Sarımsaklı ve limonlu sosuyla balık, et ve tavuk yemeklerinin yanına çok yakışan ekşili patates kızartması...

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Malzemeler:

5 - 6 adet küçük boy kızartmalık patates

1 su bardağı ayçiçek yağı

5 - 6 diş sarımsak, ezilmiş

1 büyük limonun suyu

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

8 - 9 dal maydanoz, incecik doğranmış

Yapılışı:

*Patateslerin kabuklarını soyup mandolin veya bıçak ile incecik doğrayın. Nişastalarından arındırmak için bol suda yıkayarak iyice kurulayın.

*Derin bir tavaya ayçiçek yağını aktarın, yağ kızınca patateslerin yarısını ekleyip kızartın. Kızaran patatesleri kağıt mutfak havlusu üzerine alın, kalan patateslere de aynı işlemi yapın. Kızaran patatesleri servis tabağına geçirin.

*Sarımsak, limon suyu, pul biber, tuz ve maydanozu bir kasede karıştırıp patateslerin üzerine gezdirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...