Servis: 10 adet
Hazırlama süresi: 20 dakika
Pişirme süresi: 30 dakika
Peynirli ballı kadayıf sarma için malzemeler:
- 200 gr taze kaşar veya dil peyniri
- 125 gr tel kadayıf
- 50 gr tereyağı, eritilmiş
- 50 ml bal
- 2 yemek kaşığı file Antep fıstığı
Peynirli ballı kadayıf sarma yapılışı:
*Peyniri minik dikdörtgenler halinde 10 eşit parçaya bölün.
*Tel kadayıfları uzun şerit olacak gibi uzunlamasına yayın, peyniri kadayıfın dar tarafına yerleştirip sıkıca rulo yaparak fırın kabına sıralayın. Üzerlerine eritilmiş tereyağı sürerek 175 derecede önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin.
*Fırından çıkardıktan sonra sıcakken üzerlerine bal gezdirip Antep fıstığı ile süsleyin.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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