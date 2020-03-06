Peynirli mayalı rulo çörekler

Müjgan Yurtseven'den nefis peynirli mayalı rulo çörek tarifi...

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Peynirli mayalı rulo çörekler
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Tarif defterimden;

Kahvaltı sofralarına çok yakışan yumuşacık pofidik çörekleri isterseniz benim yaptığım gibi rulo  veya poğaça şeklinde hazırlayabilirsiniz.

 

Tarif sonundaki notlara göz atmayı unutmayın…

 

Servis: 24 adet

Hazırlama bekletme süresi: 15 dakika + 1 saat

Pişirme süresi: 25 - 30 dakika


 

Malzemeler:

  • 200 ml'lik su bardağı ölçüsüyle;
  • 1/2 su bardağı ılık süt
  • 1 paket instant kuru maya, 10 gr
  • 1 tatlı kaşığı bal
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1 yumurta
  • 1 çay bardağı sıvı yağ, 80 ml
  • 4,5 su bardağı un, 520 gr
  • 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ, mayalama kabına sürmek için

 

İç harcı:

  • 200 gr böreklik beyaz peynir
  • 100 gr rendelenmiş kaşar peyniri
  • 7-8 dal dereotu, ince doğranmış

 

Üzerine:

  • 1 yumurta, 1 tatlı kaşığı su ile çırpılmış
  • Susam

 

Yapılışı:

*Ilık süt, kuru maya ve balı cam kaseye alarak üzerini streç film ile kaplayın, baloncuklar oluşana kadar yaklaşık 10 dakika bekletin.

 

*Yoğurt, yumurta ve sıvı yağı karıştırma kabına alarak karıştırın, mayalı karışımı üzerine alın. Unun 4 su bardağı, kabartma tozu ve tuzu harmanlayıp eleyerek sıvı karışıma eklerken bir yandan yoğurmaya başlayın, ihtiyaç duyarsanız yarım su bardağı unu da ilave edin (yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur elde ediyoruz). Hamuru bir yemek kaşığı sıvı yağ sürülmüş kaba geçirin, üzerini streç film ile kaplayıp kalın bir mutfak havlusu ile sarın, bir saat kadar hava almayan bir yerde  mayalanması için bekletin (fırının içinde bekletiyorum). 

 

*Bu arada iç harç için peynirleri ve dereotunu karıştırıp 24 eşit parçaya ayırın.

 

*Hamuru 3 eşit bezeye ayırın, ilk bezeyi az miktarda un serpilmiş mat veya tezgah üzerinde yaklaşık 30 cm çapında açın, fotoğraftaki gibi 8 parçaya ayırın, geniş taraflarına iç harçtan yerleştirip yanlarından kapatarak gevşek rulolar yapın. Diğer bezelere de aynı işlemi yaparak fırın kağıdı serilmiş tepsiye aralıklı olarak yerleştirin. Üzerlerine çırpılmış yumurta karışımından sürüp susam serpin.

 

*175 derecede 10 dakika önceden ısıtılmış fırında 25 - 30 dakika üzerleri kızarana kadar pişirin.

 

 

Notlar:

*Stand mikseriniz varsa mikserin kürek aparatını kullanarak yukarıda verdiğim sırayla hamuru çok daha kısa sürede hazırlayabilirsiniz.

 

*Hamuru yoğurduktan sonra kapalı kapta bir gece buzdolabında bekletip ertesi gün oda sıcaklığında bir saat kadar mayalandıktan sonra istediğiniz gibi şekil vererek pişirebilirsiniz.

 

Afiyetle sevgiyle kalın…

 

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