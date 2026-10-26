Yavru orangutanlar klasik müzikle sakinleşiyor

Hindistan'daki bir ormanda kendi başlarına kalmış beş orangutan yavrusunu fark eden köylüler şaşkınlık yaşadı.
6 ila 8 aylık olan üç erkek ve iki dişi orangutan, Borneo ve Sumatra'daki doğal yaşam alanlarından 2.700 kilometreden uzakta bulundu.
Şu anda bir Hint hayvanat bahçesinde tutulan orangutanları sakinleştirmek için bakıcıların onlara klasik müzik dinlettiği belirtiliyor.
Doğal ortamlarında yaşayan orangutanlar yalnızca Borneo ve Sumatra adalarına özgü bir tür. Bu hayvanlar, tohumları geniş alanlara yayarak yağmur ormanlarının devamlılığını sağlayarak ağaçların yeniden büyümesine ve küresel ısınmaya yol açabilecek karbonun depolanmasına yardımcı oluyorlar. Ciddi yaşam alanı kaybı tehdidi altındaki bu tür, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Doğayı koruma kuruluşu Dünya Doğayı Koruma Vakfı'na (WWF), vahşi doğada günümüzde yaklaşık 119.500 orangutan kaldığını bildiriyor.
Bulunan orangutanlar, Hindistan'a yönelik yasa dışı maymun ticaretinin giderek arttığının bir kanıtı niteliğinde. Uzmanlar, ele geçirilen hayvanların, zengin Hintli koleksiyonculara satılan egzotik veya yerli olmayan hayvanların hızla büyüyen ticaretinin sadece küçük bir bölümünü yansıttığını söylüyor.
(Haber ve görsel: AP)
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