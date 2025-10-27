Sarımsaklı ve limonlu sosuyla balık, et ve tavuk yemeklerinin yanına çok yakışan ekşili patates kızartması...
Servis: 4 kişilik
Hazırlama süresi: 20 dakika
Pişirme süresi: 15 dakika
Malzemeler:
- 5 - 6 adet küçük boy kızartmalık patates
- 1 su bardağı ayçiçek yağı
- 5 - 6 diş sarımsak, ezilmiş
- 1 büyük limonun suyu
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı tuz
- 8 - 9 dal maydanoz, incecik doğranmış
Yapılışı:
*Patateslerin kabuklarını soyup mandolin veya bıçak ile incecik doğrayın. Nişastalarından arındırmak için bol suda yıkayarak iyice kurulayın.
*Derin bir tavaya ayçiçek yağını aktarın, yağ kızınca patateslerin yarısını ekleyip kızartın. Kızaran patatesleri kağıt mutfak havlusu üzerine alın, kalan patateslere de aynı işlemi yapın. Kızaran patatesleri servis tabağına geçirin.
*Sarımsak, limon suyu, pul biber, tuz ve maydanozu bir kasede karıştırıp patateslerin üzerine gezdirin.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
