.

 

*Maydanoz ve naneyi bol suda yıkayıp tamamen kurumaları için süzgeçe alın veya sebze kurutucusu kullanarak kurutun, incecik doğrayın.

 

*Tüm malzemeleri geniş bir kaba alarak karıştırın.

Afiyetle sevgiyle kalın…

 

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